Nam diễn viên tuyên bố giải nghệ sau khi bị hacker tống tiền hàng tỷ đồng

Vào ngày 15/5, nam diễn viên Jang Dong Joo đã chia sẻ một thông điệp đầy xúc động trên tài khoản mạng xã hội của mình, tiết lộ quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất vĩnh viễn. “Tôi đã sống một thời gian dài dưới danh nghĩa diễn viên và nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ. Mỗi khoảnh khắc tôi cười và khóc trước ống kính đều trở thành khoảng thời gian tươi sáng nhất trong cuộc đời tôi” - anh viết.

Nam diễn viên tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn đối với các đạo diễn, nhân viên, các diễn viên đồng nghiệp và đặc biệt là người hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt sự nghiệp: "Nhờ có người hâm mộ luôn sát cánh bên tôi, tôi đã có thể vui vẻ bước đi trên con đường này cho đến cuối cùng".

Sau đó, Jang Dong Joo đã đưa ra thông báo gây sốc. Anh tuyên bố: "Kể từ hôm nay, tôi sẽ từ giã sự nghiệp diễn xuất. Dù rời khỏi sân khấu, tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương mà các bạn dành cho tôi. Chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến diễn viên Jang Dong Joo cho đến nay".

Jang Dong Joo tuyên bố giải nghệ vào ngày 15/5. Ảnh: X

Sau khi tin tức giải nghệ được công bố, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự buồn bã và cảm thông trên mạng. Họ gửi những lời động viên và hy vọng Jang Dong Joo có thể tìm được sự bình yên và hồi phục sức khỏe tránh xa ánh đèn sân khấu.

Thông báo này được đưa ra sau một giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng sâu sắc đến nam diễn viên cả về mặt tình cảm và tài chính. Trước đó, Jang Dong Joo đã đột ngột biến mất vào tháng 10 năm ngoái, làm dấy lên lo ngại trong giới hâm mộ và những người trong ngành. Đến tháng 1 năm nay, anh tiết lộ rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ hack điện thoại liên quan đến tống tiền và đe dọa đến đời tư.

Vào thời điểm đó, nam diễn viên mô tả trải nghiệm này là "sống trong địa ngục". Anh ấy cũng chia sẻ những chi tiết đau lòng về hậu quả tài chính của vụ việc: “Gia đình tôi thậm chí đã bán nhà vì tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn mất hàng tỷ won và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất”.

Nam diễn viên bị hacker tống tiền hàng tỷ won. Ảnh: Starnews

Bức thư giãi bày của Jang Dong Ju vào hồi tháng 1:

"Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người đàn ông đó biết chính xác mọi hoạt động của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói của ông ta: 'Anh Jang Dong Joo, anh có mặt ở đây vào ngày này, đúng không?'. Tôi kiểm tra số điện thoại và phát hiện đó là số giả. Những gì tôi nhận được là vài bức ảnh cực kỳ riêng tư từ album ảnh trên điện thoại, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện và danh bạ của tôi. Điện thoại của tôi đã bị hack hoàn toàn. Và những lời đe dọa vẫn tiếp diễn… từ ngày đó đến nay, mỗi ngày đều là địa ngục. Tôi đã đổi số điện thoại vô số lần. Ngay cả sau ba lần đổi số, tôi vẫn không thể thoát ra. Cuộc sống của tôi, được cứu rỗi bởi hy vọng, lại trở thành một địa ngục đau đớn hơn nữa. Người đàn ông đó đòi hỏi ở tôi những điều tôi không bao giờ có thể làm được. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm chính xác những gì người đàn ông đó bảo tôi làm. Nghề diễn viên, hay nói đúng hơn là con người tôi, Jang Dong Joo, có rất nhiều điểm yếu. Sự cướp bóc liều lĩnh của người đàn ông đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi chỉ trong vài tháng. Khi tỉnh ngộ, tôi đã chịu tổn thất ban đầu và nhanh chóng tạo ra thêm tổn thất thứ cấp. Tôi vay tiền bằng mọi cách. Tôi không ngần ngại làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Gia đình tôi thậm chí còn bán nhà vì tôi. Tất cả nợ nần tôi có lại tạo ra thêm nợ mới. Nợ không trả được lại tạo ra thêm nợ không trả được. Hàng tỷ đồng bị mất, gia đình tôi khổ sở, còn tôi thì gánh trên vai một núi nợ. Dù đã cố gắng hết sức, tôi không biết liệu mình có thể giữ an toàn những bí mật trong điện thoại hay không. Nhưng tôi đã mất tất cả những gì mình muốn bảo vệ: cuộc sống bình thường của tôi, những người trong danh bạ điện thoại và hạnh phúc của gia đình tôi. Những nỗ lực giữ bí mật và những lời nói dối để vay tiền của tôi, kết hợp lại, đã dẫn đến nhiều lời nói dối hơn nữa. Khi tỉnh ngộ, tôi nhận ra mình đã làm tổn thương rất nhiều người. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một đầm lầy, không thể thoát ra dù có cố gắng thế nào đi nữa. Tôi chẳng còn gì để mất. Cuối cùng, tôi không biết liệu bí mật có được giữ kín hay không, nhưng tôi đã không thể bảo vệ được bất cứ điều gì. Tôi thành thật xin lỗi những người đã bị tổn thương hoặc chịu thiệt hại bởi tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tuy nhiên, nếu các bạn tin tưởng và chờ đợi, tôi sẽ vực dậy tinh thần, nỗ lực hết mình và trả lại từng đồng một cách chắc chắn. Xin hãy giúp tôi. Jang Dong Joo"

Jang Dong Joo sinh năm 1994, ra mắt năm 2012 qua vở kịch sân khấu Giấc mơ đêm hè. Anh dần xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình thông qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình và dự án truyền hình khác nhau như School 2017 , Criminal Minds, My Strange Hero, Handsome Guys... Gần đây nhất, nam diễn viên góp mặt trong bộ phim Human from Today, lên sóng hồi tháng 2. Bộ phim này đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Jang Dong Joo trên màn ảnh.

