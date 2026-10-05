Nam diễn viên giảm 14kg để vào phim trăm tỷ, vào vai thì toàn cảnh bầm dập

Trại Buôn Người ra rạp từ ngày 25/9/2026, thuộc thể loại hành động, tâm lý và được xếp hạng T18. Bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh xoay quanh những nạn nhân bị mắc kẹt trong một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời theo chân lực lượng trinh sát tìm cách thâm nhập và giải cứu họ. Giữa dàn nhân vật đông đảo, Tùng Mint đảm nhận vai một cảnh sát ngầm trà trộn vào đường dây này. Vai diễn không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về ngoại hình mà còn đặt nam diễn viên vào hàng loạt cảnh hành động và tình huống nguy hiểm.

Một Tùng Mint rất khác trên màn ảnh

Nếu chỉ nhìn vào câu chuyện của Trại Buôn Người, khán giả dễ tập trung vào Ny do Steven Nguyễn thủ vai, chàng trai miền Tây tìm cách cứu em gái sau khi cô rơi vào bẫy của một tổ chức lừa đảo. Tuy nhiên, bộ phim không chỉ được xây dựng quanh một nhân vật chính mà còn mở rộng sang nhiều tuyến nhân vật khác, trong đó có những người cùng bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt bên trong đường dây tội phạm. Tùng Mint là một trong số đó.

Nhân vật của anh cũng mang tên Nguyễn Thanh Tùng, mã số 198. Đây là một chi tiết khá đặc biệt bởi trong thế giới của Trại Buôn Người, con người gần như bị tước mất danh tính và được gọi bằng những con số. Tùng không phải kiểu nhân vật xuất hiện để liên tục giải thích mình là ai. Ngược lại, anh được xây dựng theo hướng kiệm lời, khó đoán và luôn khiến người khác phải dè chừng.

Tùng là người có hành tung khó đoán và thường xuyên gây chuyện với Ny. Nhưng phía sau vẻ ngoài đó là thân phận của một cảnh sát ngầm đang tìm cách sống sót giữa một môi trường mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành mối nguy.

Chính điều này tạo nên một bài toán diễn xuất không đơn giản. Tùng Mint không thể thể hiện nhân vật theo cách quá rõ ràng, bởi một cảnh sát nằm vùng phải biết che giấu thân phận. Nhân vật càng ít bộc lộ, người xem càng phải quan sát hành động, ánh mắt và cách anh phản ứng trước từng tình huống để đoán xem thực sự anh đang đứng về phía nào.

Giảm 14 kg trong hơn một tháng để vào vai

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tùng Mint đã thực hiện một màn thay đổi thể trạng khá mạnh. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh giảm từ 79 kg xuống khoảng 65 kg trong hơn một tháng trước khi phim bấm máy.

Đây không đơn thuần là chuyện giảm cân để có ngoại hình phù hợp với nhân vật. Tùng còn phải tập luyện võ thuật và chuẩn bị cho những phân cảnh hành động với cường độ cao. Quan trọng hơn, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu phần tâm lý bởi nhân vật không phải một người chỉ biết đánh đấm.

Một cảnh sát ngầm trong đường dây tội phạm phải luôn sống trong trạng thái cảnh giác. Anh ta không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc, cũng không thể để người khác dễ dàng nhìn thấu mục đích thật sự. Với Tùng Mint, việc xây dựng nhân vật vì thế không chỉ nằm ở hình thể mà còn ở cách di chuyển, quan sát và phản ứng.

Nam diễn viên từng chia sẻ rằng nhân vật của mình đi đến đâu cũng rơi vào tình trạng bị nghi ngờ. Ở trong trại, những người cùng cảnh ngộ không tin anh; phía công an cũng không phải lúc nào có thể hoàn toàn tin tưởng anh; còn ở phía đối phương, anh càng phải giữ bí mật về thân phận. Và vì thế, nhân vật liên tục phải đối mặt với những trận đòn.

