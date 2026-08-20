Nam diễn viên tử vong trên sofa ở nhà riêng sáng 20/8, camera ghi lại cảnh tượng anh ngã gục trước khi mất

Sáng 20/8, tờ Bangkokpost đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan Ray MacDonald vừa được phát hiện đã qua đời trên sofa ở nhà riêng thuộc khu Phatthanakan, Bangkok. Theo nguồn tin, vào lúc 6h40 sáng, bà xã phát hiện nam diễn viên nằm bất tỉnh trong nhà và đã ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát.

Các nhân viên cứu hộ cùng cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và nỗ lực hỗ trợ hết sức mình nhưng Ray MacDonald vẫn không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác nhận nam tài tử đình đám đã tử vong vào lúc 7h05 phút sáng ở tầng trệt bên trong căn hộ nơi anh đang sinh sống cùng vợ. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 49.

Theo đoạn video được trích xuất từ camera giám sát bên trong ngôi nhà, Ray đã ngã gục xuống rồi bất tỉnh từ khoảng 00h12 sáng. Hiện tại, đội ngũ pháp y đang tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hiện trường vụ việc, đồng thời lên kế hoạch khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác khiến nam diễn viên tử vong.

Ray MacDonald vừa đột ngột qua đời trên sofa ở nhà riêng. Ảnh: Bangkokpost

Ban đầu, vợ và gia đình cho biết Ray không có bất kỳ bệnh nền nào. Tuy nhiên, công chúng phát hiện nam diễn viên có biểu hiện bất thường trong màn xuất hiện trên 1 chương trình cách đây khoảng 3 tháng. Nhiều khán giả khi đó bày tỏ sự lo lắng: “Tôi thấy cách anh Ray dùng từ và sắp xếp câu có gì đó lạ lắm, không giống như trước đây. Kiểu như bị giật cục, không biết có phải vì lớn tuổi hay vì lý do nào khác”, “Anh ấy thực sự nói với tốc độ chậm hơn trước kia và thường lặp đi lặp lại 1 từ nhiều lần trước khi có thể nói trọn vẹn 1 câu”, “Nếu quan sát kỹ Ray thì sẽ nhận ra anh ấy thường xuyên chớp mắt liên tục, cử động miệng và chuyển động cơ mặt thường xuyên ở nhiều chương trình khác nữa. Hình như anh ấy mắc rối loạn tic (rối loạn vận động khiến người bệnh xuất hiện các cử động hoặc âm thanh lặp đi lặp lại, đột ngột, không kiểm soát được và không có mục đích)”,...

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những đồn đoán từ công chúng còn tới nay, gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của Ray MacDonald.

Cái chết đột ngột của nam tài tử sinh năm 1977 đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và bạn bè. Trên trang cá nhân, đạo diễn nổi tiếng Nawapol Thamrongrattanarit vừa có động thái tưởng niệm dành cho Ray MacDonald: “Rất biết ơn Ray vì anh ấy đã góp phần định hình cho tuổi thiếu niên của tôi”.

Trong khi đó, nữ diễn viên Sai Charoenpura nghẹn ngào bày tỏ: “Anh ấy là người nghệ sĩ sở hữu khí chất độc nhất vô nhị không ai có thể sao chép được. Ray luôn xuất hiện trên màn ảnh với vẻ ngoài cuốn hút, cool ngầu 1 cách tự nhiên nhưng ngoài đời, anh ấy lại vô cùng giản dị và dễ gần”.

Cái chết đột ngột của Ray MacDonald đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ và đồng nghiệp. Ảnh: Bangkokpost

Ray MacDonald sinh năm 1977, mang trong mình 2 dòng máu Thái - Scotland, hoàn thành bậc trung học tại Vương quốc Anh. Anh trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 với tư cách diễn viên, người dẫn chương trình kiêm người mẫu. Nam nghệ sĩ từng đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình dành cho giới trẻ mang tên Teen Talk với phong cách nổi loạn, dí dỏm cùng sức hút thoải mái, tự do phóng khoáng.

Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Ray đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn bao gồm Fun Bar Karaoke (1997), Dang Bireley’s Young Gangsters (1997), O-Negative (1998), Dear Galileo (2009),...

Anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Fun Bar Karaoke ở lễ trao giải Điện ảnh Quốc gia Suphannahong và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Komchadluek lần thứ 7 với tác phẩm Dear Galileo hồi năm 2009. Trong năm nay, nam tài tử 7X tiếp tục tỏa sáng ở bộ phim điện ảnh mang tên Behind The Screens.