Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Bộ GD&ĐT quy định, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Theo khung kế hoạch đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tự quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo với bộ trước khi thực hiện.

Học sinh toàn quốc sẽ nghỉ hè muộn nhất là 31/5 tới

Như vậy, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các địa phương quy định thời gian nghỉ hè của học sinh mầm non, tiểu học, THCS - THPT chậm nhất là từ 31/5. Và các nhà trường khai giảng năm học mới từ ngày 5/9.

Bộ GD&ĐT cũng quy định, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30/6.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7.

Năm nay, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT được tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần. Do đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của các địa phương cũng được đẩy sớm.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn Kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Lịch nghỉ hè chi tiết của các địa phương như sau: