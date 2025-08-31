Nam diễn viên Vbiz có bạn gái mới sau 5 tháng ly hôn vợ Á hậu?

Đầu năm 2025, Á hậu Mạc Anh Thư gây bất ngờ khi lên tiếng xác nhận chuyện đã đường ai nấy đi với diễn viên Huy Khánh. Cả hai đã hoàn thành thủ tục ly hôn từ cuối năm 2023. Thời điểm thông báo rạn nứt, Mạc Anh Thư khẳng định chia tay không phải vì người thứ 3.

Mới đây, diễn viên Huy Khánh gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh bên 1 cô gái nhưng khéo léo không để lộ rõ diện mạo trên trang cá nhân. Anh còn thông báo chắc nịch đã có tình yêu mới: "Mình có người yêu rồi nhé mọi người". Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả xôn xao bàn tán danh tính của người bên cạnh Huy Khánh.

Nhiều người đặt nghi vấn cho rằng đó chính là bé Cát - con chung của Huy Khánh và Mạc Anh Thư. Tuy nhiên diễn viên Huy Khánh hiện vẫn giữ im lặng, động thái này càng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Vợ cũ của Huy Khánh chia sẻ rằng cả hai từng cố gắng níu giữ và hàn gắn mối quan hệ trước khi đi đến quyết định chia tay. Mạc Anh Thư cho biết nguyên nhân tan vỡ xuất phát từ việc tình cảm không còn và những khác biệt trong quan điểm sống ngày càng lớn.

Cô cũng khẳng định Huy Khánh đã luôn có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình trong suốt thời gian chung sống. Trước khi ly hôn, cả hai có với nhau một cô con gái.

Dù ly hôn, cả hai liên tục gây xôn xao khi xuất hiện bên cạnh nhau, có những tương tác thân thiết. Khi Mạc Anh Thư lên đường sang Phần Lan, anh cũng là người đưa tiễn ở sân bay. Nói về mối quan hệ hiện tại, Mạc Anh Thư từng tâm sự, dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ sự đồng hành như người thân.

Cô chia sẻ thêm: "Dù tôi và ba bé Cát kết thúc hành trình vợ chồng nhưng tụi tôi vẫn đồng hành với nhau như người thân, không có khác biệt gì quá lớn nên thật lòng thấy những bình luận tiêu cực về anh Khánh tôi rất áy náy và thấy mình có lỗi với những người lớn hai bên vì đã quyết định công khai".

