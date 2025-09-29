Tối 28/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sự cố túi khí xảy ra tại khai trường công ty than Dương Huy (phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng cấp cứu, cứu hộ có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: QMG.

Cụ thể, vào lúc 10h35 phút, tại khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, làm bị thương 2 công nhân và khiến 3 công nhân của phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang đi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy bị mắc kẹt.

Đến 12h30 phút, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu hộ, đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy 3 công nhân còn lại nhưng đều đã tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Khắng đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: QMG.

Trong chiều cùng ngày, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên hai nạn nhân bị thương. Hiện sức khỏe cả 2 công nhân đã ổn định, đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Chấn thương.

Chủ tịch UBND yêu cầu Công ty xây lắp mỏ - TKV nhanh chóng ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, giữ vững niềm tin cho thợ mỏ và gia đình.

Lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị cứu hộ xác định vị trí gặp nạn trong đường lò để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: QMG.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động trên. Trước mắt tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong.