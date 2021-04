Nam chính "Thiên thần hộ mệnh" bật khóc khi Minh Nhí nói điều này

Xuất hiện trong dự án điện ảnh Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ, anh chàng điển trai Samuel An thu hút nhiều sự chú ý khi hóa thân thành nhân vật tên Khánh. Samuel An vừa tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giải đáp các câu hỏi xoay quanh Thiên thần hộ mệnh.

Tại đây, nghệ sĩ Minh Nhí - thầy của Samuel An cũng xuất hiện để chia sẻ suy nghĩ về cậu học trò cưng. Nói về Samuel An, Minh Nhí cho biết: “Trước khi An vào học tại sân khấu kịch Minh Nhí cách đây 2 năm, An đã được một đạo diễn mời đóng vai chính trong bộ phim sitcom. Nghĩa là An đã từng gặt hái những thành tựu nhưng An vẫn đến, vẫn hòa nhập như bao nhiêu học viên bình thường. An vẫn học rất chăm chỉ, tập thoại từng chút. Và sau hơn 6 tháng, An thực sự tiến bộ, tự tin hơn, tiếng nói sân khấu cải thiện hơn. Trong quá trình học, An trúng vai điện ảnh đầu tiên. Tôi nghĩ vai diễn này chính là cơ hội của An”.

Samuel An.

Đồng thời, nghệ sĩ Minh Nhí còn hài hước nói rằng: “Tôi ở đây với An nhưng mà đàn em của An còn đang chờ ở nhà. Tôi biết buổi gặp gỡ này rất quan trọng với An nên tôi muốn đến để ủng hộ thằng bé. Tôi rất trân quý An vì An rất tử tế, An chưa bao giờ tỏ ra một bạn diễn viên đang có nhiều cơ hội. Có lần tôi rất lo lắng khi nhận nhiều lời mời casting, An sẽ bỏ đi. Nhưng không. Ngày có lịch quay, An vẫn xin phép tôi đàng hoàng, khi quay xong thì vào học bù lại những ngày nghỉ rất chăm chỉ và nghiêm túc”.

Và trước lời chia sẻ thân tình từ người thầy của mình, Samuel An đã bất ngờ bật khóc. Nghệ sĩ Minh Nhí ngạc nhiên: “Sao ở sân khấu thầy la rầy con nhưng đâu thấy con khóc. Tự nhiên bây giờ con mít ướt vậy”.

Samuel An và Minh Nhí.

Hiện tại, Samuel An vẫn đang tích cực dành thời gian tại sân khấu kịch Minh Nhí để trau dồi, rèn luyện và tham gia các khóa đào tạo diễn xuất để nâng cao kỹ năng. Anh chàng tin rằng bản thân khi được chuẩn bị kỹ càng, anh sẽ đủ sức thuyết phục hơn các đạo diễn trao cho mình những vai diễn cuốn hút từ trong tâm lý thay vì hấp dẫn về mặt ngoại hình. “An thèm được chạm đến những nhân vật có số phận, hài điện ảnh, vai sát nhân, tâm thần. Mình cảm nhận lúc đó diễn sẽ đã biết bao”.

Bên cạnh những hoạt động phỏng vấn tương tác, trò chuyện, Samuel An khẳng định trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục xuất hiện với vai trò diễn viên, cụ thể là dự án điện ảnh đến từ một đạo diễn trăm tỷ. “Đây cũng là phim điện ảnh của một đạo diễn lớn, bản thân An cũng rất trông đợi dự án này ra mắt. Trong năm nay, An sẽ tiếp tục học hỏi thêm, đầu tư thêm về diễn xuất, An muốn bản thân mình phát triển tốt nhất có thể”.