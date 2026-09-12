Nam ca sĩ gặp loạt biến cố gia đình khi nhập ngũ, kể lại mà ngậm ngùi buồn bã

Mới đây, nam ca sĩ Jo Kwon (trưởng nhóm 2AM) đã tham gia chương trình giải trí New Woman. Tại đây, anh tiết lộ nhiều chuyện quanh sự nghiệp cũng như đời sống riêng tư của mình.

Lần đâu tiên Jo Kwon hé lộ anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Trong thời gian tôi nhập ngũ, cả bố và mẹ tôi đều phải chiến đấu với bệnh ung thư. Mẹ tôi bị ung thư hắc tố và phải cắt cụt một ngón chân. Bố tôi bị ung thư đại trực tràng và đã trải qua bốn cuộc phẫu thuật cho đến nay” - đây là lần đầu tiên nam ca sĩ sinh năm 1989 công khai câu chuyện này trước công chúng.

Trong lúc Jo Kwon nhập ngũ, bố mẹ anh đều mắc bệnh ung thư. Ảnh: Starnews

Đây chưa phải khó khăn duy nhất. Jo Kwon còn gặp trở ngại với sự nghiệp và tình hình kinh tế của mình: “Lúc đó, tôi không kiếm được tiền, và đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với công ty. Là con một nên mọi chuyện càng khó khăn hơn". Ở độ tuổi rất trẻ, Jo Kwon đã phải chịu trên mình nhiều áp lực như bố mẹ cùng lúc đổ bệnh hiểm nghèo, bản thân rơi vào tình thế bấp bênh.

May mắn thay, 1 vị ân nhân đã xuất hiện. Đó chính là nữ minh tinh đình đám Kim Hye Soo. Jo Kwon kể lại với tấm lòng biết ơn: "Nữ diễn viên Kim Hye Soo biết chuyện và nói ‘Chị mong em giữ gìn sức khỏe và hoàn thành nghĩa vụ quân sự’. Sau đó, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều”. Jo Kwon và Kim Hye Soo lần đầu gặp nhau vào năm 2013 khi cùng đóng phim Nữ Hoàng Văn Phòng. Kể từ đó, họ trở nên thân thiết cho đến tận ngày nay. Dù công việc bận rộn, Kim Hye Soo vẫn luôn cố gắng tham gia các buổi diễn của cậu em Jo Kwon.

Đến nay, bố mẹ của Jo Kwon vẫn chưa hết bệnh. Năm ngoái, anh rất ít hoạt động do phải chăm sóc bố. Dù vậy, những khó khăn của Jo Kwon đã dần vơi đi khi có những "quý nhân" bên cạnh sẻ chia, giúp đỡ. Câu chuyện hoàn cảnh, quãng thời gian quân ngũ khó khăn của trưởng nhóm 2AM đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Kim Hye Soo đã giúp đỡ Jo Kwon trong khoảng thời gian khó khăn. Ảnh: Starnews

Đến nay, 2 chị em vẫn rất thân thiết. Ảnh: Starnews

Nam ca sĩ tiếp tục trải lòng về quá khứ khó khăn: "Khi tôi ra mắt, hệ thống lúc đó chỉ trả tiền thù lao sau khi thu hồi được chi phí đầu tư cho thực tập sinh, nên tôi hầu như không kiếm được đồng nào trong khoảng 3 đến 4 năm". Anh tiếp tục: "Tôi trở về nhà sau khi ghi hình và thấy mẹ đang gội đầu bằng nước lạnh. Bà nói với tôi rằng nước nóng đã bị cắt. Đó là lúc tôi quyết tâm phải làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền và giành được nhiều suất diễn thường xuyên trên các chương trình truyền hình".

MC tiếp tục hỏi đến chuyện Jo Kwon có muốn kết hôn không khi đã bước sang tuổi 37. Nam ca sĩ thẳng thắn: "Tôi luôn có mong muốn được kết hôn. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một gia đình. Tôi đã từng có một mối quan hệ lâu dài, và lúc đó, tôi hoàn toàn cởi mở với chuyện kết hôn. Lý do tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn bây giờ là vì không có ai mà tôi thực sự thích". Dù vậy, anh luôn mong muốn bản thân được nhìn nhận là nghệ sĩ chân chính bất kể có kết hôn hay không.

Jo Kwon không có lương trong 3-4 năm đầu ra mắt. Ảnh: Starnews

Jo Kwon sinh năm 1989 tại Suwon, Hàn Quốc, là một trong những nghệ sĩ đa tài, nổi bật và có cá tính độc đáo bậc nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm với tư cách là một ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, cao vút, anh còn được công nhận là một nghệ sĩ biểu diễn xuất chúng, người tiên phong phá vỡ các định kiến giới tính cứng nhắc trong ngành công nghiệp Kpop truyền thống.

Jo Kwon gia nhập JYP Entertainment từ khi mới 13 tuổi, sau khi chiến thắng trong chương trình tuyển chọn tìm kiếm tài năng do chính Park Jin Young và Im Joo Hwan bảo trợ. Thế nhưng, con đường đến với ánh hào quang của anh lại là một thử thách cam go khi anh phải trải qua quãng thời gian thực tập sinh kỷ lục kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng – một trong những khoảng thời gian rèn giũa dài nhất lịch sử JYP thời bấy giờ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2008 khi Jo Kwon chính thức ra mắt với tư cách là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 2AM – nhóm nhạc nam chuyên hát dòng nhạc ballad trữ tình, sâu lắng trực thuộc Big Hit Entertainment (dưới sự quản lý chung của JYP lúc đó). Cùng 2AM, anh nhanh chóng càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc châu Á, tạo nên những bản hit bất hủ như This Song, Can't Let You Go Even If I Die và I Wonder If You Hurt Like Me. Sở hữu chất giọng cao vút, giàu cảm xúc và khả năng xử lý bài hát tinh tế, Jo Kwon đóng vai trò là "linh hồn" truyền tải trọn vẹn tinh thần da diết của các ca khúc ballad đỉnh cao nhóm.

Ảnh: X

Jo Kwon là trưởng nhóm 2AM đình đám. Ảnh: X

Bên cạnh âm nhạc, Jo Kwon còn là một gương mặt "bảo chứng rating" trên các chương trình truyền hình thực tế nhờ năng lượng tích cực, khiếu hài hước thiên bẩm và điệu nhảy "Kkokko Dance" (vũ đạo điên cuồng, hài hước) mang thương hiệu riêng. Đỉnh cao sự nghiệp giải trí của anh là vào năm 2009–2011 khi tham gia chương trình thực tế We Got Marriage cùng Gain (Brown Eyed Girls). Cặp đôi "Adam Couple" với những màn tương tác cười ra nước mắt nhưng vô cùng đáng yêu đã trở thành một trong những cặp đôi giả tưởng được yêu mến nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Không dừng lại ở đó, Jo Kwon tiếp tục khẳng định tài năng đa dạng khi lấn sân sang lĩnh vực nhạc kịch. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Jesus Christ Superstar, Priscilla và đặc biệt là vai diễn kinh điển trong vở nhạc kịch đình đám Everybody's Talking About Jamie. Việc hóa thân thành một nam sinh khao khát được mặc váy đi học và trở thành drag queen đã giúp Jo Kwon bộc lộ trọn vẹn tài năng diễn xuất, đồng thời truyền tải thông điệp nhân văn mạnh mẽ về quyền tự do biểu đạt cá nhân.

Jo Kwon còn là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tạp kỹ, nhạc kịch. Ảnh: X

Trái ngược với những áp lực khắt khe của thần tượng Kpop truyền thống, Jo Kwon là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi công khai phá vỡ các khuôn mẫu về giới. Anh công khai mình là người vô tính, không ngần ngại diện giày cao gót, trang điểm sắc sảo, tự tin thể hiện những vũ đạo quyến rũ, khẳng định màu sắc cá nhân rực rỡ mà không sợ những lời dèm pha. Dù từng đối mặt với không ít luồng ý kiến trái chiều, sự dũng cảm sống thật với chính mình, nguồn năng lượng tích cực và sự tận hiến cho nghệ thuật đã giúp Jo Kwon giành được sự tôn trọng tuyệt đối, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng LGBTQ+ và những người trẻ đang tìm kiếm sự tự do trong bản ngã.

Jo Kwon là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi công khai phá vỡ các khuôn mẫu về giới. Ảnh: Vogue

Nguồn: Starnews



