Nam MC lấy vợ là nghiên cứu sinh tiến sĩ, nên duyên từ một lớp học

Đó là Phan Tô Ny, sinh năm 1990, quê Gia Lai (Bình Định cũ), hiện là biên tập viên, MC tại Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Anh tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế tại Đại học Quốc tế Sài Gòn, từng có khoảng 9 năm gắn bó với các bản tin thời sự, chính luận của nhà đài. Ngoài công việc truyền hình, Tô Ny còn tham gia sản xuất chương trình và có thời gian đứng lớp, đào tạo về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và dẫn chương trình.

MC Phan Tô Ny. Ảnh: FBNV.

Và chính trong một khóa học như vậy, Tô Ny gặp Lê Âu Ngân Anh vào cuối năm 2019. Khi đó, anh là giảng viên còn Ngân Anh là học viên.

Sau khóa học, cả hai tiếp tục giữ liên lạc rồi dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ từng có khoảng thời gian gián đoạn trước khi Tô Ny và Ngân Anh quyết định quay lại, tiếp tục tìm hiểu và tiến tới hôn nhân.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018. Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, cô chuyển hướng sang giáo dục, giảng dạy và làm quản lý học thuật tại Đại học Hoa Sen.

Lê Âu Ngân Anh hiện đang học tiến sĩ. Ảnh: FBNV.

Ngân Anh tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ngành Quản trị Sự kiện Quốc tế tại Đại học Salford, Anh. Trở về Việt Nam, cô bắt đầu giảng dạy tại Đại học Hoa Sen từ năm 2020 và tiếp tục phát triển theo hướng giáo dục, quản lý học thuật.

Đến tháng 7/2025, Ngân Anh bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc. Hiện tại, cô là ThS. Lê Âu Ngân Anh, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn của Đại học Hoa Sen, với chuyên môn Quản trị sự kiện.

Vừa đảm nhiệm công việc tại trường, vừa theo học chương trình tiến sĩ và chăm sóc con nhỏ, Ngân Anh có lịch trình khá bận rộn. Cô từng chia sẻ về việc phải học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, dành thời gian trọn vẹn cho sinh viên khi ở trường và cho con khi về nhà.

Cuộc sống hôn nhân thế nào?

Sau khoảng 2 năm tìm hiểu, Tô Ny và Ngân Anh tổ chức đám cưới vào tháng 11/2022. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.

Cuối năm 2023, vợ chồng Tô Ny - Ngân Anh đón con trai đầu lòng, tên thật là Phan Lê An Hy, thường được gọi thân mật là Tino. Từ khi có thêm thành viên mới, vợ chồng Tô Ny - Ngân Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh và những cột mốc phát triển của con, thậm chí lập riêng một kênh TikTok để chia sẻ cuộc sống gia đình. Trên mạng xã hội, hình ảnh của cả hai cũng gắn với khá nhiều khoảnh khắc đời thường: cùng chăm con, đi du lịch, xuất hiện tại các sự kiện hay đơn giản là cùng nhau tận hưởng thời gian bên gia đình.

Cả hai vân thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Trong cuộc sống hàng ngày, Tô Ny cũng khá chủ động san sẻ việc nhà. Những lúc có thời gian rảnh, nam MC sẵn sàng phụ vợ dọn dẹp, giặt quần áo. Hai vợ chồng không quá rạch ròi chuyện ai phải làm phần việc nào, mà có thể cùng bắt tay vào làm để mọi thứ được giải quyết nhanh hơn.

Khi đi du lịch, Tô Ny cũng cùng vợ chăm con thay vì để Ngân Anh tự xoay xở.

Còn mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nam MC thường đứng phía sau hỗ trợ vợ, từ chỉnh trang trang phục đến giúp cô di chuyển khi mặc những bộ váy cầu kỳ, khó đi lại.

Ảnh: FBNV.

Cặp đôi thỉnh thoảng đi dẫn, sự kiện cùng nhau. Ảnh: FBNV.

Sau gần 4 năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau, từ công việc đến những khoảnh khắc rất đời thường. Hình ảnh Tô Ny phụ vợ việc nhà, chăm con hay đứng phía sau hỗ trợ Ngân Anh tại các sự kiện cũng được nhiều người chú ý và dành lời khen cho cách cả hai xây dựng cuộc sống gia đình.