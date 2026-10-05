Nam chính Lan Hương Như Cố vốn là mỹ nam này: Thua Lưu Học Nghĩa từ A - Z, biết lý do bỏ vai mà chán

Lan Hương Như Cố đang là một trong những bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm lên sóng từ ngày 11/9 trên CCTV-8 và Tencent Video, nhanh chóng tăng nhiệt và trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Sức hút của bộ phim cũng lan sang Việt Nam khi tên tuổi Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa liên tục được khán giả yêu phim Hoa ngữ nhắc tới. Trong đó, bên cạnh nữ chính Lan Hương, nhân vật Lâm Cẩm Kỳ do Lưu Học Nghĩa đảm nhận cũng là một trong những điểm hút người xem.

Lưu Học Nghĩa trong Lan Hương Như Cố

Thế nhưng ít ai biết, trước khi Lưu Học Nghĩa trở thành Lâm Cẩm Kỳ trên màn ảnh, vai nam chính này từng được nhắm tới một mỹ nam đình đám khác. Theo bài viết được Sohu đăng tải ngày 25/9, trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho Lan Hương Như Cố, đoàn phim từng hướng tới Đinh Vũ Hề cho vai Lâm Cẩm Kỳ. Sau khi nữ chính ban đầu Ngô Cẩn Ngôn rời dự án, Đinh Vũ Hề từng được xem là một trong những lựa chọn nổi bật cho vị trí nam chính. Cuối cùng, theo Sohu đăng tải, phía mỹ nam họ Đinh không hài lòng vế vấn đề phiên vị trong phim nên đã từ bỏ dự án khiến ekip phải tìm phương án khác.

Đinh Vũ Hề

Đinh Vũ Hề vốn là gương mặt rất được yêu thích trong dòng phim cổ trang, sở hữu ngoại hình sáng và khả năng tạo chemistry tốt với bạn diễn. Tuy nhiên, Lâm Cẩm Kỳ lại không phải kiểu nam chính chỉ cần đẹp trai, có thần thái là đủ. Nhân vật này mang trong mình nhiều bí mật, luôn phải tính toán giữa tình cảm, lợi ích và những mối quan hệ phức tạp. Đây là nhân vật phải có nét trầm tư, từng trải để người xem tin rằng phía sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy là cả một câu chuyện chưa được hé lộ. Và ở điểm này, Lưu Học Nghĩa thực sự có lợi thế rất lớn. Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài trưởng thành, đường nét nam tính cùng khí chất có phần lạnh và sâu, đặc biệt phù hợp với kiểu nhân vật không dễ để người khác nhìn thấu. Lâm Cẩm Kỳ qua màn thể hiện của Lưu Học Nghĩa vì thế có sự điềm tĩnh, kín kẽ, đôi lúc khiến người xem không biết nhân vật đang thực sự quan tâm Lan Hương hay vẫn đang tính toán một nước cờ khác.

Đinh Vũ Hề mang nét tươi sáng, trẻ trung

Sohu cũng dành nhiều lời khen cho lựa chọn Lưu Học Nghĩa, cho rằng nam diễn viên có thể thể hiện được sự phức tạp của Lâm Cẩm Kỳ thông qua ánh mắt và những biểu cảm rất nhỏ. Khi đối diện với người khác, nhân vật có sự dò xét, tính toán và từng bước tiến tới mục tiêu; nhưng khi ở cạnh Lan Hương, anh lại tiết chế, nhẫn nại và để lộ sự quan tâm theo cách rất kín đáo. Đây là kiểu vai diễn đòi hỏi diễn viên phải có độ “già” nhất định trong cách xử lý nhân vật, thay vì chỉ dựa vào ngoại hình hay những phân cảnh ngọt ngào.

Lưu Học Nghĩa có chemistry với Đàm Tùng Vận rất tốt

Trong khi đó, Đinh Vũ Hề với vẻ ngoài trẻ trung và nguồn năng lượng có phần sáng dễ có thể khiến nhân vật Lâm Cẩm Kỳ thiếu đi cảm giác từng trải cần thiết. Nếu đặt cạnh Lưu Học Nghĩa trong cùng một vai, sự khác biệt về khí chất sẽ càng dễ nhận ra, một bên thiên về cảm giác mỹ nam cổ trang trẻ tuổi, một bên lại có vẻ ngoài đủ chín để tạo cảm giác đây là người đã trải qua nhiều chuyện và luôn giữ lại một phần suy nghĩ cho riêng mình. Bởi vậy, câu chuyện Đinh Vũ Hề từng được nhắm cho Lâm Cẩm Kỳ sau khi được đào lại mới khiến khán giả bàn luận. Không phải vì Đinh Vũ Hề không đủ đẹp hay không có khả năng diễn cổ trang, mà bởi sau khi Lan Hương Như Cố lên sóng, Lưu Học Nghĩa đã khiến người xem quen với một Lâm Cẩm Kỳ quá phù hợp với khí chất của anh. Nếu đổi người, nhân vật rất có thể sẽ mang màu sắc trẻ trung và trực diện hơn. Còn Lưu Học Nghĩa lại đem đến cảm giác khó đoán, nam tính và có chiều sâu, đặc biệt trong những đoạn nhân vật không cần nói quá nhiều nhưng vẫn khiến người xem phải chú ý đến ánh mắt và thái độ của anh.

Khán giả hài lòng với màn thể hiện của Lưu Học Nghĩa

Lan Hương Như Cố được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hà Yến Sơn, kể về Thẩm Gia Lan, trưởng tôn nữ của một gia đình quyền quý nhưng bất ngờ rơi vào biến cố lớn. Sau khi gia tộc vướng vào một vụ án oan, cô mất đi thân phận vốn có và phải thay danh tính Hứa Lan Hương, bước vào Lâm phủ với thân phận một nha hoàn. Từ vị trí thấp nhất, cô vừa phải che giấu thân phận, tìm cách sinh tồn, vừa âm thầm điều tra sự thật phía sau biến cố của gia đình. Trong quá trình đó, cô gặp Lâm Cẩm Kỳ và hình thành mối quan hệ vừa có tình cảm, vừa có sự đề phòng, tính toán lẫn nhau. Thực tế chỉ cần nghe qua tên phim, khán giả có thể dễ dàng đoán "nhất phiên" của tác phẩm này là nữ chính, thế nên nếu một nam diễn viên không hài lòng về câu chuyện phiên vị thì chuyện từ chối tác phẩm cũng là điều dễ hiểu.