Nam diễn viên T. ngoại tình với vợ bạn thân tại nhà riêng, người chồng bị đuổi ra khỏi nhà

Vụ việc “hoàng tử showbiz” Vương Tử (phim Thơ Ngây 2) và nữ influencer Quả Quả trơ trẽn ngoại tình với nhau sau lưng tài tử Phạm Khương Ngạn Phong đã gây nhức nhối trong dư luận xứ Trung suốt thời gian qua. Đến đầu tháng 5, tòa án đã xác nhận Vương Tử và Quả Quả đã có hành vi vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn bè thông thường. Vì vậy, thẩm phán yêu cầu Vương Tử và Quả Quả mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu TWD (835 triệu đồng). Những tưởng sau khi nhận án phạt và bị dư luận lên án gay gắt, Vương Tử - Quả Quả sẽ chia tay nhau, đồng thời kiểm điểm bản thân. Ai dè cặp đôi này vẫn ngang nhiên dan díu với nhau tại nhà riêng trong bối cảnh Quả Quả vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong.

Trong diễn biến mới nhất, Phạm Khương Ngạn Phong đã bị bà xã - Quả Quả tống cổ ra khỏi nhà. Theo nguồn tin, nam diễn viên họ Phạm vừa bất ngờ nhận thông báo rằng, căn hộ nơi anh chung sống với vợ đã được bán đi. Quả Quả là người đứng tên căn nhà và chính cô đã rao bán khối bất động sản này, đồng thời ra thông báo yêu cầu ông xã Phạm Khương Ngạn Phong phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Phạm Khương Ngạn Phong vừa bị vợ tống cổ ra khỏi nhà. Ảnh: Line Today

Sau khi nhận được thông báo yêu cầu chuyển nhà từ bà xã, tài tử họ Phạm đã không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Anh cho biết mình không có sự chuẩn bị trước và buộc phải rời đi trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Trong giây phút bối rối, Phạm Khương Ngạn Phong đành phải liên hệ gấp với công ty chuyển nhà để hoàn tất việc di dời trong thời gian ngắn. Vì sự việc diễn ra quá đột ngột cộng thêm toàn bộ quá trình dọn nhà phải tiến hành 1 cách khẩn trương nên đã khiến anh bị áp lực lớn.

Phạm Khương Ngạn Phong tâm sự rằng trong khoảng thời gian này, mỗi khi mở cửa bước chân vào ngôi nhà cũ, trong lòng anh lại dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi nam diễn viên vẫn chọn đối mặt với sự thật phũ phàng theo hướng tích cực. Anh tâm sự: “Khi gặp vấn đề thì phải tìm cách giải quyết thôi. Tôi tin rằng việc rời khỏi nơi đầy ắp những thị phi, tranh cãi như thế này có lẽ cũng là 1 bước tiến nhằm hướng tới cuộc sống mới”.

Trước đó, Quả Quả từng giải thích về nguyên nhân cô đứng tên ngôi nhà. Theo lời nữ influencer, ngay từ đầu Phạm Khương Ngạn Phong đã nói rằng ai đứng tên cũng được. Hơn nữa, cô gánh vác tới 80% khoản tiền đặt cọc khi mua nhà, đồng thời đảm nhận chi trả 60% tiền trả góp hàng tháng. Vậy nên sau khi thảo luận, Quả Quả cùng ông xã đã cùng thống nhất để cô đứng tên căn hộ.

Nhiều khán giả bất ngờ trước nguyên nhân Quả Quả đứng tên căn hộ của vợ chồng cô. Ảnh: Line Today

Còn nhớ vụ bê bối quan hệ ngoài luồng liên quan tới Quả Quả - Vương Tử nổ ra hồi cuối năm ngoái. Khi ấy, đích thân Phạm Khương Ngạn Phong đã tố cáo bà xã Quả Quả ngoại tình cùng cậu bạn thân lâu năm của anh - Vương Tử.

Trên trang Instagram cá nhân, nam diễn viên họ Phạm đăng tải đoạn video dài, kể lại hành trình phát hiện vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng với Vương Tử. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh bắt đầu nghi ngờ vợ sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong cuộc sống hôn nhân.

Phạm Khương Ngạn Phong cho biết bước ngoặt xảy ra sau chuyến công tác tại Mỹ của Quả Quả và Vương Tử vào đầu năm 2025. Sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc) vào giữa tháng 3 cùng năm, Quả Quả bất ngờ không muốn quay về nhà, đồng thời gần như cắt đứt liên lạc với chồng trong suốt hơn 3 tháng. Trước những biểu hiện khó hiểu của vợ, Phạm Khương Ngạn Phong quyết định thuê thám tử tư điều tra. Kết quả thu được khiến nam diễn viên họ Phạm choáng váng khi phát hiện cô vợ influencer đang bí mật qua lại với Vương Tử.

Theo nguồn tin từ truyền thông xứ Trung, sau khi mối quan hệ vụng trộm bị phát hiện, Quả Quả không hề có động thái hàn gắn với chồng. Trái lại, cô vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với Vương Tử, thường xuyên xuất hiện công khai cùng nam diễn viên trên mạng xã hội. Thậm chí, nữ influencer còn được cho là chuyển đến sống tại căn hộ cao cấp trị giá khoảng 50 triệu TWD (hơn 53 tỷ đồng) của Vương Tử.

Đỉnh điểm của bê bối xảy ra vào ngày 15/11/2025 khi loạt ảnh riêng tư của Vương Tử và Quả Quả bất ngờ bị phát tán trên mạng xã hội. Điều này khiến làn sóng chỉ trích nhắm vào cặp đôi ngoại tình ngày càng dữ dội.

Quả Quả ngang nhiên ngoại tình với Vương Tử ở nhà riêng cách đây không lâu. Ảnh: Line Today