Có lẽ chính sự khắc nghiệt ấy khiến Tùng Mint từng phải thốt lên với đạo diễn một câu nghe vừa buồn cười vừa thương nhân vật: "Sao cái vai tôi khổ thế?".

Một trong những điểm khiến vai Tùng Mint trở nên đáng chú ý là lượng cảnh hành động khá dày. Nhân vật liên tục phải đối diện với nguy hiểm, bị tấn công và rơi vào những tình huống có thể khiến thân phận bị bại lộ.

Tùng Mint vốn không xa lạ với những cảnh hành động và thừa nhận bản thân vẫn có sự "liều" khi quay. Nhưng anh cũng nhấn mạnh đó là sự liều lĩnh "trong khuôn khổ". Với những cảnh có nguy cơ chấn thương, sự chuẩn bị và kiểm soát trên phim trường vẫn là điều quan trọng.

Một chi tiết cho thấy nam diễn viên đã cố gắng đưa nhân vật đến gần hình ảnh một người làm nghiệp vụ là cách anh chú ý đến những hành động rất nhỏ. Chẳng hạn, khi bước vào một địa điểm mới, Tùng không chỉ quan sát người trước mặt mà còn chú ý đến lối thoát, cửa sổ và những gì đang diễn ra xung quanh. Những chi tiết này không phải thứ tạo ra một màn hành động hoành tráng, nhưng lại giúp nhân vật có thêm cảm giác của một người được đào tạo và luôn phải đề phòng nguy hiểm.

Đó cũng là điểm thú vị trong cách Tùng Mint tiếp cận vai diễn. Thay vì chỉ tập trung vào việc nhân vật phải "ngầu" hay đánh nhau giỏi, anh cố gắng xây dựng một người luôn sống trong trạng thái căng thẳng. Sự cảnh giác trở thành một phần trong cách nhân vật tồn tại.

Điều đáng nói là trong quá trình thực hiện Trại Buôn Người, Tùng Mint không chỉ đối diện với hiểm nguy trên màn ảnh. Khoảng một tháng trước khi ghi hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nam diễn viên gặp một tai nạn nghiêm trọng trên phim trường. Theo lời kể của vợ anh, stylist Pông Chuẩn, Tùng bị một chiếc xe bán tải cán ngang người, dẫn đến chấn thương ở các đốt sống S1, S2, S3 và xương chậu.

Đây là biến cố khiến gia đình Tùng Mint trải qua một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Pông Chuẩn có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến chồng nằm giữa đất đá sau khi chiếc xe được đưa ra. Trong khoảnh khắc ấy, chị thậm chí không thể phân biệt ngay đâu là vết thương thật, đâu là phần hóa trang phục vụ cảnh quay.

Sau tai nạn, quá trình hồi phục của Tùng trở thành một hành trình không dễ dàng. Điều khiến câu chuyện phía sau bộ phim trở nên xúc động hơn là cách gia đình anh đối diện với biến cố. Pông Chuẩn từng kể rằng trong suốt thời gian chồng nằm một chỗ, chị cố gắng không để anh nhìn thấy mình khóc. Chị vẫn phải chăm sóc con cái, lo công việc và cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hai con của Tùng cũng chứng kiến một biến cố mà ở tuổi còn nhỏ, có lẽ các em chưa hoàn toàn hiểu hết. Pông Chuẩn kể có thời điểm con trai chủ động mang khăn và nước ấm vào lau mặt cho bố vào buổi sáng, một việc thường ngày vốn do mẹ làm. Những hành động nhỏ ấy khiến chị cảm nhận các con dường như trưởng thành hơn sau sự cố của bố.

Không chỉ là một vai diễn hành động

Điều khiến Tùng Mint được chú ý sau khi Trại Buôn Người ra rạp không chỉ nằm ở những cảnh đánh đấm. Nhân vật của anh đại diện cho một tuyến người khác trong bộ phim: Những người phải tồn tại bên trong một hệ thống tội phạm và luôn đứng trước nguy cơ bị phát hiện.

