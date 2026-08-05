Nam diễn viên A Bản (Ah Ben, tên thật là Ben Hsu, người Đài Loan, Trung Quốc) cựu thành viên nhóm nhạc Choc7 là gương mặt quen thuộc với khán giả Châu Á qua show giải trí Mô Phạm Bổng Bổng Đường và nhiều bộ phim truyền hình. Năm 2023, anh từng khiến công chúng bàng hoàng khi tiết lộ bản thân mắc chứng phình mạch máu não. Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi thông báo đã hoàn tất việc lập di chúc ở tuổi 44 trong khi vẫn thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, hoàn thành mọi lịch trình công việc.

Ngay từ thời điểm phát hiện bệnh, bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo sinh tử với A Bản. Khối phình trong đầu anh giống như một "quả bom nổ chậm". Nếu vô tình phát nổ, anh sẽ tử vong tức thì hoặc bị tàn phế suốt đời. Nhận thức sự mong manh của cuộc sống, anh chọn cách đối diện bình thản. Nam diễn viên chủ động chuẩn bị chu toàn cho gia đình và học cách sống chung với bệnh tật.

Câu chuyện của A Bản không phải trường hợp duy nhất trong giới giải trí xứ Trung. Trước đó, nữ ca sĩ Chiêm Nhã Văn (Zhan Ya-wen) từng đoạt giải Kim Ca khúc cũng phát hiện dị dạng mạch máu khi đi tầm soát. Cô đã phải trải qua phẫu thuật mổ bỏ khẩn cấp để giữ lại mạng sống.

"Quả bom nổ chậm" giấu kín ở đáy hộp sọ

Chứng phình mạch máu não không phải là khối u hay tế bào ung thư tăng sinh. Bác sĩ Tô Phách Vĩ (Su Po-wei) thuộc Khoa Y học Gia đình, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan chi nhánh Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết đây là tình trạng thoái hóa cấu trúc mạch máu.

"Do dị tật bẩm sinh hoặc áp lực dòng máu bào mòn qua nhiều năm, thành mạch tại các điểm phân nhánh bị dãn mỏng. Chúng phình to ra tạo thành một túi phình bất thường chực chờ xé rách. Túi phình có thể âm thầm xuất hiện ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, vị trí nguy hiểm nhất là các động mạch chính nằm sâu ở đáy hộp sọ. Đáng lo ngại, khoảng 10 - 30% bệnh nhân xuất hiện nhiều điểm phình cùng lúc. Hầu hết các khối phình nhỏ không gây ra triệu chứng rõ rệt. Người bệnh rất khó tự phát hiện nếu không thăm khám chuyên sâu" , ông nói.

Ảnh minh họa cho bệnh phình mạch máu não được phát hiện qua chẩn đoán hình ảnh

Bổ sung thêm, bác sĩ Phương Diệu Hồng (Fang Yao-rong), Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Loan, Trung Quốc), đưa ra con số thống kê đáng sợ. Khi khối phình bị vỡ gây xuất huyết nội sọ, khoảng 1/3 số bệnh nhân sẽ tử vong ngay tại chỗ. Trong số những người sống sót, 1/3 phải gánh chịu di chứng nặng nề như đột quỵ, tàn phế. Chỉ vỏn vẹn 1/3 may mắn có cơ hội hồi phục sức khỏe để xuất viện.

Cảnh báo 1 kiểu đau đầu do phình mạch máu não

Ranh giới giữa sống và chết khi biến chứng "xé rách" mạch máu xảy ra diễn ra chỉ trong vài giây. Bác sĩ Phương Diệu Hồng cảnh báo cộng đồng cần nâng cao cảnh giác với các triệu chứng cấp tính của phình mạch máu não, đặc biệt là loại đau đầu được bác sĩ ví như "án tử": Cơn đau đầu sét đánh (Thunderclap Headache):

- Cực kỳ đột ngột và dữ dội: Cơn đau không diễn tiến từ nhẹ đến nặng mà bộc phát đến mức khủng khiếp nhất chỉ trong vòng 60 giây. Bệnh nhân mô tả cảm giác như có tiếng nổ hoặc bị búa đập mạnh vào đầu.

