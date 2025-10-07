Nam idol được mệnh danh là "thần đồng toán học", từng lọt top 5% thí sinh có điểm cao nhất cả nước: U40 sở hữu tài sản trăm tỷ

Không chỉ là một trong những giọng ca nội lực và tinh tế nhất nhóm nhạc huyền thoại Super Junior, Cho Kyuhyun còn được biết đến như một trong những thần tượng K-pop có thành tích học tập xuất sắc đến mức khiến ai nghe qua cũng phải trầm trồ.

Trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Kyuhyun vốn là một học sinh nổi tiếng với tư duy logic cực kỳ sắc bén và niềm yêu thích đặc biệt dành cho những con số. Từ thời trung học, anh đã liên tục giành giải cao trong các kỳ thi Toán học cấp quốc gia và Olympic Toán học, được bạn bè và giáo viên gọi vui là “thiên tài Toán học” của trường. Thầy cô từng kể rằng Kyuhyun không chỉ làm bài nhanh mà còn có khả năng trình bày lời giải sáng tạo, ngắn gọn và chính xác đến mức giáo viên dạy Toán phải ngạc nhiên.

Cho Kyuhyun sở hữu thành tích học tập đáng nể.

Chính nhờ năng khiếu vượt trội và sự nỗ lực không ngừng, Kyuhyun đạt điểm thi đại học thuộc top 5% cao nhất toàn quốc – một thành tích cực kỳ đáng nể khi Hàn Quốc nổi tiếng có kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt bậc nhất thế giới. Nam ca sĩ đỗ vào Đại học Kyung Hee, ngôi trường danh tiếng với chương trình đào tạo nghệ thuật và âm nhạc hàng đầu, nơi từng sản sinh ra nhiều nghệ sĩ K-pop nổi tiếng khác.

Điều thú vị là dù điểm số của anh đã đủ khiến bất kỳ ai tự hào, Kyuhyun lại từng chia sẻ rằng bản thân “chưa thật sự hài lòng” với kết quả. Anh tiết lộ rằng trong phần thi nghe tiếng Anh, mình không đạt điểm tuyệt đối chỉ vì bị viêm tai giữa ngay trước ngày thi. Nếu không có sự cố đó, anh tin chắc mình có thể đạt thành tích cao hơn nữa.

Dù bước chân vào làng giải trí sớm, Kyuhyun vẫn kiên trì theo đuổi con đường học tập. Trong những năm đầu hoạt động cùng Super Junior, anh vẫn sắp xếp thời gian để hoàn thành chương trình đại học và sau đó tiếp tục học lên cao học ngành Âm nhạc đương đại tại chính ngôi trường này.

Fan hâm mộ quả thực tự hào về nam nghệ sĩ.

Dù không còn năng nổ hoạt động nghệ thuật như trước, nhưng tên tuổi của nam nghệ sĩ U40 vẫn nhận được sự quan tâm của fan hâm mộ. Theo nhiều nguồn tin, giọng ca chính Super Junior hiện đang nắm trong tay khối bất động sản trị giá 10 tỷ won. Vào năm 2014, Kyuhyun đã bán căn hộ đầu tiên của mình - nhà khách ở Namsang, Seoul với giá khoảng 7,3 tỷ Won (khoảng 136 tỷ VNĐ). Nhiều người còn đồn thổi rằng sở hữu một căn hộ tại Hawolgok, Seoul, có giá trị 12,1 tỷ Won (khoảng 226 tỷ VNĐ).

Đến nay, khi nhắc đến Kyuhyun, người ta không chỉ nhớ đến giọng ca ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc hay phong thái điềm đạm đặc trưng của anh, mà còn ngưỡng mộ một thần tượng vừa tài năng vừa trí tuệ. Trong thế giới K-pop nơi ánh hào quang thường gắn liền với vẻ ngoài và sân khấu, Kyuhyun vẫn tỏa sáng theo cách riêng bằng tri thức, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần học hỏi đáng khâm phục.