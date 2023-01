Năm mới áp dụng ngay thói quen đơn giản này trong ăn uống để tránh bị suy tim

Muối từ lâu đã được coi là kẻ thù của sức khỏe tim mạch. Các thực phẩm ít natri và chế độ ăn uống ít muối nằm trong số những gợi ý hàng đầu để tránh huyết áp cao và các bệnh tim mạch khác như bệnh tim. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy rằng chúng ta có thể thực sự làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng một mẹo đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là hạn chế thêm muối vào thức ăn sau khi nó được chế biến.



Được xuất bản bởi Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ vào ngày 22/12/2022, nghiên cứu đã xem xét thói quen ăn kiêng của 176.570 người sống ở Anh để đánh giá mối quan hệ giữa việc thêm muối vào thực phẩm và nguy cơ suy tim, bệnh tim - bao gồm cả bệnh tim thiếu máu cục bộ (IHD).

Khi nghiên cứu bắt đầu, mọi cá nhân tham gia đều không mắc bệnh tim mạch (CVD). Tuy nhiên, sau khi theo dõi hơn 11 năm sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ đáng kể giữa tần suất thêm muối trong thức ăn và sức khỏe tim mạch. Có 9.963 trường hợp gặp biến cố tim mạch, 2.007 trường hợp đột quỵ, 2.269 trường hợp suy tim và 6.693 người mắc IHD.

Các nhà nghiên cứu đã học được rằng nguy cơ mắc bệnh tim mạch dường như giảm khi những người tham gia giảm lượng muối thêm vào thức ăn của họ, đồng thời kết hợp chế độ ăn uống DASH. Chế độ ăn DASH - viết tắt của các phương pháp tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn chặn tăng huyết áp - tập trung vào các thực phẩm giàu canxi, magiê và kali. Nó cũng tập trung vào các kiểu ăn uống ít chất béo bão hòa, đường bổ sung và natri. Theo Mayo Clinic, chế độ ăn DASH giới hạn lượng natri ở mức khoảng 2.300 miligam/ngày (bằng với Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ 2020-2025).

Nhóm đối tượng báo cáo "không bao giờ hoặc hiếm khi mắc bệnh" là những người cũng tuân theo chế độ ăn uống DASH nhưng họ không thêm muối vào các món ăn. Theo phát hiện của nghiên cứu, những trường hợp này có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp nhất.

"Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rằng những người không rắc thêm một chút muối vào thực phẩm của họ thường có nguy cơ mắc các biến cố bệnh tim thấp hơn nhiều. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng khi bệnh nhân kết hợp chế độ ăn DASH với tần suất thêm muối thấp, họ có nguy cơ mắc bệnh tim thấp nhất", chuyên gia dinh dưỡng Lu Qi, Chủ tịch của HCA Regents và giáo sư tại Trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới tại Đại học Tulane, đã nói với SciTechDaily như vậy.

Thoạt nhìn, điều này có vẻ không có nhiều bất ngờ, bởi từ trước đến nay ai cũng biết rằng cần giảm lượng muối tiêu thụ để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ không chỉ cảnh báo rằng ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, mà còn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cao hơn.

Trước nghiên cứu này, người ta thường cho rằng việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch phụ thuộc vào việc loại bỏ hoàn toàn muối khỏi chế độ ăn uống của bạn trong khi nấu ăn. Nhưng kết luận của nghiên cứu này tiết lộ một điều hấp dẫn hơn rằng "thời điểm thêm muối vào thực phẩm cũng rất quan trọng".

Theo nghiên cứu, mức độ tiếp xúc với muối của những người tham gia được đo lường dựa trên lượng muối họ thêm vào sau khi thức ăn được nấu chín. Điều đó nói rằng, việc rắc thêm một chút muối sau khi thức ăn đã chín rõ ràng có khả năng tạo ra sự khác biệt to lớn với sức khỏe tim mạch của bạn. Có nghĩa là, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ biến chứng bệnh tim mạch nếu hạn chế thêm muối vào các món ăn sau khi nấu chín.

Theo Eat This, Not That!