- Bản chất nguy hiểm: Cơn đau này xuất hiện ngay thời điểm túi phình mạch máu bị vỡ tung. Máu xối thẳng ra não làm áp lực trong hộp sọ tăng vọt tức thì, khiến bệnh nhân lập tức nôn mửa, co giật và rơi vào hôn mê.

- Tỷ lệ tử vong cao: Khoảng 1/3 số bệnh nhân gục xuống tử vong ngay tại chỗ, 1/3 gánh chịu di chứng tàn phế suốt đời và chỉ 1/3 có cơ hội may mắn sống sót.

Trước khi xuất hiện cơn đau "sét đánh" này, một số ít người bệnh có thể nhận được tín hiệu cảnh báo sớm như đau nhói cố định sau mắt, sụp mí mắt hoặc nhìn một thành hai do túi phình sưng to chèn ép dây thần kinh.

Bác sĩ nhắc nhở đừng chủ quan với cơn đau đầu, nhất là đau đột ngột và dữ dội (Ảnh minh họa)

Cả hai bác sĩ đều đưa ra cảnh báo khẩn với các nhóm người dễ bị căn bệnh này "gõ cửa" hơn trong cộng đồng bao gồm:

- Phụ nữ sau 50 tuổi do sụt giảm estrogen khiến thành mạch yếu đi.

- Người nghiện thuốc lá, lạm dụng rượu bia.

- Người thừa cân, béo phì.

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc từng chấn thương đầu.

- Người bị cao huyết áp kéo dài (thủ phạm hàng đầu bào mòn thành mạch).

Mách bạn bí quyết "gia cố" mạch máu để bảo vệ sức khỏe

Để ngăn ngừa nguy cơ phình mạch máu não và giữ cho hệ thống mạch máu dẻo dai, bên cạnh việc từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát cân nặng, chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng then chốt. Bác sĩ Tô Phách Vĩ và bác sĩ Phương Diệu Hồng gợi ý các nguyên tắc bảo vệ mạch máu quan trọng như:

- Cắt giảm lượng muối: Ăn nhạt giúp giảm tích nước, kiểm soát huyết áp và giảm áp lực trực tiếp lên thành mạch.

- Bổ sung chất xơ hòa tan: Mộc nhĩ, yến mạch, các loại đậu giúp dọn dẹp cặn bẩn trong máu và duy trì độ đàn hồi cho mạch máu.

- Tăng cường dưỡng chất bảo vệ: Tích cực ăn thực phẩm giàu kali, canxi, axit folic để gia cố sự bền vững cho thành mạch.

- Ưu tiên nguồn đạm sạch: Ăn cá nhiều hơn thịt gà, vịt; hạn chế thịt đỏ (heo, bò) và hải sản giàu cholesterol (tôm, cua, mực) để tránh xơ vữa.

- Từ bỏ thuốc lá, rượu bia: Các chất kích thích này phá hủy cấu trúc collagen của thành mạch, khiến mạch máu nhanh xơ cứng và dễ vỡ.

- Tập luyện đều đặn: Rèn luyện thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga 30 phút mỗi ngày giúp thúc đẩy lưu thông máu và điều hòa huyết áp.

Ăn uống lành mạnh và chăm tập thể dục thê rthao giúp phòng ngừa phình mạch máu não (Ảnh minh họa)

- Ngủ đủ giấc, ngủ sớm: Ngủ trước 23h giúp hệ thần kinh thư giãn, giảm gánh nặng co bóp cho tim và mạch máu não.

- Kiểm soát căng thẳng: Stress kéo dài làm sản sinh hormone cortisol gây co thắt mạch máu đột ngột; nên giữ tinh thần thoải mái, tránh xúc động mạnh.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm mỡ thừa giúp hạ áp lực cho hệ tuần hoàn và ngăn ngừa nguy cơ cao huyết áp.

Ngoài ra, bạn nên chủ động tầm soát định kỳ bằng phương pháp chụp MRI hoặc CTA mạch máu não để sớm phát hiện các tổn thương âm thầm. Đặc biệt, hãy đến ngay cơ sở y tế cấp cứu nếu đột ngột xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu dữ dội, sụp mí, nhìn đôi hoặc chóng mặt kéo dài.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, QQ