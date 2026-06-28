Sau nhiều thăng trầm trong đời sống hôn nhân, NSƯT Ngọc Quỳnh đang chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân thứ ba với nữ diễn viên Thùy Anh. Chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh chuẩn bị tổ chức đám cưới

Trước khi quyết định tổ chức đám cưới lần thứ ba, Ngọc Quỳnh và bạn gái Thùy Anh đã có quãng thời gian hơn 2 năm chung sống. Nam nghệ sĩ đưa con trai đầu lòng về sống cùng bạn gái và nhận thấy mọi thành viên trong gia đình đều hòa hợp. Cả hai không chỉ đồng điệu trong công việc mà còn thống nhất trong cách ứng xử với gia đình hai bên cũng như việc chăm sóc, dạy dỗ con cái.

Thùy Anh kém Ngọc Quỳnh 7 tuổi, là đồng nghiệp cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều phim truyền hình như Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất... Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm, phong cách ăn mặc quyến rũ.

Cả hai đã chung sống hơn 2 năm trước khi quyết định chính thức bước vào hôn nhân

Thùy Anh sở hữu sắc vóc gợi cảm

Thùy Anh cũng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và là mẹ đơn thân của một cậu con trai 15 tuổi. Sau khi công khai tình cảm, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch trong và ngoài nước, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Cả hai hiện các sống cùng các con trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 125m2 nằm trên tầng 23 của một chung cư ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Cơ ngươi này được họ mua từ năm 2024 với giá trị khoảng 14 tỷ đồng.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới. Ngọc Quỳnh cho biết anh để bạn gái chủ động chuẩn bị nhiều khâu trong hôn lễ bởi Thùy Anh là người khéo léo và chu toàn. Đây được xem là cái kết đẹp sau những thăng trầm mà nam diễn viên đã trải qua.

Trước đó, Ngọc Quỳnh từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là cha của ba người con. Nam diễn viên thừa nhận điều từng khiến anh day dứt nhất chính là không thể mang đến cho các con một gia đình trọn vẹn. Nam nghệ sĩ cũng cho biết anh luôn cố gắng bù đắp cho các con bằng tình yêu thương và sự quan tâm nhiều nhất có thể.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hoa hồng trên ngực trái, Hồ sơ cá sấu hay Biệt dược đen. Đầu năm 2024, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT nhờ những đóng góp trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình.