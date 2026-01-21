Nam nghệ sĩ 67 tuổi mua đất xây nhà hoành tráng ở TP.HCM tặng vợ kém 37 tuổi

Ở tuổi 67, nghệ sĩ Quang Minh khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi công khai việc mua đất, khởi công xây dựng một căn nhà mới khang trang tại TP.HCM dành cho tổ ấm nhỏ của mình và vợ trẻ kém anh 37 tuổi.

Vợ chồng Quang Minh đặt tên cho ngôi nhà của mình là "MinhChi’s House”. Qua hình ảnh lễ khởi công có thể thấy, cơ ngơi của nam nghệ sĩ gồm 4 tầng, diện tích hơn 200m2, có thiết kế sang trọng, hiện đại. Trong lễ khởi công, anh xuất hiện rạng rỡ bên vợ, tạo dáng thân mật, thể hiện rõ niềm hạnh phúc và kỳ vọng vào tổ ấm tương lai.

Hình ảnh vợ chồng Quang Minh làm lễ khởi công nhà mới

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nghệ sĩ Hồng Đào, Quang Minh từng khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Tuy nhiên, từ khi tái hôn với Tăng Khánh Chi, nam nghệ sĩ cởi mở hơn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp. Anh khẳng định sự chênh lệch tuổi tác không phải là rào cản, bởi cả hai tìm được tiếng nói chung trong lối sống và cách suy nghĩ.

Tháng 11/2024, Quang Minh đón nhận niềm hạnh phúc lớn khi lần thứ ba lên chức cha ở độ tuổi xấp xỉ 70. Vợ chồng nam nghệ sĩ thường xuyên gắn bên nhau như hình với bóng, từ việc chăm con cho đến cùng nhau đi du lịch và dự sự kiện.

Vào ngày cuối cùng của năm 2025, Khánh Chi từng chia sẻ “thành tựu lớn nhất” của cô trong suốt một năm qua. Theo người đẹp, điều quý giá nhất là việc cùng chồng và các con luôn giữ được tiếng cười trong gia đình. Cô viết: “Chào đón 2026 là sự vun đắp, đồng hành cho những dự định tương lai của gia đình mình sẽ thành công rực rỡ”.

Sau khi công khai tình cảm, Quang Minh và Tăng Khánh Chi thoải mái chia sẻ những hình ảnh bên nhau trên trang cá nhân

Đáp lại, nghệ sĩ Quang Minh cũng cũng gửi lời chúc đầy tình cảm đến vợ: “Và điều ước nguyện của gia đình là sức khỏe luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc trong sự bình an, thương chúc cả nhà sẽ gặp may mắn trong năm 2026”.