Nam nghệ sĩ cưới chân dài kém 9 tuổi từng thi Hoa hậu, sở hữu nhà sang 4 tầng ở Hà Nội

Là con trai của NSND đình đám, được biết đến là "vua vai phụ"

Trần Bình Trọng sinh năm 1973 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là NSND Trần Nhượng - một nghệ sĩ kịch kinh điển và gạo cội của sân khấu, truyền hình Việt Nam.

Việc sinh ra trong gia đình có truyền thống là bước đệm để Bình Trọng sớm tiếp xúc với nghệ thuật. Anh từng xuất hiện trong các vai diễn nhỏ khi còn là diễn viên nhí. Tuy nhiên, phải đến khi trưởng thành, Trần Bình Trọng mới thực sự xác định nghệ thuật là con đường gắn bó lâu dài.

Đạo diễn Trần Bình Trọng

Trong quá trình học Đại học Đại học Văn hóa Hà Nội, Trần Bình Trọng bắt đầu tham gia vào các đoàn làm phim với vai trò trợ lý đạo diễn, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực tế và dần trở thành một nhân tố đa năng trong nghề.

Trên màn ảnh, Trần Bình Trọng được đánh giá là nghệ sĩ có phong cách biểu diễn gần gũi, tự nhiên, thường đảm nhận các vai hài với tính cách nông dân, quê mùa, nhưng đầy nét duyên dáng, khiến khán giả nhớ tới anh với biệt danh thân thuộc như “vua vai phụ”.

Không chỉ là diễn viên, anh còn là một đạo diễn và nhà sản xuất phim. Trần Bình Trọng là người đứng sau hai seri phim hài Tết đình đám được đông đảo khán giả yêu thích Đại gia chân đất và Làng ế vợ . Những tác phẩm này thường xuyên được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán với lượng người xem lớn và phản hồi tích cực.

Trần Bình Trọng là người đứng sau hai seri phim hài "Tết Đại gia chân đất" và "Làng ế vợ"



Bên cạnh việc chỉ đạo nghệ thuật, anh cũng trực tiếp tham gia diễn xuất và tổ chức sản xuất nhiều dự án khác nhau. Các vai diễn hài hước của anh thường gắn với những nhân vật có tính cách đời thường, đóng góp phần quan trọng trong sự phát triển của dòng hài giải trí trong nước.

Trần Bình Trọng không chọn con đường nổi tiếng nhanh chóng bằng ngoại hình, mà xác định cho mình một hướng phát triển bền bỉ, lăn xả với từng bộ phim. Anh từng chia sẻ rằng bản thân không có nhu cầu trở thành ngôi sao hào nhoáng, mà quan trọng là làm nghề với lòng đam mê và sự chân thật trong mỗi nhân vật và dự án mình đảm nhiệm.

Cưới người đẹp từng thi hoa hậu, được vợ hết lòng hỗ trợ

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, đời sống riêng của Trần Bình Trọng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là cuộc hôn nhân với người vợ kém anh 9 tuổi - một người đẹp từng tham gia thi Hoa hậu.

Vợ của Trần Bình Trọng là Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1982. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương. Cả hai quen nhau khi Trần Bình Trọng tham gia công tác tổ chức cuộc thi hoa hậu, còn Thu Phương là thí sinh. Thời điểm ấy, cô đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao ấn tượng.

Trần Bình Trọng và bà xã kém 9 tuổi

Mối quan hệ giữa nam đạo diễn và người đẹp kém tuổi từng gây nhiều chú ý bởi sự chênh lệch về ngoại hình và tuổi tác. Một bên là nghệ sĩ hài có vóc dáng nhỏ nhắn, giản dị, một bên là chân dài trẻ trung, xinh đẹp. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và chính thức kết hôn vào năm 2005.

Sau khi lập gia đình, Thu Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng, rút lui khỏi ánh đèn sân khấu và các hoạt động liên quan đến nhan sắc. Cô tập trung chăm lo cho gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Trần Bình Trọng từng nhiều lần chia sẻ rằng vợ anh là người quán xuyến, chịu thương chịu khó và đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Trần Bình Trọng chia sẻ với Vietnamnet: "Bà xã giúp tôi trong công việc công ty. Tôi không khéo ăn nói nên cũng chẳng 'nịnh' vợ câu nào. Cô ấy hiểu tính tôi nên nhiều khi cũng bỏ qua nhiều điểm xấu của chồng".

Nhà sang của Trần Bình Trọng ở Hà Nội

Hiện tại, vợ chồng Trần Bình Trọng đã có ba người con, cuộc sống gia đình êm ấm, đủ đầy. Dù công việc bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho gia đình, coi đây là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất. Nam đạo diễn không ngại thừa nhận rằng sau nhiều năm kết hôn, vợ anh đã thay đổi ngoại hình vì sinh nở, nhưng với anh, đó là sự hy sinh đáng trân trọng.

Về kinh tế, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sản xuất phim, Trần Bình Trọng có cuộc sống sung túc. Gia đình anh hiện sinh sống trong căn nhà mặt tiền, gồm 4 tầng sang trọng ở một khu dân cư cao cấp tại Hà Nội, được xem là thành quả của quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ.