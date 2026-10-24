Nam chính trăm tỷ đầu tiên của Việt Nam: Phim dở cũng không ai chê nổi, chuỗi thắng giải 100% độc nhất cả showbiz

Năm 2026 đánh dấu cột mốc "đông dân" của câu lạc bộ phim trăm tỷ, với hơn một chục siêu phẩm lọt vào danh sách. Thế nhưng lội ngược về thời điểm thập niên trước, một bộ phim đạt mốc doanh thu 100 tỷ gần như là kỳ tích hiếm hoi. Bộ phim đầu tiên của Việt Nam làm được điều này chính là Để Mai Tính 2, ra mắt vào dịp cuối năm 2014. Phần 2 xoay quanh hành trình của nhân vật Hội đã giúp cho bản thân nam diễn viên Thái Hòa củng cố vị thế "ông hoàng phòng vé" của mình cho đến tận hiện tại.

Thái Hòa - nam chính phim trăm tỷ đầu tiên của Việt Nam

Tốt nghiệp từ trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu với những vai diễn hài sân khấu lớn nhỏ khác nhau, Thái Hòa vào điểm đầu của sự nghiệp chưa phải cái tên đáng gờm. Thậm chí vào những năm đầu chạm ngõ điện ảnh, nam diễn viên vẫn chưa để lại ấn tượng rõ nét. Chỉ khi tham gia Để Mai Tính với vai Hội, Thái Hòa mới chính thức lột xác và trở thành sao. Vai diễn và cách thể hiện của anh lấn át cả dàn cast chính, trở thành tâm điểm sáng giá nhất phim. Đó là lý do mà ekip đã làm hẳn một phần ngoại truyện về Hội, và đó là Để Mai Tính 2. Bộ phim đầu tiên của Việt Nam chạm mốc doanh thu trăm tỷ đã đưa tên tuổi Thái Hòa đến gần hơn với trái tim đại chúng.

Thái Hòa bùng nổ với hàng loạt dự án

Sau đó, anh tiếp tục ghi điểm với hàng loạt tác phẩm đa dạng, như Tèo Em, Long Ruồi, Quả Tim Máu... Nam diễn viên bỏ túi thêm nhiều tác phẩm trăm tỷ như Tiệc Trăng Máu, Địa Đạo hay Tử Chiến Trên Không. Bên cạnh đó, năng lực diễn xuất của anh cũng sớm được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Bằng chứng là cho đến nay, Thái Hòa là cái tên hiếm hoi của Vbiz có tỷ lệ thắng giải gần như 100%, sở hữu cho mình 6 giải Cánh Diều cá nhân và những giải thưởng LHP khác.

Thái Hòa nhiều lần thắng giải Cánh Diều nhưng không đến nhận

Thậm chí dù có không may góp mặt trong những dự án không được đánh giá chất lượng (như Cái Giá Của Hạnh Phúc, Ma Dai, Người Cần Quên Phải Nhớ...), Thái Hòa vẫn được xem là điểm sáng, đặc biệt với diễn xuất dốc toàn lực cho từng vai diễn của mình. Ngoài địa phận điện ảnh, sao nam cũng gặt hái thành công ở mảng truyền hình với những vai diễn "rất đời". Phân đoạn qua đường của anh trong Cây Táo Nở Hoa từng một thời viral, càng thêm khẳng định tài năng gần như độc bản của nam diễn viên trên màn ảnh Việt.

Thái Hòa có thế mạnh đóng những vai khắc khổ

Trong năm 2026, Thái Hòa trở lại với Anh Hùng trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Dù tác phẩm không chạm mốc trăm tỷ doanh thu nhưng diễn xuất của nam diễn viên một lần nữa được khen ngợi hết lời. Nhiều khả năng, anh sẽ mang về cho mình những giải thưởng tiếp theo, giữ chuỗi "bách phát bách trúng" của mình tại các kỳ trao giải cuối năm (đặc biệt là kỷ lục tại lễ trao giải Cánh Diều danh giá).