Sáng 20/3, tờ Koreaboo đăng tải bài viết về tấn bi kịch của gia đình nam ca sĩ người Hàn Quốc Lee Chi Hoon, khiến công chúng trào nước mắt vì xúc động. Được biết, Lee Chi Hoon sinh năm 1988, là ca sĩ kiêm người mẫu nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ công chúng tại xứ sở kim chi. Trong sự nghiệp cầm mic, anh từng gây tiếng vang với 1 sản phẩm nhạc số thuộc thể loại dance.

Bên cạnh ca hát, mỹ nam 8X cũng hút fan ầm ầm nhờ chương trình ăn khách 1 thời Ulzzang Generation. Vào thời điểm đó, anh tạo nên cơn sốt trong giới trẻ nhờ ngoại hình điển trai đúng kiểu mỹ nam bước ra từ thế giới truyện tranh. Ngoài ra, kiểu tóc bắt mắt, hợp thời trang của Lee Chi Hoon lúc bấy giờ cũng đã trở thành xu hướng khiến rất nhiều thanh thiếu niên bắt chước theo.

Đáng tiếc, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Chi Hoon đã qua đời đột ngột do bị nhiễm trùng máu cấp tính. Nam ca sĩ qua đời hồi năm 2020, trút hơi thở cuối cùng khi chỉ mới 32 tuổi.

Lee Chi Hoon đột ngột qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ. Cái chết của anh đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông và người hâm mộ. Ảnh: Naver

Còn nhớ chỉ 6 ngày trước khi qua đời, Lee Chi Hoon đã đăng thông báo tạm dừng phát sóng trên fanpage cá nhân vì nghi ngờ mình bị nhiễm virus corona: “2 ngày trước, tôi đã đến và xuất viện vì căn bệnh nhiễm trùng hạch bạch huyết. Tuy nhiên, đến hôm nay, tôi lại cảm thấy đau nhức cơ thể nghiêm trọng. Tôi hy vọng mình không mắc virus corona. Tôi thậm chí không có sức để giữ chuột máy tính. Vì vậy, tôi sẽ để lại thông báo qua điện thoại di động. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn cho tất cả mọi người, vì vậy hãy cùng chờ đợi nhé”.

Và chỉ vài ngày sau thông báo trên, Lee Chi Hoon đã ra đi mãi mãi ở tuổi đời còn rất trẻ với nhiều hoài bão và dự định còn dở dang.

Mẹ Lee Chi Hoon sau đó đã quyên góp toàn bộ số tiền anh để lại trước khi qua đời - khoảng 20 triệu won (351 triệu đồng), cho các tổ chức từ thiện. Khi ấy, mẹ cố nghệ sĩ rưng rưng nước mắt bày tỏ: “Con trai tôi lúc sinh thời là 1 người tốt bụng và khiêm nhường. Thằng bé đã luôn cố gắng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Và tôi tin rằng nếu Chi Hoon biết chuyện tài sản do mình để lại được dùng để cứu sống những mảnh đời bất hạnh khác, thằng bé ở trên thiên đường chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui. Vậy nên, tôi mới đưa ra quyết định này”.

Mẹ Lee Chi Hoon quyết định dùng hết số tiền nam ca sĩ để lại vào việc làm từ thiện. Ảnh: Naver

Không lâu sau khi Lee Chi Hoon ra đi, mẹ anh vì quá nhớ con cũng đã đột ngột qua đời. 1 người quen hé lộ về tình cảnh đáng thương của mẹ Lee Chi Hoon trước khi từ trần: “Dù bà ấy có gọi điện bao nhiêu lần mỗi ngày, Chi Hoon cũng không thể hồi âm lại. Bà đã mở cửa và ngồi đợi suốt đêm với hy vọng thấy Chi Hoon trở về, nhưng cậu ấy không bao giờ có thể trở về nhà được nữa. Bà ấy đã đi tìm con trai mình và cuối cùng đã qua đời. Xin hãy cầu nguyện cho họ. Cầu mong họ gặp lại nhau trên thiên đường và được sống hạnh phúc bên nhau”.

Mẹ Lee Chi Hoon qua đời vì quá nhớ nam ca sĩ. Ảnh: Nate