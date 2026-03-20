Nam NSND đình đám U70 vẫn nhiều fan tỏ tình, có nhà 127m2 ở đường Tố Hữu, lương hưu 7 triệu/tháng

Ở tuổi gần 70, NSND Trung Anh vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi lối diễn xuất điềm đạm, sâu sắc, nam nghệ sĩ còn khiến nhiều người yêu mến khi tiết lộ cuộc sống giản dị sau khi nghỉ hưu.

NSND Trung Anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ

Nam NSND đình đám được mệnh danh "ông bố quốc dân"

Nhắc đến NSND Trung Anh, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay tới những vai diễn đầy nội tâm của ông trên màn ảnh nhỏ. Từ các bộ phim truyền hình ăn khách như Người phán xử, Về nhà đi con, Thương ngày nắng về 2 , nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với phong cách diễn xuất tiết chế, giàu chiều sâu. Đặc biệt, vai ông Sơn trong Về nhà đi con đã giúp ông được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ông bố quốc dân".

Không chỉ gắn liền với hình ảnh người cha hiền lành, nghệ sĩ Trung Anh còn ghi dấu ấn qua nhiều dạng vai đa dạng. Ông từng tạo cơn sốt khi vào vai Lương Bổng - một nhân vật giang hồ đầy bản lĩnh trong Người phán xử , đồng thời cũng chinh phục khán giả khi hóa thân thành vị đại tá công an sắc sảo, kiên định trong Đấu trí .

Sinh năm 1961, NSND Trung Anh thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu kịch, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Chính nền tảng sân khấu vững chắc giúp ông thể hiện những vai diễn truyền hình một cách chân thực, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Không ồn ào hay chiêu trò, nghệ sĩ Trung Anh chọn cách làm nghề bền bỉ, nghiêm túc. Nhiều đồng nghiệp nhận xét rằng ông là người kỹ tính trong từng vai diễn, luôn tìm cách đào sâu tâm lý nhân vật thay vì diễn theo lối mòn. Có lẽ vì thế mà dù không xuất hiện dày đặc, mỗi lần trở lại, ông vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Ngoài diễn xuất, NSND Trung Anh còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đây không chỉ là nguồn thu nhập ổn định, mà còn là cách để ông truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ.

Cuộc sống ở tuổi U70 bên bà xã kém 10 tuổi

Ở tuổi 65, NSND Trung Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống hưu trí nhẹ nhàng bên gia đình. Ông kết hôn năm 37 tuổi với người vợ kém mình 10 tuổi, làm việc trong ngành điện lực. Hai người quen nhau tình cờ tại khu phố Thái Thịnh, Hà Nội và gắn bó đến nay.

NSND Trung Anh luôn được vợ ủng hộ hết sức trong công việc. Nam nghệ sĩ nhiều lần tự hào kể vợ gánh vác tất cả, từ chăm lo cho gia đình đến đưa đón, dạy dỗ con cái để ông yên tâm làm nghệ thuật.

NSND Trung Anh và bà xã kém 10 tuổi

Là diễn viên nổi tiếng, Trung Anh cũng thường xuyên nhận được lời "tỏ tình" từ khán giả nữ. Ông chia sẻ với Dân trí: "Tôi được nhiều fan nữ tỏ tình đấy! Họ lên cả Facebook nhắn nhủ". Tuy nhiên, nam nghệ sĩ thường không phản hồi để tránh hiểu lầm.

Sự thẳng thắn của ông cũng thể hiện trong đời sống hôn nhân. Ngay từ khi còn yêu, ông từng đưa vợ đến phim trường để hiểu rõ công việc của mình. Khi có những cảnh quay tình cảm, ông cũng chủ động chia sẻ để bà xã yên tâm. Nhờ đó, giữa họ luôn tồn tại sự tin tưởng và thấu hiểu.

Sau gần 30 năm chung sống, vợ chồng NSND Trung Anh có hai người con đều học giỏi và tự lập. Con trai lớn từng học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó du học Phần Lan và hiện đã trở về Việt Nam làm việc. Con gái út đang du học tại Mỹ và giành học bổng toàn phần bậc tiến sĩ trong 5 năm. Thành công của các con là niềm tự hào lớn với vợ chồng nam nghệ sĩ.

Tổ ấm của vợ chồng nam nghệ sĩ và hai con

Hiện tại, NSND Trung Anh sống cùng vợ và con trai trong một căn hộ chung cư rộng khoảng 127m2 trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Không gian sống được nam nghệ sĩ mô tả là đủ đầy, tiện nghi và đặc biệt mang lại cảm giác bình yên.

Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn để đời trên sóng truyền hình, nhưng cuộc sống của NSND Trung Anh lại khá giản dị. Mỗi tháng, ông nhận mức lương hưu khoảng 7 triệu đồng. Những ngày có lịch lên lớp, ông tự lái xe máy đến trường.

Lịch sinh hoạt của nghệ sĩ Trung Anh khá điều độ. Ông thường thức dậy từ sớm, khoảng 5-6 giờ sáng, chăm sóc cây cối, pha trà và tận hưởng không khí trong lành. Ngoài ra, ông có những sở thích giản dị như đọc sách và xem bóng đá.

Ở tuổi U70, NSND Trung Anh tận hưởng cuộc sống kín đáo, nhẹ nhàng

Có thể thấy, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ gạo cội là một người đàn ông giản dị, sống nguyên tắc nhưng giàu tình cảm. Ở tuổi U70, NSND Trung Anh không chỉ giữ được tình yêu nghề, mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên, gia đình êm ấm và phong thái điềm đạm hiếm có.