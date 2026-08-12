Nam rapper 99 bị bắt gặp hẹn hò, quyết giữ 1 thói quen khi bên cạnh bạn gái hot girl

Không công khai nhưng ai cũng biết, chính là câu miêu tả về mối quan hệ của HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn. Thời gian qua, không chỉ bị soi hint "đánh dấu chủ quyền", cả hai còn có nhiều cách riêng để thể hiện tình cảm với đối phương. Đáng nói, dù là một trong những nghệ sĩ trẻ đang hot, lịch diễn dày đặc nhưng HIEUTHUHAI thường xuyên bị "tóm" khoảnh khắc hẹn hò, ngọt ngào bên cạnh Tăng Mỹ Hàn.

Sau bức ảnh cùng nhau đi mua sắm rầm rộ cách đây không lâu thì "team qua đường" tiếp tục bắt gặp HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn cùng xuất hiện tại một nhà hàng vào buổi tối. Như bao lần, nam rapper đôi mũ, diện đồ đơn giản và che kín mặt khi ở bên cạnh bạn gái. Lần này, Mỹ Hàn cũng khéo tránh sự chú ý khi đeo khẩu trang giữa không gian quán. Ngoài ra, cô cũng diện đồ, làm tóc nhẹ nhàng để không quá nổi bật nơi đông người. Mặc dù vậy, khoảnh khắc nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau của HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn cũng khiến cư dân mạng thích thú. Bỏ qua mọi sóng gió, bàn tán bên ngoài, cả hai cùng nhau tận hưởng tình yêu rất riêng.

HIEUTHUHAI luôn diện kín bưng, tránh gây chú ý mỗi khi ra ngoài hẹn hò cùng Tăng Mỹ Hàn

Trước đó, anh còn bị bắt gặp đưa bạn gái đi mua sắm

Mỗi lần sánh đôi, cả hai luôn giữ khoảng cách nhất định

Tình yêu của HIEUTHUHAI

Bạn gái của HIEUTHUHAI sinh năm 2003, thường được biết đến với nickname Baby Boo gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, phong cách nữ tính. Sở hữu lượng follow khủng trên cả Instagram lẫn TikTok, Tăng Mỹ Hàn vẫn giữ lối sống cực kỳ kín đáo, hiếm khi nhắc đến mối quan hệ yêu đương.

Mặc dù thể hiện tình yêu qua âm nhạc, tương tác MXH hay thậm chí từng bị bắt gặp đi trung tâm thương mại cùng nhau nhưng HIEUTHUHAI vẫn chưa một lần đích thân công khai danh phận của Tăng Mỹ Hàn. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, nam rapper từng thẳng thắn nói: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

Nam rapper thừa nhận bản thân cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những bình luận từ mạng xã hội, vì vậy việc không công khai có thể là cách để tránh những áp lực không cần thiết. Trong 1 bài hát, nam rapper từng tiết lộ bạn gái anh là người có tên chung chữ cái đầu. Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI cùng có chung chữ H.

HIEUTHUHAI từng tiết lộ lý do không công khai là muốn bảo vệ bạn gái

Người yêu của HIEUTHUHAI thích đến chốn đông người cùng nhau nhưng có lúc phải che mặt né tránh ánh nhìn của người xung quanh dù cả hai không làm gì sai. Cô gái này luôn mong một ngày sẽ được công khai mối quan hệ với HIEUTHUHAI, đứng chung một khung hình với người yêu. Nói về danh tính người yêu là "người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy", HIEUTHUHAI không xác nhận, chỉ úp mở: "Tôi sẽ để âm nhạc nói giùm mình câu trả lời. Nhạc mình đã viết, lyric mình đã đưa, rồi chơi chữ và đủ thứ nữa. Người nghe chỉ cần chú ý là sẽ hiểu thôi à".

Tuy không xác nhận trực tiếp, nhiều khán giả cho rằng HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn vẫn luôn có cách thể hiện tình cảm rất tinh tế. Từ những chi tiết nhỏ trong âm nhạc, hình ảnh cho đến các "hint" trên mạng xã hội, nam rapper dường như không giấu hoàn toàn chuyện tình cảm mà chỉ chọn cách chia sẻ theo kiểu kín đáo. Với nhiều người, dù chưa từng chính thức xác nhận, nhưng những gì cả hai thể hiện cũng đủ để khán giả cảm nhận được một mối quan hệ êm đềm và hạnh phúc theo cách rất riêng.

Bạn gái HIEUTHUHAI thích đến nơi đông người nhưng phải đeo khẩu trang kín

Ảnh: FBNV