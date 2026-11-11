Nam chính phim Hàn hot nhất hiện tại: Mặc suit thì như “Times New Roman hóa thành người”, cởi áo 3 giây thì khiến cả MXH đứng hình

Nếu Times New Roman hóa thành người, trông sẽ như thế nào? Với nhiều khán giả đang xem 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception), câu trả lời là Park Jin Young. Thành viên GOT7 vào vai Kim Tae Woong, một phiên dịch viên có vẻ ngoài chỉn chu đến mức người xem nhìn mái tóc, cổ áo và dáng đứng của anh là nghĩ ngay tới kiểu chữ quen thuộc trong các văn bản.

Park Jin Young trong vai phiên dịch viên Kim Tae Woong của 100 Ngày Lừa Dối. Ảnh: tvN

Ngày 7/11, tài khoản fan @pengabdigot7 trên X viết "My times new roman" khi chia sẻ lại ảnh hai tấm chân dung của Park Jin Young, một tấm trong sơ mi xanh nhạt, tấm còn lại trong áo vest, sơ mi trắng và cà vạt. Phép ví von nhanh chóng lan sang mạng xã hội Việt Nam. Trang High 8 TV đăng loạt ảnh Kim Tae Woong với lời bình "Tuxedo, cổ điển và thuyết phục", còn trang Hội Những Người Hâm Mộ Phim và Tv Series Netflix đăng ảnh ghép nhiều khoảnh khắc của nam diễn viên kèm dòng chữ "Đây chính là font Times New Roman hóa thành người".

Trào lưu nổ ra đúng lúc bộ phim đang lên. Theo Nielsen Korea, tập 10 phát sóng ngày 8/11 đạt rating trung bình 10,7% toàn quốc và 11,7% khu vực thủ đô, lúc cao điểm chạm 13,1%. Đây là mức cao nhất từ khi phim lên sóng, gấp đôi con số 5,3% của tập đầu. Phim dẫn đầu mọi kênh cùng khung giờ, kể cả các đài truyền hình mặt đất, và đứng đầu nhóm khán giả 20-49 tuổi. Phim cũng giữ hạng 1 về độ thảo luận ba tuần liền, trong khi Park Jin Young đứng đầu danh sách diễn viên được bàn tán nhiều nhất hai tuần liên tiếp, xếp trên cả bạn diễn nữ chính Kim Yoo Jung.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young trong 100 Ngày Lừa Dối. Ảnh: tvN

Vì sao nhìn Park Jin Young lại nghĩ đến một kiểu chữ?

Times New Roman được báo The Times (Anh) đặt làm riêng và sử dụng lần đầu năm 1932, về sau trở thành phông chữ mặc định trong Microsoft Word suốt nhiều năm. Nó gắn với hình ảnh bài luận, đơn từ, văn bản chuẩn mực. Nói một người "giống Times New Roman" vì thế là khen người đó gọn gàng, cổ điển, đúng chuẩn mà nhìn mãi không chán. Trùng hợp thú vị là 100 Ngày Lừa Dối cũng lấy bối cảnh đúng năm 1932, năm kiểu chữ này ra đời.

Kim Tae Woong lúc nào cũng chỉn chu từ đầu tới chân. Ảnh: tvN Official/GIPHY

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Park Jin Young xuất hiện với mái tóc đen chải sát, đường ngôi rõ, sơ mi cài kín cổ và cà vạt thắt gọn. Có lúc anh mặc vest đủ bộ, có lúc chỉ còn sơ mi và áo gi lê. Các món đồ đều quen mắt, nhưng khi đặt cạnh nhau, từ đường vai áo đến nếp tóc đều có chung vẻ ngay ngắn. Báo chí Hàn gọi đó là bộ suit cổ điển thập niên 1930 cùng phong cách phiên dịch viên chỉn chu. Lời so sánh với Times New Roman vì thế nghe qua tưởng đùa mà nhìn kỹ lại thấy có lý.

