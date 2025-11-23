Nam NSƯT trượt danh hiệu NSND vì 1 sai lầm: 3 đời vợ, 5 con thuận hòa, ở biệt thự xa hoa

Nổi tiếng, giàu có, đam mê xe hơi, ở biệt thự xa hoa

NSƯT Kim Tử Long sinh năm 1966 tại TP.HCM, là gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương. Anh từng hoạt động tại các đoàn Trần Hữu Trang, Huỳnh Long, Minh Tơ, Sông Bé…

Là học trò của NSND Phùng Há cùng các nghệ sĩ Kim Cúc, Hoàng Ba, Kim Tử Long trở thành ngôi sao cải lương thập niên 1990 – giai đoạn hoàng kim của bộ môn này. Anh xuất hiện dày đặc trên nhiều sân khấu từ Bắc đến Nam với các vở ăn khách như Y Ban và nàng tiên, Nàng tiên Mẫu Đơn, Phụng Nghi Đình...

Trong loạt đĩa Mưa bụi thập niên 90, anh thường kết hợp cùng Tài Linh thể hiện nhạc Hoa lời Việt và các ca khúc tân cổ.

Theo Vietnamnet, năm 2022, Kim Tử Long bị trượt trong đợt xét duyệt danh hiệu NSND. Nguyên nhân được Hội đồng khi ấy đưa ra là do anh dính vào chuyện cờ bạc năm 2013. Do không giữ được bình tĩnh, nghệ sĩ lên tiếng gay gắt, khiến sự việc thêm ồn ào.

Sau thời gian dài suy ngẫm, Kim Tử Long nói lúc này không còn nghĩ tới danh hiệu hay giải thưởng. Anh chỉ mong được yên ổn làm nghề, khán giả, đồng nghiệp thương quý cho tới ngày giã từ sự nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp, Kim Tử Long còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng tư. Đặc biệt, Kim Tử Long được xem là một trong những đại gia bất động sản của giới sân khấu cải lương.

NSƯT Kim Tử Long

Trong chương trình Sao nối ngôi, Kim Tử Long từng kể, anh bén duyên với bất động sản đầu thập niên 2000 một cách tình cờ. Sau khi bán nhà và liên tục được hỏi mua lại với giá cao hơn, anh thu lợi lớn: “Khoảng hơn một năm, vô tình tôi trở thành cò đất, cò nhà. Thập niên 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng”, nam nghệ sĩ nói.

Sau đó, anh mở rộng kinh doanh, hiện làm chủ nhiều cơ sở từ nhà hàng ăn uống đến làm đẹp. Anh nói đam mê ẩm thực là động lực để mở nhà hàng và nhờ con gái Maika đứng ra quán xuyến công việc làm ăn. Nhà hàng của anh làm ăn phát đạt đến mức, từ 2 tầng phải mở rộng lên 3 tầng mà lúc nào cũng đông khách.

Cũng trong chương trình này khi bị trêu gọi vay tiền mở quán, anh đáp: “Hai tỷ đồng với anh là chuyện nhỏ thôi!”.

Sở hữu tài sản lớn, Kim Tử Long thoải mái chi tiêu cho đam mê xe hơi. Vào năm 2019, nam nghệ sĩ từng tiết lộ, đã đổi tới 30 chiếc xe hơi. Báo Dân Trí trích lời nam nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi lúc nào cũng chỉ có một chiếc xe nhưng tôi đổi hoài... chắc phải đổi đến 30 cái”, anh nói.

Trong chương trình Gõ cửa nhà sao năm 2022, Kim Tử Long từng khoe căn biệt thự 3 tầng rộng 300m2 tại huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM), có bể bơi, vườn rộng, hệ thống camera và bảo vệ 24/24.

Anh cho biết ngôi nhà xây năm 2014: “Tôi mua căn nhà này khi vợ có em bé. Chúng tôi muốn không gian sống rộng rãi hơn. Con gái và con rể cũng lên đây ở chung luôn”.

Biệt thự 300 m2 của Kim Tử Long nhìn từ bên ngoài.

Nghệ sĩ cho biết yêu thích nhất khu bếp hiện đại và bể bơi, nơi gia đình thường tụ họp mỗi tuần để giải trí. Trên trang cá nhân, anh thi thoảng chia sẻ hình ảnh biệt thự tông trắng - xám, nội thất cao cấp, phòng khách trưng bày giải thưởng và sân vườn trồng nhiều cây cảnh.

3 đời vợ, 5 con thuận hòa, trượt danh hiệu NSND vì 1 sai lầm

NSƯT Kim Tử Long kết hôn lần đầu và có con gái Hoàng Kim Phụng (Maika). Sau ly hôn vì bất đồng quan điểm, vợ cũ Kim Tử Long sang nước ngoài định cư nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tốt; năm 2017, chị về nước dự đám cưới con gái.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Kim Tử Long là với Cẩm Tú (em gái danh thủ Hồng Sơn). Họ có 2 con chung là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân, nhưng cũng tan vỡ. Anh cho biết vẫn cư xử văn minh với gia đình vợ cũ, thậm chí thoải mái trò chuyện với Hồng Sơn trên sóng truyền hình.

Chia sẻ trong chương trình Nàng dâu thời nay, anh nói: “Tôi cũng từng trải qua 3 đời vợ nhưng khi chia tay chúng tôi vẫn giữ được sự văn minh… Đó là văn hóa tối thiểu cần duy trì sau hôn nhân”.

Hơn 10 năm qua, Kim Tử Long sống hạnh phúc bên vợ thứ 3 là nghệ sĩ Trinh Trinh, kém anh 11 tuổi. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ từng gây sốc khi chia sẻ trong chương trình Chị em chúng mình rằng, anh từng ngoại tình với một người hâm mộ dù đang hạnh phúc bên bà xã hiện tại.

Nam nghệ sĩ nói trong chương trình này: “Đã có lúc tôi bị rung động và nói dối với Trinh Trinh”. Sự việc kéo dài 3 tháng, bị vợ phát hiện, anh thừa nhận và chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này. Trinh Trinh cho biết cô cảm nhận được sự thay đổi và quyết định tha thứ, giúp hôn nhân duy trì đến hiện tại.

Nam NSƯT và vợ con hiện tại

Anh trải qua 3 đời vợ, 5 con thuận hòa, yêu thương nhau

Ở tuổi U60, Kim Tử Long vẫn rất đắt show

Trong gia đình, anh giao toàn bộ quyết định về tài chính cho vợ, còn mình giữ tiếng nói trong nghệ thuật. Báo Dân Trí dẫn lời nam nghệ sĩ nói: "Tiền diễn, tiền kinh doanh, tôi đưa hết cho Trinh giữ. Tôi sống với ai thì luôn tin tưởng người đó".

Ở tuổi U60, nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn, vừa hoạt động nghệ thuật vừa hỗ trợ bà xã kinh doanh và chăm sóc gia đình. Hiện tại, Kim Tử Long vẫn rất đắt show. Báo Vietnamnet viết, giá cát-sê của anh dao động vài chục triệu mỗi show.

Những năm qua, Kim Tử Long cũng tích cực tham gia công tác từ thiện. Anh thường tổ chức chương trình tại nhà hàng của mình, gây quỹ kêu gọi giúp đỡ các nghệ sĩ và nhân viên hậu đài neo đơn, bệnh tật, giúp họ trang trải cuộc sống tuổi xế chiều.