Nam ca sĩ khiến Tóc Tiên “khó nói thành lời”, đẹp trai hát hay mà cứ nhảy thì cả MXH chế "meme"!

Sau Live Stage 2 của Tinh Hà Say Hi , Vương Bình bất ngờ trở thành một trong những cái tên phủ sóng mạnh nhất mạng xã hội. Một phân đoạn vũ đạo của anh bất ngờ trở nên viral và được chia sẻ khắp cõi mạng, giúp Vương Bình trở thành một trong những cái tên được chú ý sau Live Stage 2.

Vương Bình bất ngờ trở thành một trong những cái tên đang phủ sóng mạng xã hội

Phần vũ đạo của Vương Bình nằm trong tiết mục Mất La Bàn . Đây là tiết mục khép lại Live Stage 2, do đội trưởng Pháp Kiều cùng Đặng Hồng Hải, Thể Thiên, Vương Bình và nghệ sĩ saxophone khách mời TORYSAX trình diễn. Sân khấu được dựng theo màu sắc huyền ảo, kết hợp âm nhạc hiện đại với tiếng saxophone và phần vũ đạo có nhiều lớp đội hình. Mất La Bàn nhận 140 phiếu từ khán giả trường quay, xếp thứ 3 trong 6 tiết mục của Live Stage 2.

Tiết mục Mất La Bàn

Tuy nhiên, chi tiết được bàn tán nhiều nhất sau khi chương trình lên sóng lại không nằm ở kết quả bình chọn. Ngay trong phần điệp khúc của Mất La Bàn , Vương Bình thực hiện động tác đưa hai tay liên tục về phía trước theo nhịp, kết hợp cùng biểu cảm gương mặt có phần “quá nghiêm túc” so với không khí sôi động của sân khấu. Trong khi các thành viên xung quanh giữ biểu cảm sắc lạnh, động tác dứt khoát, Vương Bình lại mang vẻ nghiêm túc đến buồn cười.

Điệu nhảy đang viral của Vương Bình

Còn được dân mạng so sánh với San (ATEEZ)

Chính sự đối lập này khiến đoạn nhảy nhanh chóng bị cắt riêng và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn so sánh biểu cảm của Vương Bình với “bad” của Choi San (ATEEZ), khi đặt 2 điệu nhảy này cạnh nhau.

Nhiều nghệ sĩ cover lại điệu nhảy của Vương Bình

Điệu nhảy này của Vương BÌnh sau đó nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ “bắt trend”. Minh Tuyết, Ngọc Phước, Hứa Kim Tuyền, Văn Mai Hương, Juky San, Đào Tử A1J cùng nhiều nghệ sĩ lần lượt nhập cuộc. Người biến động tác thành màn dặm phấn, người thêm biểu cảm bất lực, người giữ nguyên gương mặt tỉnh bơ như Vương Bình.

Tóc Tiên cover điệu nhảy của Vương Bình

Trong đó, Tóc Tiên là trường hợp nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ thực hiện trọn vẹn điệu nhảy rồi đăng tải kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Khó nói”. Đoạn video của Tóc Tiên nhanh chóng được dân mạng thích thú và chai sẻ khắp nơi. Nhiều người còn đùa vui phải giải cứu Vương Bình vì meme của anh đã lan truyền khắp cõi mạng.

Hiện tại, cả bài hát Mất La Bàn cùng với điệu nhảy của Vương Bình vẫn đang được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Biến tiết mục này thành một trong những tiết mục được yêu thích nhiều nhất Live Stage 2 của Tinh Hà Say Hi.

Vương Bình đã có hành trình gần 10 năm theo đuổi âm nhạc

Trước khi được nhắc đến với điệu nhảy Mất La Bàn , Vương Bình đã có hành trình gần 10 năm theo đuổi âm nhạc. Anh tên thật là Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996 tại Bến Tre, từng hoạt động với nghệ danh Zino trong nhóm nhạc MONSTAR. Với gương mặt thư sinh và màu giọng Pop/R&B mềm mại, anh nhanh chóng được xếp vào hình tượng em út dễ mến.

Sau khi MONSTAR dừng hoạt động, Vương Bình không lập tức đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân. Anh có một khoảng thời gian tương đối im ắng, trong khi những thành viên khác lần lượt tìm được vị trí mới. Đến năm 2024, nam ca sĩ đổi nghệ danh thành Vương Bình và phát hành album đầu tay Anh Bờ Vai.

Vương Bình được chú ý nhiều hơn từ Anh Trai Say Hi 2025

Dự án quy tụ 14 nhà sản xuất, tiếp tục khai thác thế mạnh tự sự, giọng hát ấm và hình ảnh chàng trai dịu dàng vốn đã gắn với anh từ thời MONSTAR. Sau đó, Vương Bình phát hành thêm EP Thanh Tân và ca khúc Thua Người Ta , thử kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại. Các sản phẩm được đầu tư chỉn chu, giữ màu sắc nhất quán.

Sự xuất hiện tại Anh Trai Say Hi năm 2025 mở ra một giai đoạn khác. Vương Bình được nhìn thấy nhiều hơn qua các sân khấu tập thể như Độc Nhất Vô Nhị , Hơn Là Bạn hay Kẻ Hai Lời . Anh ghi điểm nhờ thái độ nhẹ nhàng, gương mặt sáng và khả năng hòa vào đội hình.

Không chỉ vậy, những ca khúc anh tham gia trong chương trình cũng được nghe lại và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là Thanh Tân bất ngờ viral trở lại, xuất hiện dày đặc trong các video ngắn và xu hướng cover.

Thanh Tân - một trong những ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp Vương Bình

Đến Tinh Hà Say Hi , Vương Bình tiếp tục là một trong những cái tên được khán giả quan tâm . Dù không phải lúc nào cũng là tâm điểm tranh luận, anh vẫn duy trì được độ nhận diện ổn định nhờ sự xuất hiện đều đặn trong các tiết mục và đặc biệt là hiệu ứng lan tỏa từ Mất La Bàn .

Vương Bình được kỳ vọng sẽ còn mang đến nhiều sân khấu đáng nhớ hơn trong chặng đường tiếp theo tại Tinh Hà Say Hi

Ở Live Stage đầu tiên, Vương Bình góp mặt trong Xoay Vòng cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB. Ca khúc cũng được đánh giá cao về dàn dựng và chất lượng âm nhạc. Hiện tại, Vương Bình đang nhận thêm nhiều thiện cảm nhờ nét duyên tự nhiên và những khoảnh khắc rất riêng tại Tinh Hà Say Hi . Với sức nóng đang tăng lên sau mỗi vòng thi, Vương Bình được kỳ vọng sẽ còn mang đến nhiều sân khấu đáng nhớ hơn trong chặng đường tiếp theo.

Ảnh: FBVN