Tóc chải ngôi, sơ mi trắng, áo gi lê, tạo hình khiến khán giả liên tưởng tới Times New Roman. Ảnh: tvN

Dưới bài đăng trên Facebook, một khán giả bình luận: "Nó sang trọng nó cổ điển nó quý phái nó khuôn mẫu mà nó vẫn đẹp haha". Người khác nhắc tới nét "goodboy học bá" của Jin Young từ thời làm idol. Có người liên tưởng tới Hứa Vĩ Văn, người lại thừa nhận "chưa bao giờ hết mê", chỉ là hồi trước anh hơi gầy.

Tạo hình sơ mi trắng, áo gi lê của Kim Tae Woong. Ảnh: tvN

Ảnh ghép còn có một chi tiết khiến dân mạng thích thú. Xen giữa những khung hình áo vest, cổ cồn là cảnh Park Jin Young để trần. Trong phim, đó là lúc Tae Woong vô tình để Ga Gyeong nhìn thấy mình không mặc áo, một tình huống kinh điển của dòng phim lãng mạn. Cảnh quay chỉ kéo dài khoảng 3 giây nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngày 2/11, huấn luyện viên cá nhân Jack Song đăng loạt video Park Jin Young tập tạ tay, kéo cáp, thậm chí tập ngay tại phim trường trước giờ quay để cơ bắp căng hơn, kèm chú thích "100 Ngày Lừa Dối, ngài phiên dịch Kim Tae Woong". Khán giả Hàn để lại những bình luận như "nhìn gầy mà giấu cơ bắp", "cơ bụng không đùa được đâu". Một bên là anh phiên dịch viên lúc nào cũng ăn mặc đúng mực, một bên là khoảnh khắc hiếm hoi rời bộ suit, sự chênh lệch ấy khiến ảnh ghép càng có thêm chuyện để bàn.

Cảnh Tae Woong để trần chỉ kéo dài khoảng 3 giây nhưng được Park Jin Young chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: tvN

Bộ suit cổ điển thập niên 1930 của Kim Tae Woong. Ảnh: tvN

Vẻ ngoài đúng mực của người khiến nữ mật thám khó xử

100 Ngày Lừa Dối do tvN sản xuất, lên sóng từ ngày 10/10 vào tối thứ Bảy và Chủ nhật, đồng thời phát trên Netflix. Phim do Yoo In Shik, đạo diễn của Người thầy y đức và Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, chỉ đạo, biên kịch Ryu Bo Ri chấp bút. Câu chuyện diễn ra ở Gyeongseong, tên gọi của Seoul thời Nhật đô hộ, năm 1932. Kim Yoo Jung vào vai Lee Ga Gyeong, tay móc túi giỏi nhất Gyeongseong, mơ kiếm đủ tiền để sang Mỹ. Cô nhận lời một tổ chức kháng Nhật, lấy tên giả Geum Seo Hee, vào làm phiên dịch viên tập sự tại Phủ Toàn quyền trong 100 ngày để đánh cắp bí mật.

Kim Yoo Jung vào vai Lee Ga Gyeong, tay móc túi giỏi nhất Gyeongseong. Ảnh: tvN

Tại đây, cô gặp Kim Tae Woong, tên Nhật là Sato Hideo. Anh là phiên dịch viên ưu tú, thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn, vừa trở về sau hơn 10 năm ở nước ngoài. Anh cũng là con nuôi của Sato Shinichi (Jin Seon Kyu), quan chức quyền lực thứ hai trong bộ máy cai trị và là mục tiêu chính của nhóm Ga Gyeong. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, Tae Woong đã chuyển qua lại giữa ba thứ tiếng. Park Jin Young từng chia sẻ Tae Woong là nhân vật "mắc kẹt giữa hai danh tính Hideo và Tae Woong", và mong khán giả theo dõi xem anh thay đổi ra sao sau khi gặp Ga Gyeong.

