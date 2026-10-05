Nam diễn viên hài đang dừng hoạt động vì scandal bất ngờ lộ diện, thái độ thất thần cúi gằm mặt gây chú ý

Thời gian qua, Bao Bối Nhĩ là cái tên tai tiếng bậc nhất Trung Quốc. Anh bị cánh săn ảnh tung clip ngoại tình sau lưng bà xã minh tinh Bao Văn Tịnh, đồng thời bị netizen "đào" lại chuyện từng quấy rối và có hành vi không phù hợp phù dâu Liễu Nham ngay trong đám cưới của mình. Sau khi bị dân tình tẩy chay và chỉ trích dữ dội, Bao Bối Nhĩ lặng lẽ dừng hoạt động nghệ thuật, ở ẩn gần 40 ngày qua.

Đến ngày 5/10, "team qua đường" cho biết họ vừa tình cờ bắt gặp Bao Bối Nhĩ đi cắm trại ở Hoài Nhu, Bắc Kinh (Trung Quốc) trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên công khai xuất hiện kể từ khi dính scandal đời tư. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Bao Bối Nhĩ đội mũ, mặc trang phục tối màu. Anh trông gầy gò, mệt mỏi hơn so với trước. Nam diễn viên được cho biết trầm mặc, thất thần ngồi ăn đồ nướng với bạn bè. Khi nhìn thấy ống kính hay ánh mắt của người xung quanh nhìn mình, Bao Bối Nhĩ liền cúi mặt hoặc quay sang trò chuyện với bạn.

Sau gần 40 ngày ở ẩn, Bao Bối Nhĩ lộ diện với dáng vẻ gầy gò, mệt mỏi. Ảnh: Sina.

Theo nguồn tin, Bao Văn Tịnh - vợ Bao Bối Nhĩ - không tham gia chuyến đi này cùng chồng. Hiện, cũng không ai rõ tình trạng hôn nhân của Bao Bối Nhĩ và Bao Văn Tịnh. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc chồng lộ clip vào khách sạn với người phụ nữ khác.

Kể từ khi chồng vướng bê bối ngoại tình đến nay, Bao Văn Tịnh hoàn toàn giữ im lặng, không xuất hiện bên Bao Bối Nhĩ. Ảnh: Sohu.

Trước đó, vào ngày 26/8, paparazzi đã tung video dài 38 giây ghi lại cảnh Bao Bối Nhĩ vụng trộm với 1 cô gái tóc đỏ trong 2 ngày. Họ cùng nhau ra ngoài đi ăn và ở chung 1 phòng khách sạn. Tay săn ảnh hàng đầu Trung Quốc Lưu Đại Chùy cho biết Bao Bối Nhĩ đã vụng trộm với cô gái trẻ từ cuối năm 2024. Cả hai quen biết nhau qua một bữa tiệc ở Thành Đô (Trung Quốc). Năm 2025, nữ diễn viên Bao Văn Tịnh - vợ Bao Bối Nhĩ - mang thai con thứ 2. Dù biết gia đình sắp có thêm thành viên mới và vợ trong giai đoạn thai kỳ nhạy cảm, Bao Bối Nhĩ vẫn duy trì mối quan hệ vụng trộm sai trái ở bên ngoài.

Theo các nguồn tin trong giới, đồng nghiệp thân thiết đều biết chuyện Bao Bối Nhĩ có bồ nhí, nhưng chẳng dám bàn tán vì đây là chuyện cá nhân của gia đình người khác. Nam diễn viên sinh năm 1984 thường xuyên tặng quà cho nhân tình, nhưng đều là các món đồ có giá trị rất rẻ vì anh vốn sống tiết kiệm lại còn bị vợ quản chặt túi tiền.

Cánh săn ảnh bắt gọn Bao Bối Nhĩ ngoại tình sau lưng vợ. Clip: Weibo.

Bao Bối Nhĩ và người tình quen biết nhau qua 1 bữa tiệc vào năm 2024. Họ lén lút vụng trộm gần 2 năm qua. Ảnh: Weibo.

Bao Bối Nhĩ sinh năm 1984, bắt đầu đóng phim từ năm 2007. Tại showbiz Trung Quốc, anh nằm trong top diễn viên xấu trai vì có vẻ ngoài hạn chế, chiều cao khiêm tốn. Song bằng sự nỗ lực và hài hước của mình, Bao Bối Nhĩ vẫn tạo được chỗ đứng riêng trong giới giải trí nhờ các phim Gửi Thanh Xuân, Chào Mừng Đến Với Shama Town, Mật Thám Hoan Hỉ, Tuổi Trẻ Lông Bông, Thần Điêu Đại Hiệp, Mỹ Nhân Ngư, Tây Du Hàng Ma Thiên 2... Anh từng là thành viên cố định của show Keep Running (tên cũ Running Man Trung Quốc) vào năm 2015.

Về đời tư, Bao Bối Nhĩ và Bao Văn Tịnh yêu nhau từ thời còn học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bao Văn Tịnh được cho biết yêu Bao Bối Nhĩ từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi anh. Đến khi tốt nghiệp, họ dọn về chung sống trong một căn phòng trọ chỉ rộng 5 m2. Trong thời gian khó khăn nhất, Bao Văn Tịnh từng phải làm cùng lúc 3 công việc để lo cho Bao Bối Nhĩ và 2 bên gia đình. Mãi đến tháng 7/2013, sau 8 năm yêu nhau, Bao Bối Nhĩ mới chính thức cầu hôn Bao Văn Tịnh. Năm 2016, họ tổ chức hôn lễ.

Bao Bối Nhĩ có đời tư thị phi, ồn ào. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu