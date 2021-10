Nam diễn viên chỉ xuất hiện 8 tập trong 11 tháng 5 ngày nhưng vẫn gây sốt, ngoài đời lấy vợ gia thế khủng, dạy con miễn chê

MC Tuấn Tú thủ vai Thuận trong 11 tháng 5 ngày. Anh yêu Tuệ Nhi (Khả Ngân đóng) chân thành nhưng bất chợt bị cô hủy hôn trước ngày cưới vì không muốn sống chung với nhà chồng. Dù chỉ góp mặt trong tám tập đầu 11 tháng 5 ngày nhưng nam diễn viên tạo được ấn tượng với khán giả xem phim với vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, thu hút. Dù không phải là nam chính nhưng khi ghép đôi với Khả Ngân, Tuấn Tú trông rất xứng đôi với nữ đồng nghiệp miền Nam.

Tuấn Tú là MC kiêm diễn viên nổi tiếng, anh có thời gian dài hoạt động tại đài truyền hình VTV. Hình ảnh gắn liền với Tuấn Tú khiến nhiều người nhớ nhất chính là MC của chương trình Chiếc nón kỳ diệu.

Năm 2012, Tuấn Tú tuyên bố kết hôn cùng bà xã xinh đẹp Thanh Huyền. Được biết vợ của nam MC có gia thế khủng, bố là một tướng lĩnh trong ngành công an. Tuy nhiên gia thế của Tuấn Tú cũng không phải dạng vừa. Bố mẹ anh công tác trong ngành ngoại giao, từng làm việc tại New Zealand. Tuấn Tú khi mới 17 tuổi đã là một người mẫu, vào năm thứ 2 đại học anh theo gia đình sang New Zealand rồi sau 1 năm thì về nước, phát triển sự nghiệp.

Năm 2015, vợ chồng MC Tuấn Tú - Thanh Huyền vỡ òa trong hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng - bé Kỳ Nam. Bé vô cùng dễ thương và kháu khỉnh, hội tụ những nét đẹp trên gương mặt của bố và vẻ tươi tắn, rạng rỡ của mẹ.

Bố sắm vai "thiên thần", mẹ là "phù thủy"

Sau kết thúc các phân cảnh trong 11 tháng 5 ngày, Tuấn Tú chủ yếu ở nhà, dành nhiều thời gian giám sát bé Kỳ Nam học online. Nam MC từng cho biết vợ chồng anh rất khó khăn khi sau 3 năm mới có được con, nên cả hai dành hết sự yêu thương hướng về con. Tuy vậy, hai vợ chồng không bất đồng trong nuôi dạy con mà luôn phân vai rõ ràng: Bố sắm vai "thiên thần", mẹ là "phù thủy". Bà xã anh khó tính, sẽ nhắc nhở để con có ý thức, ngoan ngoãn. Bố dễ tính hơn một chút, Kỳ Nam có thể kể đủ chuyện "trên trời dưới đất", thậm chí làm nũng.

Vợ chồng nam diễn viên không gò bó Kỳ Nam theo khuôn phép nào đó và không có ý định can thiệp tương lai của cháu.

"Con trai tôi tương đối nghịch, nếu trong nhà không sợ ai thì rất khó dạy. Do đó cần một người cứng rắn, đóng vai ác hơn một chút. Hiện cháu dã lên lớp một, có ý thức, chịu khó và ngoan hơn nhiều. Vợ chồng tôi không gò bó Kỳ Nam theo khuôn phép nào đó và không có ý định can thiệp tương lai của cháu. Nếu con muốn làm ca sĩ, diễn viên, bác sĩ hay kỹ sư..., chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình", anh nói.

Với bố, Kỳ Nam có thể kể đủ chuyện "trên trời dưới đất", thậm chí làm nũng.

Cứ ngỡ với điều kiện của gia đình thì vợ chồng MC Tuấn Tú sẽ cho con học tại một trường mầm non đắt đỏ. Tuy nhiên cả hai chọn cho con ngôi trường với học phí khá mềm. Được biết bé Kỳ Nam học tại trường mầm non với học phí mỗi tháng của trường dao động từ 3,25 - 3,85 triệu đồng/tháng, tùy theo từng độ tuổi.

Với MC Tuấn Tú, vợ là người bao dung và yêu thương chồng con. So với thời gian đầu khá kín tiếng trong cuộc hôn nhân, nam MC hiện cởi mở hơn rất nhiều. Anh thường khoe ảnh vợ con lên trang cá nhân.Bà xã của MC Tuấn Tú được khen ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn so với lúc mới kết hôn.Tổ ấm hạnh phúc của MC Tuấn Tú và bà xã Thanh Huyền khiến bao người ngưỡng mộ.