Park Jin Young, Kim Yoo Jung và Jin Seon Kyu trên poster nhân vật. Ảnh: tvN

Khoảnh khắc Tae Woong nhận ra cô gái móc túi. Ảnh: tvN Official/GIPHY

Tạo hình chỉn chu vì thế không chỉ để đẹp. Tae Woong làm việc ngay trong cơ quan đầu não của chính quyền thực dân, nơi bộ suit và vẻ điềm tĩnh khiến anh trông như người rất khó bị qua mặt. Phim lại đặt anh cạnh một cô gái kiếm sống bằng đôi tay nhanh hơn ánh mắt người đối diện. Lớp vỏ ngay ngắn ấy dần rạn khi phim bước vào nửa sau. Ở tập 8, khi lục hồ sơ về vụ thảm sát làng Gyeam-ri, nơi lính Nhật đã giết 23 người dân, Tae Woong phát hiện cha nuôi từng mang một cái tên khác là Ishikawa Nobuyuki. Tập 10 khép lại ở khoảnh khắc căng thẳng nhất. Sau vụ đánh bom tại buổi lễ của Phủ Toàn quyền, cảnh sát tìm thấy một chiếc khuyên tai ngọc trai làm tang vật, và Tae Woong nhìn thẳng Ga Gyeong hỏi: "Cô là mật thám, phải không?". Tập 11 sẽ lên sóng ngày 14/11.

Tae Woong và Ga Gyeong ngày càng khó giữ khoảng cách. Ảnh: tvN

Tae Woong làm việc ngay trong cơ quan đầu não của chính quyền thực dân. Ảnh: tvN

Sức hút của phim cũng lan ra ngoài Hàn Quốc. Theo bảng xếp hạng của Netflix, trong tuần 12-18/10, phim đứng thứ 4 nhóm series không nói tiếng Anh toàn cầu với 2,8 triệu lượt xem và lọt top 10 ở 22 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Biểu cảm của Tae Woong khiến khán giả thích thú. Ảnh: tvN Official/GIPHY

Từ "goodboy" nhà GOT7 đến nam diễn viên được đề cử Baeksang

Park Jin Young sinh ngày 22/9/1994 tại Changwon. Anh ra mắt năm 2012 trong nhóm song ca JJ Project cùng Jay B, rồi chính thức debut cùng GOT7 vào tháng 1/2014. Con đường diễn xuất của anh bắt đầu còn sớm hơn, với Dream High 2 (2012), sau đó là Huyền thoại biển xanh, vai chính trong He Is Psychometric, Thẩm phán ác ma và vai Yoo Ba Bi được yêu thích trong Tế bào của Yumi.

Vai Kim Tae Woong giúp Park Jin Young đứng đầu bảng xếp hạng độ thảo luận nhiều tuần liền. Ảnh: tvN

Bước ngoặt đến với phim điện ảnh Christmas Carol (2022), nơi anh đóng hai vai anh em sinh đôi và giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc cùng giải Diễn viên được yêu thích tại Baeksang 2023. Từ tháng 5/2023 đến tháng 11/2024, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn Cơ động số 11. Trở lại sau xuất ngũ với The Witch và Our Unwritten Seoul đóng cùng Park Bo Young, anh nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình tại Baeksang 2026. Thành công của 100 Ngày Lừa Dối cho thấy chàng idol thư sinh ngày nào giờ đã đủ sức gánh vai nam chính trong một bộ phim có rating hai chữ số.

Park Jin Young và Kim Yoo Jung trong 100 Ngày Lừa Dối. Ảnh: tvN

Một khán giả Việt kể mình mở phim vì Kim Yoo Jung rồi bị cuốn bởi nội dung, màu phim và cả nam chính. Với những người biết Park Jin Young từ GOT7, vai Tae Woong đem nét thư sinh quen thuộc của anh vào một bối cảnh khác hẳn sân khấu. Còn với người chỉ lướt ngang qua mấy tấm ảnh, có lẽ lần tới mở Word và chọn Times New Roman, họ sẽ nhớ đến anh chàng tóc chải ngôi, sơ mi trắng, cà vạt thắt ngay ngắn trong 100 Ngày Lừa Dối.