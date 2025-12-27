Năm đầu tiên giá vàng chạm mốc 9 con số: Chuyên gia phân tích, chỉ ra 3 điều phải tính kỹ trước khi mua vàng

"Choáng váng" có thể sẽ là cảm giác chung của không ít người khi nghĩ tới biến động giá vàng trong năm 2025. Chỉ cần thử so sánh với giá vàng năm ngoái (2024) là đủ hiểu.

Ngày 10/5/2024 đánh dấu đỉnh cao nhất của giá vàng SJC trong năm Giáp Thìn: Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đến cuối tháng 12/2024, cụ thể là phiên giao dịch cuối cùng của năm vào ngày 31/12/2024, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 82,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Với diễn biến giá vàng như vậy trong năm 2024, ngay từ đầu năm 2025, không ít người đã bắt đầu thấp thỏm đặt ra câu hỏi: Liệu giá vàng sẽ giảm trong năm 2025, hay sẽ tăng mạnh và vượt mốc 100 triệu đồng/lượng?

Và khoảng hơn 3 tháng sau, thị trường cho chúng ta câu trả lời: Ngày 28/3/2025, giá vàng miếng SJC chính thức vượt mốc 100 triệu đồng/lượng, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 101,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Với những diễn biến như vậy của giá vàng SJC nói riêng và thị trường vàng trong nước nói chung, chúng ta nên đánh giá, nhìn nhận như thế nào để chuẩn bị trước cho năm 2026 có thể cũng không ít biến động - xét trên phương diện tài chính, đầu tư cá nhân?

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Chuyên gia Tư vấn tài chính cá nhân - Nguyễn Kim Liên, để đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc này.

Lấy mốc từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, đợt tăng mạnh nhất của giá vàng là bao nhiêu phần trăm, và theo chị, tỷ lệ tăng này phản ánh điều gì?

Tháng 4/2025, chúng ta chứng kiến đợt tăng mạnh nhất của giá vàng tại Việt Nam trong năm. Cụ thể: Từ 9/4/2025 đến ngày 22/4/2025, giá vàng tăng đột biến từ ~100 triệu đồng/lượng lên mức 124 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ lệ tăng là 24% chỉ trong vòng 2 tuần.

Đợt tăng này cũng đồng pha với nhịp tăng lịch sử của giá vàng thế giới, tỷ lệ tăng 11% (từ 3082.18 $/ounce lên 3.424,3 $/ounce), chủ yếu đến từ căng thẳng trong các chính sách thuế quan của Mỹ với phần còn lại của thế giới.

Tới gần cuối năm, cụ thể là tháng 9/2025 đến tháng 10/2025, chúng ta lại chứng kiến 1 đợt giá vàng tăng mạnh. Giá vàng thế giới tăng khoảng 27,5% trong 2 tháng (từ ~3417$/ounce lên 4.356$/ounce). Cùng thời gian này, giá vàng trong nước cũng tăng 18,4% (từ 128,8 triệu đồng/lượng lên 152,5 triệu đồng/lượng).

2025 là năm đầu tiên giá vàng vọt lên mức "9 con số" cho 1 lượng vàng. Nếu đặt biến động giá vàng trong 2025 trong bức tranh toàn cảnh của thị trường vàng khoảng 10 năm trở lại đây (2015-2025), theo chị, đâu là yếu tố đáng lưu tâm với người mua vàng?

Trên thực tế, nhịp tăng của giá vàng trong năm 2025 đã bắt đầu từ giai đoạn cuối 2023 cho đến nay, sau khi giá vàng vượt đỉnh lịch sử giai đoạn 2019-2020.

Nếu như nhịp tăng của giá vàng năm 2020 chủ yếu từ yếu tố dịch bệnh và hạ nhiệt khi thế giới bước vào giai đoạn "bình thường mới", thì nhịp tăng của năm 2025 được cho là đến từ nhu cầu tích trữ vàng của các Ngân hàng Trung ương. Đây có thể xem là hành động phòng vệ cho nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Trong mọi đợt biến động của giá vàng - không riêng gì năm 2025, người mua vàng thường chia làm 2 nhóm với 2 tâm lý hoàn toàn trái ngược: Nhóm thứ nhất - Mua vàng và giữ vàng, gần như không quan tâm đến biến động giá, và nhóm thứ 2 thì lại "canh chốt lời". Theo chị, 2 trạng thái này có ưu - nhược điểm thế nào và rủi ro kèm theo ra sao?

