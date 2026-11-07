Nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện đón con gái ở tuổi ngoài 50, tiết lộ nghiện con, thích tự tay ru bé ngủ

Sau thời gian tạm gác công việc để cùng vợ chăm sóc con gái đầu lòng, diễn viên Cao Minh Đạt gần đây đã trở lại phim trường. Nam diễn viên cho biết bé Dâu Tây hiện đã cứng cáp hơn nên anh yên tâm nhận các dự án mới.

Ở lần trở lại này, anh ưu tiên những kịch bản có chiều sâu, đồng thời mong muốn chăm chỉ làm việc để xây dựng kinh tế vững chắc cho gia đình. Niềm hạnh phúc được đón con đầu lòng sau 10 năm kết hôn cũng trở thành động lực lớn đối với nam diễn viên.

Vợ chồng nam diễn viên Cao Minh Đạt và con gái Dâu Tây trong chuyến đi gần đây.

Cao Minh Đạt tiết lộ con gái rất hiếu động, thường bật cười khi được bố mẹ chơi đùa cùng. Anh hào hứng chia sẻ: "Tôi nghiện con, thích tự tay ru bé ngủ, cho bú bình. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn ở cạnh trò chuyện cùng Dâu Tây".

Dù bận rộn với công việc, nam diễn viên vẫn muốn dành nhiều thời gian bên con, tận hưởng từng khoảnh khắc trong hành trình lần đầu làm bố.

Vẻ dễ thương của cô bé Dâu Tây - con gái đầu lòng của nam diễn viên Cao Minh Đạt.

Cao Minh Đạt là một trong những nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam, sở hữu gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Anh được biết đến với khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt ghi dấu ấn qua những vai phản diện mưu mô, tàn nhẫn.

Trong đó, nhân vật cậu Ba Khải Duy trong bộ phim "Tiếng sét trong mưa" được xem là một trong những vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp của nam diễn viên.

Màn thể hiện xuất sắc giúp anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2019. Bên cạnh đó, anh còn được biết đến với những vai diễn phản diện trong phim "Lục Vân Tiên", "Blouse trắng", "Vòng xoáy tình yêu"...

Nam diễn viên Cao Minh Đạt được biết đến với vai phản diện trong phim "Tiếng sét trong mưa".

Thậm chí, có thời điểm anh còn bị khán giả ghét lây ngoài đời vì nhập vai phản diện quá đạt. Cũng bởi vậy, nhiều người gọi anh là nam diễn viên chuyên đóng vai ác.

Về đời tư, Cao Minh Đạt kết hôn với bà xã Thanh Trúc vào năm 2016, khi nam diễn viên 41 tuổi. Sau gần 10 năm chung sống, cả hai vẫn chưa có con dù từng trải qua nhiều mong đợi và không ít lần hụt hẫng.

Vợ chồng Cao Minh Đạt đón con gái đầu lòng sau 10 năm chung sống.

Vợ chồng anh từng trải qua hai lần sảy thai trước khi quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đầu năm 2025, cả hai bắt đầu hành trình tìm con bằng phương pháp này tại một bệnh viện chuyên về hỗ trợ sinh sản ở TP.HCM.

Sau nhiều nỗ lực, niềm mong mỏi của gia đình cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngày 8/1/2026, bà xã Thanh Trúc hạ sinh con gái đầu lòng, đúng vào ngày sinh nhật của cô. Ở tuổi 51, Cao Minh Đạt chính thức lên chức bố sau gần một thập kỷ chờ đợi.

Sự xuất hiện của bé Dâu Tây mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt cho vợ chồng nam diễn viên, đồng thời mở ra một chương mới trong cuộc sống gia đình của anh.