Trong khi Ny là người ngoài cuộc bị cuốn vào bi kịch vì muốn cứu em gái, Tùng đã ở trong hệ thống với một mục đích khác. Anh phải trà trộn, phải giấu thân phận và phải khiến những người xung quanh tin rằng mình cũng chỉ là một trong những người đang mắc kẹt ở đó.

Điều này khiến nhân vật có một trạng thái tâm lý khá đặc biệt: Muốn cứu người nhưng không thể tùy tiện hành động. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến kế hoạch bị phá vỡ. Chính sự giằng co ấy tạo ra đất diễn cho Tùng Mint bên cạnh các cảnh hành động.

Một bài review của Moveek cũng nhận xét rằng Trại Buôn Người có số lượng nhân vật lớn nhưng mỗi người được xây dựng với một màu sắc riêng. Tùng là kiểu nhân vật kiệm lời, khó đoán, trong khi những người khác như Hiếu, bà Nhân hay Phong lại mang những tính cách và hoàn cảnh khác nhau.

Sự trở lại màn ảnh của Tùng Mint cũng đáng chú ý bởi anh không phải gương mặt chỉ xuất hiện trên điện ảnh trong những năm gần đây. Trong một cuộc trò chuyện được đăng tải cuối tháng 9, anh nhắc đến hành trình hoạt động nghệ thuật của mình và cho rằng những cơ hội trong hiện tại, trong đó có sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và vai diễn trong Trại Buôn Người, là kết quả của một hành trình dài.

Có những giai đoạn khán giả có thể không nhớ đến Tùng Mint, nhưng bản thân anh vẫn tiếp tục làm nghề. Chính vì vậy, việc vai Nguyễn Thanh Tùng được khán giả chú ý sau khi phim ra rạp mang đến cho nam diễn viên một dấu mốc khá đặc biệt.

Từ một người phải giảm 14 kg để có ngoại hình phù hợp với vai diễn, trải qua hàng loạt cảnh hành động và rồi gặp một tai nạn thực sự nghiêm trọng, câu chuyện của Tùng Mint phía sau Trại Buôn Người có lẽ còn nhiều lớp lang hơn những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh.

Tùng Mint đang có một màn trở lại đáng nhớ

Trại Buôn Người hiện là một trong những phim Việt được chú ý tại phòng vé thời điểm cuối tháng 9. Sau khoảng một tuần công chiếu, phim đã thu về hơn 160 tỷ đồng và dẫn đầu phòng vé tại thời điểm ngày 1/10.

Trong thành công chung ấy, Steven Nguyễn là gương mặt trung tâm với vai Ny, nhưng Tùng Mint cũng tạo được dấu ấn riêng bằng một nhân vật có màu sắc khác biệt. Không phải kiểu nhân vật nói nhiều hay liên tục chiếm màn hình, Tùng xuất hiện với vẻ ngoài khó đoán, ít lời và luôn khiến người xem đặt câu hỏi về thân phận thật sự. Có lẽ chính sự tiết chế ấy lại phù hợp với nhân vật. Một cảnh sát ngầm càng phải kín tiếng, càng phải biết quan sát và càng không thể để cảm xúc lộ ra quá dễ dàng.

Và phía sau những phút xuất hiện trên màn ảnh là một quá trình chuẩn bị không hề nhẹ nhàng: giảm 14 kg, tập luyện, thực hiện những cảnh hành động, liên tục chịu những cú đánh theo yêu cầu của vai diễn, rồi đối mặt với một tai nạn thực sự khiến cả gia đình hoảng sợ.

Với Tùng Mint, Trại Buôn Người vì thế không đơn thuần là một bộ phim đánh dấu sự trở lại. Đây còn là dự án gắn với một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp của anh, nơi một vai diễn hư cấu đôi khi lại kéo theo những trải nghiệm rất thật. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến hình ảnh Nguyễn Thanh Tùng, mã số 198, ở lại lâu hơn trong trí nhớ của khán giả sau khi bộ phim kết thúc.