Từ kinh nghiệm và quan điểm cá nhân, tôi cho rằng: Trạng thái thứ nhất phù hợp với nhóm đầu tư dài hạn, có mục tiêu tích sản vàng, điển hình nhất là thế hệ ông bà bố mẹ chúng ta. Ưu điểm của việc mua và giữ vàng qua nhiều đợt biến động là không bị áp lực tâm lý, không bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn và tạo được kỷ luật tài chính: Mua đều theo dòng tiền, tránh được hành vi FOMO..

Tuy nhiên, do vàng không tạo ra dòng tiền nên chi phí cơ hội khi mua vàng đều đặn cũng cao, đặc biệt trong những giai đoạn kinh tế phục hồi vì lúc này, nếu dùng số tiền mua vàng để đầu tư các lĩnh vực khác/kênh khác, tỷ suất sinh lời có thể sẽ cao hơn. Đó chính là chi phí cơ hội khi mua vàng đều đặn.

Còn với trạng thái thứ 2 - canh giá để bán chốt lời, thường gặp ở những người xem vàng là công cụ đầu tư ngắn – trung hạn, đồng thời cũng có thể thấy ở những người đã từng tích sản vàng trong quá khứ nhưng cần chuyển đổi tài sản trong giai đoạn này, điển hình nhất là bán vàng lấy tiền mua đất, mua nhà hay gọi chung là đầu tư BĐS.

Nhược điểm của việc "canh giá để chốt lời" thường đến từ 2 yếu tố chính. Thứ nhất là chênh lệch giữa giá mua và giá bán lớn. Thứ 2 là bán xong không mua lại được do giá vàng tăng nhanh, lượng cung vàng trên thị trường hạn chế.

Vậy sau cùng, vàng nên nằm ở vị trí nào trong danh mục đầu tư - tích sản của một người? Theo chị, việc xác định vị trí ưu tiên của vàng trong danh mục đầu tư cần dựa vào những yếu tố nào, đâu là những câu hỏi mà mỗi người cần tự trả lời để tìm được đáp án?

Vàng được xem là một trong những lớp Tài Sản Bảo Vệ của mộtngười, bên cạnh tiền mặt và bảo hiểm. Việc xác định vị trí của vàng trong danh mục đầu tư cần dựa vào 3 yếu tố: (1) khẩu vị rủi ro, (2) đặc điểm của nguồn vốn, (3) mục tiêu tích lũy.

Thứ nhất: Vàng thường phù hợp với những người có khẩu vị rủi ro an toàn, lo ngại trước những biến động khó lường của kinh tế, chính trị, xã hội vì đây là những thời điểm giá vàng đem lại lợi nhuận tốt.

Ngược lại, những nhà đầu tư mạo hiểm, có nhu cầu tăng trưởng vốn từ công việc kinh doanh (cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp,…) kỳ vọng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi thì vàng chỉ nên chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản, chủ yếu đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro bất trắc nhất xảy đến, bởi giữ vàng lúc này đồng nghĩa với việc chôn vốn, không tạo ra dòng tiền - đồng nghĩa với chi phí cơ hội quá lớn.

Thứ hai: Về đặc điểm nguồn vốn, nguồn vốn đầu tư vàng thường là vốn dài hạn, không nên sử dụng vốn vay để đầu tư vàng vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán lớn (2-3%), biến động khó lường trong ngắn hạn. Quy mô vốn cũng là vấn đề cá nhân phải cân nhắc khi đầu tư vàng. Mặc dù không có quy định về giới hạn sở hữu vàng, tuy nhiên, việc tích trữ vàng cũng phát sinh rủi ro nhất định.

Thứ ba: Về mục tiêu tích lũy, với tính thanh khoản cao của vàng, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền, mỗi cá nhân có thể lựa chọn tích lũy vàng với nhiều mục tiêu ngắn, trung và dài hạn khác nhau. Tùy theo kỳ hạn của mỗi mục tiêu này mà cách thức đầu tư cũng khác nhau. Nếu dài hạn có thể mua dần tại nhiều thời điểm khác nhau, trải đều tích lũy qua nhiều năm. Nếu có mục tiêu ngắn và trung hạn, cần phân tích kỹ biến động giá để có những quyết định phù hợp tại từng thời điểm.

Chân thành cảm ơn chuyên gia Nguyễn Kim Liên vì những chia sẻ!