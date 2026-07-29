Nam ca sĩ gây sốc với phát ngôn: "Ai cho tôi cơm ăn, tôi sẽ quỳ trước mặt họ"

Tháng 6 vừa qua, Hải Lai A Mộc trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục quỳ gối cảm ơn khán giả trong đêm diễn thuộc tour Không Bằng Gặp Một Lần tại Thành Đô (Trung Quốc). Khoảnh khắc nam ca sĩ chạy khắp sân khấu, 5 lần quỳ xuống cúi đầu tri ân người hâm mộ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít người xúc động trước sự chân thành của Hải Lai A Mộc, cho rằng đây là cách anh bày tỏ lòng biết ơn với những khán giả đã đồng hành suốt nhiều năm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét hành động này quá phô trương, giống "làm màu" để tạo hiệu ứng truyền thông.

Hải Lai A Mộc quỳ lạy khán giả gây tranh cãi.

Trong buổi livestream gần đây, Hải Lai A Mộc đã trực tiếp phản hồi sau hơn 1 tháng kể từ vụ việc này. Anh phủ nhận việc cố tình tạo chiêu trò, đồng thời đưa ra phát ngôn gây chú ý: "Tôi không biết người khác có làm màu hay không, nhưng với tôi thì không. Ai cho tôi cơm ăn, tôi sẽ quỳ trước mặt họ".

Giọng ca sinh năm 1993 giải thích rằng, khán giả chính là những người đã thay đổi cuộc đời anh. Hải Lai A Mộc cũng thừa nhận bản thân từng trải qua quá nhiều biến cố nên luôn coi sự ủng hộ của khán giả là điều đáng trân trọng. "Tôi đã đi qua rất nhiều giai đoạn tăm tối. Chính mọi người đã cho tôi một miếng cơm, nuôi sống cả gia đình tôi" , nam ca sĩ chia sẻ.

Anh cho rằng hành động này là cảm ơn chứ không phải chiêu trò.

Đối với nhiều khán giả, câu nói này có phần gai góc, thậm chí gây tranh cãi. Nhưng với những người hiểu về cuộc đời của Hải Lai A Mộc, phát ngôn ấy lại phản ánh đúng con người anh.

Hải Lai A Mộc sinh ra trong một gia đình người dân tộc Di ở huyện Cam Lạc, châu Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh bỏ học từ sớm để kiếm sống. Trước khi nổi tiếng, Hải Lai A Mộc từng làm đủ nghề như phụ hồ, rửa bát, hát tại quán bar và lái xe tải để nuôi gia đình.

Cuộc sống của anh không chỉ khó khăn về vật chất mà còn liên tiếp hứng chịu những cú sốc lớn về tinh thần. Con gái đầu lòng qua đời khi mới 65 ngày tuổi, cuộc hôn nhân cũng tan vỡ không lâu sau đó. Gánh nặng nợ nần đè lên vai, trong khi một vụ tai nạn xe tải khiến anh bị thương nặng và gần như rơi xuống đáy cuộc đời.

Hải Lai A Mộc từng có cuộc đời nhiều gian truân.

Chính những biến cố ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để Hải Lai A Mộc sáng tác ca khúc A Quả Cát Khúc vào năm 2018 nhằm tưởng nhớ cô con gái xấu số. Ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt, giúp tên tuổi của anh phủ sóng khắp Trung Quốc với hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Sau đó, Hải Lai A Mộc nhiều lần xuất hiện trên sân khấu lớn, trong đó có 3 lần góp mặt tại chương trình Gala mừng Xuân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Từ một người từng chật vật mưu sinh, Hải Lai A Mộc trở thành ca sĩ có thể đứng trước hàng chục nghìn khán giả trong một sân vận động. Chính vì vậy, anh cho rằng việc quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ là điều hoàn toàn tự nhiên.

Trong đêm diễn tại Thành Đô hồi tháng 6, trước khi quỳ gối, Hải Lai A Mộc nghẹn ngào nói: "Cảm ơn mọi người đã nuôi sống cả gia đình chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi một bát cơm" . Câu nói mộc mạc này sau đó cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sau khi nam ca sĩ lên tiếng, tranh cãi vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Một bộ phận cư dân mạng tiếp tục cho rằng nghệ sĩ không cần thiết phải quỳ trước khán giả để thể hiện lòng biết ơn. Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi nhìn vào chặng đường mà Hải Lai A Mộc đã trải qua, cho rằng chỉ những ai từng bước ra từ nghèo khó và mất mát mới có thể thấu hiểu vì sao anh coi sự ủng hộ của khán giả là ân tình lớn đến vậy.

Từ người lao động phổ thông đến ca sĩ nổi tiếng, Hải Lai A Mộc chưa bao giờ che giấu quá khứ nhiều biến cố của mình. Cũng vì thế, phát ngôn "Ai cho tôi cơm ăn, tôi sẽ quỳ trước mặt họ" có thể gây tranh cãi, nhưng với anh, đó không phải lời nói để gây chú ý, mà là cách bày tỏ lòng biết ơn dành cho những người đã giúp mình bước qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời.