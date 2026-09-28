Nam ca sĩ kể chuyện từng sống như người vô gia cư suốt 147 ngày, trong tay chỉ có 38 triệu đồng

Hwang Ka Ram là chủ nhân của bản hit I'm Firefly, làm mưa làm gió Hàn Quốc suốt năm 2024. Nhưng hóa ra trước khi chạm đến thành công, giọng ca sinh năm 1985 đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc.

Mới đây, Hwang Ka Ram đã xuất hiện trên chương trình Ngày và Đêm của Kim Juha của đài MBN. Tại đây, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh đã rời quê nhà để đến Hongdae, Seoul để lập nghiệp, với số tiền 2 triệu won (38 triệu đồng) mà anh đã tiết kiệm được từ các công việc chân tay. Bố mẹ hoàn toàn tin tưởng và không can thiệp vào cuộc hành trình của anh.

Chủ nhân bản hit I'm Firefly nói thêm: “Tôi mơ mộng chuyện gì đó giống như trong phim truyền hình sẽ xảy ra, sẽ có ai đó sẽ hỏi tôi rằng 'Bạn có muốn thử làm nhạc không?'”. Tuy nhiên, đời thực chẳng giống như mơ. Chẳng ai mời Hwang Ka Ram làm nhạc, anh chỉ biết đi đi lại lại giữa các hàng quán ở Hongdae và hát rong.

Hwang Ka Ram rời quê nhà đến Hongdae, Seoul để theo đuổi âm nhạc. Ảnh: MBN

"Tôi hát mà không có bất kỳ nhạc cụ nào, chỉ với một cây đàn guitar. Thật sự rất khó khăn, nhưng khoảng thời gian đó còn đỡ vất vả hơn những khó khăn mà tôi phải đối mặt ngay trước khi bắt đầu thành công trong âm nhạc” - nam ca sĩ kể lại với thái độ tích cực.

Công việc không có, tiền tiết kiệm cứ cạn dần. Đến một ngày không còn tiền, Hwang Ka Ram đã lâm phải cảnh vô gia cư. Đây hoàn toàn không phải chuyện ngày một ngày hai. Nam ca sĩ gây sốc khi tiết lộ anh đã sống trong tình trạng vô gia cư đến 147 ngày, tức là gần 5 tháng. Giọng ca 41 tuổi hồi tưởng lại những tháng ngày khó khăn: "Khi ngủ trên ghế đá, tôi bị chấy và cuối cùng phải cạo cả lông mày. Có chim bồ câu trên cây phía trên ghế đá, nên cả người tôi bị dính phân chim. Giờ nghĩ lại, đó là một kỷ niệm buồn cười”.

Câu chuyện của Hwang Ka Ram khiến MC tại trường quay cũng như khán giả thán phục. Vượt qua nhiều khó khăn, nam ca sĩ đã từng bước vươn lên để có chỗ đứng tại làng nhạc Hàn Quốc như hiện nay.

Giờ đây, anh nhìn nhận việc vô gia cư, bị lấm phân chim khắp người là kỷ niệm buồn cười. Ảnh: MBN

Hwang Ka Ram sinh năm năm 1985 tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Anh là nam ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc kiêm giảng viên thanh nhạc sở hữu chất giọng trầm khàn đầy nội lực, gợi nhớ đến huyền thoại âm nhạc Lim Jae Beom. Trước khi có được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, anh từng trải qua một hành trình tuổi trẻ đầy gian khó: từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp thời niên thiếu, nhưng vì đam mê âm nhạc, anh một mình lên Seoul bươn chải bằng nghề lao động chân tay rồi tìm cách bước vào showbiz.

Hwang Ka Ram chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp vào năm 2011 với đĩa đơn Memory, đồng thời đảm nhận vai trò giọng chính cho các ban nhạc rock như Pinocchio và Neighborhood Youth, hay tham gia đào tạo thanh nhạc cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ, anh miệt mài phát hành nhiều sản phẩm solo và góp giọng trong hàng loạt bản OST cho các bộ phim truyền hình ăn khách.

Hwang Ka Ram sinh năm năm 1985 tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Ảnh: X

Anh là nam ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc kiêm giảng viên thanh nhạc sở hữu chất giọng trầm khàn đầy nội lực, gợi nhớ đến huyền thoại âm nhạc Lim Jae Beom. Ảnh: X

Tên tuổi của Hwang Ka Ram thực sự bùng nổ và bước sang trang mới rực rỡ vào năm 2024 khi anh tham gia chương trình sống còn Oppa's Generation trên kênh MBN và phát hành bản remake bài hát I'm a Firefly. Ca khúc nhanh chóng leo lên các vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc như Melon, giúp anh chính thức thoát khỏi kiếp vô danh kéo dài nhiều năm và vươn lên thành ngôi sao được đông đảo công chúng săn đón. Bên cạnh hoạt động ca hát, Hwang Ka Ram hiện còn truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ với tư cách là giáo sư khoa Âm nhạc Thực tế tại Đại học Dongwon.

Tên tuổi của Hwang Ka Ram thực sự bùng nổ và bước sang trang mới rực rỡ vào năm 2024. Ảnh: X

Hwang Ka Ram là chủ nhân của bản hit I'm Firefly, làm mưa làm gió Hàn Quốc suốt năm 2024. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo