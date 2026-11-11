Nam nghệ sĩ 72 tuổi xây biệt thự, không ngủ chung với vợ, không sống cùng con cháu, về hưu vẫn mê làm việc

Chu Tiểu Kiệt (Zhu Xiaojie) là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng người Trung Quốc, được biết đến như một trong những gương mặt tiêu biểu của lĩnh vực thiết kế đương đại. Các tác phẩm của ông gây ấn tượng bởi những đường nét và hình khối độc đáo, lấy cảm hứng từ đồ nội thất truyền thống thời nhà Tống và nhà Minh, đồng thời kết hợp hài hòa với vẻ đẹp tự nhiên. Không gian sống của Chu Tiểu Kiệt cũng phần nào phản ánh rõ nét quan niệm thẩm mỹ và triết lý sống của ông.

Trước đây, ông từng sinh sống ngay tại xưởng thiết kế của mình, trong đó tầng dưới là nơi làm việc, còn tầng trên được bố trí thành không gian sinh hoạt. Cách sắp xếp này giúp nhà thiết kế tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, đồng thời thuận tiện cho công việc. Tuy nhiên, bà xã lại cảm thấy nơi đó chưa thực sự giống một “mái ấm” đúng nghĩa. Vì vậy, Chu Tiểu Kiệt quyết định cải tạo căn nhà ở Ôn Châu đã mua từ hơn 20 năm trước, biến nơi đây thành không gian sống dành riêng cho hai vợ chồng. Trong cơ ngơi này, cả hai lựa chọn ngủ riêng phòng vì có nhịp sinh hoạt khác nhau. Cách bố trí vừa giúp mỗi người duy trì thói quen cá nhân, vừa đảm bảo khoảng không gian riêng tư cần thiết. Vợ chồng ông cũng không sống chung với con cháu, bởi quan niệm mỗi thế hệ đều nên có cuộc sống và thế giới riêng.

Sau màn cải tạo, không gian sống của vợ chồng nhà thiết kế Chu Tiểu Kiệt gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch, tinh tế. Trong đó, phòng khách là một trong những khu vực nổi bật nhất với cách bố trí rộng thoáng và giàu tính nghệ thuật. Bộ bàn ghế kiểu dáng độc đáo được đặt ở vị trí trung tâm, đối diện tivi treo tường, trong khi hệ cửa sổ lớn bao quanh giúp căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Chiếc đèn chùm thả trần chính là món đồ góp phần hoàn thiện vẻ đẹp sang trọng mà không phô trương của căn phòng.

Một trong những chi tiết tạo thêm dấu ấn riêng cho phòng khách phải kể đến cầu thang uốn lượn mềm mại. Với đường cong độc đáo, thiết kế này chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc được đặt ngay trong nhà, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa giúp tổng thể không gian trở nên uyển chuyển, sinh động hơn.

Không gian phòng ăn gây ấn tượng với tông gỗ trầm ấm, mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng vẫn có nét hiện đại. Khu vực này được bố trí một chiếc bàn dài kết hợp ghế ngồi kiểu dáng thanh lịch, phía trên là hệ đèn thả với thiết kế độc đáo, tạo điểm nhấn cho toàn bộ căn phòng. Đáng chú ý, dọc một bên tường còn có hệ tủ kệ gỗ lớn với nhiều ngăn mở, vừa dùng để lưu trữ sách, vừa trưng bày các món đồ trang trí và vật dụng yêu thích. Cách sắp đặt này giúp phòng ăn không chỉ là nơi dùng bữa mà còn mang dáng dấp của một không gian sinh hoạt, thưởng thức nghệ thuật đầy cá tính.

Khu vực tầng hai của căn nhà được bố trí 3 phòng ngủ. Trong đó, phòng làm việc của nhà thiết kế Chu Tiểu Kiệt được kết hợp làm phòng ngủ. Tại đây, nam nghệ sĩ thiết kế một hệ tủ gỗ lớn với nhiều ngăn lưu trữ, dùng để trưng bày những món đồ decor, sách truyện và các vật dụng yêu thích. Cách sắp xếp này vừa giúp căn phòng luôn gọn gàng, vừa thể hiện rõ gu thẩm mỹ cũng như cá tính riêng của chủ nhân.

Phòng ngủ của bà xã Chu Tiểu Kiệt sử dụng hai tông trắng - đen làm chủ đạo, mang đến cảm giác hiện đại, gọn gàng và có phần cá tính. Hệ cửa sổ lớn tiếp tục phát huy lợi thế, đưa ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong. Dù không có quá nhiều đồ đạc, mỗi món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa đáp ứng công năng vừa mang dấu ấn thẩm mỹ riêng, khiến tổng thể căn phòng tuy tối giản nhưng không hề đơn điệu.