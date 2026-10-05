Nam diễn viên cao 1m60 cưới Hoa hậu cao hơn 15 cm: Phải làm rể thử 3 năm, nạp tài 17 tỷ cho nhà gái

Vương Tổ Lam và Lý Á Nam luôn được xem là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi nhận được sự yêu mến như hiện tại, cả hai từng bị gièm pha, dị nghị vì chênh lệch ngoại hình. Một bên là Hoa hậu cao hơn 1m75, xinh đẹp và khí chất. Một bên là Vương Tổ Lam chỉ cao hơn 1m6, ngoại hình kém nổi bật. Diện mạo trái ngược nhau khiến không mấy người tin rằng 1 cô gái xinh đẹp như Lý Á Nam lại có thể yêu "chú lùn xấu trai" như Vương Tổ Lam thật lòng. Cặp đôi từng bị gọi bằng đủ biệt danh như "Bạch Tuyết và chú lùn", "cặp tình nhân đũa lệch". Nhiều người thậm chí còn khẳng định mối quan hệ này sớm muộn cũng tan tành.

Xuất hiện trên chương trình Blue Friend - Travel Friend của đài TVB vào tối 4/10, Vương Tổ Lam cho biết năm xưa anh theo đuổi vợ Hoa hậu không hề dễ dàng. Nam diễn viên từng nhịn ăn 40 ngày để chờ đợi Lý Á Nam đưa ra quyết định có hẹn hò hay không. Đúng vào thời điểm gầy nhất của cuộc đời, anh đã nhận được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của nàng hậu. "Tôi không ăn gì, nhịn ăn suốt 40 ngày. Đến ngày giảm cân cuối cùng, cô ấy hẹn tôi ra ngoài để nói rõ lòng mình. Khi đó tôi đang quay MV Hành Trình Kỳ Diệu cho TVB, cũng là thời điểm tôi gầy nhất trong cuộc đời. Tối hôm đó, Á Nam đã đồng ý cho tôi cơ hội bước vào cuộc đời của cô ấy".

Vương Tổ Lam từng nhịn ăn 40 ngày trong thời gian cưa cẩm Lý Á Nam. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, Vương Tổ Lam chia sẻ không chỉ khán giả mà gia đình Lý Á Nam cũng từng phản đối chuyện tình cảm của anh với vợ Hoa hậu. Trong đó, bố vợ là người gay gắt nhất. Theo Vương Tổ Lam, anh từng nổi đình nổi đám với màn giả gái, hóa thân thành nhân vật Handelababy trong show truyền hình Fun With Liza and Gods và FloruitShow. Thế nhưng, chẳng ngờ rằng hình tượng hài hước này lại khiến bố Lý Á Nam vô cùng khó chịu và "cấm cửa" anh. Thấy chồng kiên quyết không chấp nhận Vương Tổ Lam, còn con gái ngày nào cùng muộn phiền, mẹ Hoa hậu Hoa kiều thế giới 2005 phải nhờ 1 người trung gian sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa chồng và nam diễn viên hài.

Theo Vuơng Tổ Lam, ngay trong lần đầu gặp mặt, bố vợ tương lai đã giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt buổi và hỏi thẳng: "Cậu muốn cưới con gái tôi à?". Sau đó, ông yêu cầu Vương Tổ Lam dừng giả gái trước công chúng, đồng thời phải vượt qua 1 thử thách "làm rể thử" kéo dài 3 năm với các điều kiện không được học thói hư tật xấu uống rượu nghiện hút, không được dính tin đồn tình cảm với người phụ nữ khác và không được bàn chuyện kết hôn, "ăn cơm trước kẻng" sau lưng phụ huynh. Chỉ sau khi vượt qua thử thách, anh mới được phép cưới Lý Á Nam. Trước yêu cầu của cha vợ tương lai, Vuơng Tổ Lam chấp nhận.

Do thường xuyên giả gái trên sóng truyền hình, Vương Tổ Lam từng bị cha của Lý Á Nam "cấm cửa", phản đối chuyện cưới xin. Ảnh: Sohu.

Đến năm 2015, họ tổ chức đám cưới. "Chú lùn TVB" phải chuẩn bị 5 triệu HKD (khoảng 17 tỷ đồng) tiền sính lễ, đồng ý tổ chức hôn lễ tại 3 nơi khác nhau gồm Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc) và Canada để tỏ thành ý với nhà gái. Riêng đám cưới cổ tích tại Disneyland Hong Kong của cặp đôi được cho là tiêu tốn khoảng 2 triệu HKD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Vương Tổ Lam phải tổ chức 3 đám cưới ở 3 nơi khác nhau cho Lý Á Nam. Ảnh: Instagram.

Sau khi kết hôn, Vương Tổ Lam ngày càng nổi tiếng với hình ảnh "ông chồng cuồng vợ". Nam diễn viên từng nhiều lần khẳng định, người anh nể nhất trong gia đình chính là Lý Á Nam. Do vợ làm nội trợ và muốn cô luôn có cảm giác an toàn, Vương Tổ Lam mỗi lần mua nhà đều cho vợ đứng tên, chia một nửa cát-xê, thậm chí giao toàn bộ tài sản cho Lý Á Nam quản lý.

Ngoài ra, vì ám ảnh bản thân không sống quá 50 tuổi, Vương Tổ Lam tiết lộ đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Lý Á Nam vì lo lắng nếu bản thân gặp chuyện không may, vợ con vẫn có thể sống sung túc, không phải lo toan kinh tế từ năm 2022. Sự lo xa này của nam diễn viên bắt nguồn từ việc cha anh - một tài xế khỏe mạnh đột ngột qua đời ở tuổi 46. Bi kịch bất ngờ này khiến Vương Tổ Lam mang theo hối tiếc không kịp nhìn mặt cha lần cuối và ám ảnh về căn bệnh ung thư.

Hiện, Lý Á Nam đứng tên 4 căn biệt thự hạng sang trên khắp Trung Quốc. Trong đó, có 1 căn biệt thự tại Tai Po (Hong Kong) trị giá khoảng 114 triệu HKD (hơn 370 tỷ đồng). Ngoài ra, Vương Tổ Lam cũng đã phóng tay tặng vợ xe, thậm chí cả một ốc đảo nhỏ, cho thấy mức độ chiều vợ của anh.

"Chú lùn Cbiz" đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ Hoa hậu. Ảnh: Instagram.

Nguồn: HK01, Sina