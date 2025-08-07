Giới truyền thông từng đánh giá rằng, cuộc đời của nam diễn viên Triệu Kình còn nhiều ngang trái hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết hay bộ phim nào, xứng danh là "Ảnh đế số thảm nhất Cbiz". Vốn là người hiền lành, tốt tính, chẳng có gì để chê lại gặt hái thành công trong sự nghiệp nhưng Triệu Kình lại mờ mắt vì tình yêu và cuối cùng đánh mất tất cả vì một người phụ nữ bội bạc, khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Triệu Kình có một tuổi thơ không hạnh phúc, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sở hữu gương mặt ưa nhìn và giọng ca cuốn hút, Triệu Kình được phát hiện và bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sỹ, rồi chuyển hướng sang nghiệp diễn.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Triệu Kình nhận được sự công nhận của khán giả cũng như giới chuyên môn. Anh ghi dấu ấn qua những bộ phim như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn,… và giành được cúp Ảnh đế danh giá. Nữ văn sĩ Quỳnh Dao từng dành những lời có cánh để nói về Triệu Kình: "Đôi mắt cậu ấy như có bao điều muốn kể, còn gây rung động hơn cả Lưu Đức Hoa".

Trong showbiz lắm thị phi, nhiều cám dỗ, Triệu Kình ghi điểm nhờ lối sống trong sạch, không rượu bia, thuốc lá, nói không với drama. Chính vì lý do này, anh được công chúng hết mực yêu thích, phong làm "Người đàn ông mẫu mực của Cbiz".

Tiếc thay, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, cuộc đời của nam diễn viên họ Triệu rẽ ngang khi quen biết với Lâm Hân Đề - một người phụ nữ hơn anh 3 tuổi từng 5 lần đổ vỡ hôn nhân và có 6 người con riêng. Ngay từ lúc mới quen, Lâm Hân Đề hết mực quan tâm, chăm sóc Triệu Kình, khiến anh cứ ngỡ đã tìm được chân ái cuộc đời. Bất chấp bao lời ra tiếng vào, Triệu Kình khăng khăng muốn cưới Lâm Hân Đề làm vợ. Bản thân nam diễn viên chia sẻ, anh biết rõ cảm giác bị người khác bỏ rơi như thế nào nên không nỡ lòng nhìn Lâm Hân Đề bị người đàn ông khác bỏ rơi.

Sau khi về chung nhà, Triệu Kình yêu chiều vợ hết mực, giao toàn bộ tài sản cho cô quản lý và coi con riêng của Lâm Hân Đề như con đẻ. Ai dè, Lâm Hân Đề lại lợi dụng sự tin tưởng của chồng Ảnh đế, lén chiếm đoạt 3 căn nhà và khối tài sản lên tới 50 triệu TWD (44 tỷ đồng).

Năm 2006, Triệu Kình trở về sau khi hoàn thành công việc và bàng hoàng phát hiện cảnh nhà cửa lộn xộn, những tài sản có giá trị đều không cánh mà bay, vợ thì không thể liên lạc được. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, nam diễn viên mới sững sờ biết được Lâm Hân Đề đã dàn dựng hiện trường trộm cướp, nẫng sạch tài sản của chồng và ra đi không lời từ biệt chỉ sau 1 năm chung sống, cắt đứt mọi liên lạc, chỉ để lại 6 người con riêng và một đống nợ nần.

Điều này khiến nam diễn viên Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phải đối mặt với cú sốc tâm lý cực lớn, mất hết niềm tin vào tình yêu. Bản thân Triệu Kình từng nhiều lần nghĩ quẩn nhưng dàn con riêng không chung huyết thống đã khiến anh tự vực dậy bản thân. Từng có người khuyên Triệu Kình đưa 6 đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi, không cần phải gánh trên vai trách nhiệm không thuộc về mình nhưng nam diễn viên từ chối: "Lúc nhỏ, tôi không có một gia đình hoàn chỉnh. Tôi không muốn bọn trẻ cũng phải trải qua nỗi đau giống mình".

Những lúc khó khăn nhất, Triệu Kình gần như tay trắng, trên người chỉ có 50 TWD (44.000 đồng) nhưng anh vẫn tìm mọi cách xoay sở, vay tiền để chăm lo cho các con. Trang 163 cho biết, vị Ảnh đế này từng làm đủ mọi nghề, vừa đóng phim, lại kiêm luôn chức shipper, bày quán ở chợ đêm, làm nhân viên phục vụ để kiếm sống. Có thể nói rằng, Triệu Kình không phải là cha ruột nhưng lại làm những điều mà cha mẹ ruột của bọn nhỏ không làm được.

Sau 10 năm vất vả ngược xuôi, Triệu Kình đã trả hết nợ nần và một lần nữa gây dựng lại vị trí trong showbiz. Quan trọng nhất là 6 đứa con của anh đều trưởng thành, thành đạt, không ai đi nhầm đường lạc lối. Bản thân Triệu Kình chưa từng nói xấu vợ cũ trước truyền thông, cũng không hề chia sẻ chuyện riêng tư của bọn nhỏ để thu hút sự chú ý. Anh cho biết: "Tôi không thấy mệt mỏi, hay thấy thua thiệt gì cả. Tôi cho bọn nhỏ một mái nhà, các con cho tôi một lý do để tiếp tục sống".

Hiện tại, Triệu Kình vẫn lẻ bóng một mình, không dám mở lòng với ai. Anh cho biết, mình rất hạnh phúc khi có 6 người con hiếu thảo, ngoan ngoãn bên cạnh. Điều này khiến netizen vừa thương lại vừa kính nể vì "Ảnh đế số thảm nhất Cbiz" sẵn sàng gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình, nuôi nấng những 6 người con không cùng huyết thống nên người.

