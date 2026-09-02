Nam Bộ nhộn nhịp du khách lên núi, xuống biển dịp lễ 2/9

Tây Ninh: Chinh phục du khách bằng các trải nghiệm "độc bản"

Ngay trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đông đảo du khách đã đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh để tham dự chuỗi các sự kiện "độc bản". Theo thông tin từ Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain , mỗi ngày có hơn chục nghìn lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong dịp lễ.

Không giống với bất cứ điểm đến nào trên cả nước, núi Bà Đen (Tây Ninh) chinh phục du khách bởi các trải nghiệm đậm sắc màu văn hoá và lịch sử. Hoạt động thu hút đông đảo du khách bậc nhất trong dịp Quốc khánh năm nay là Chợ Lá núi Bà Đen, được tổ chức liên tiếp từ ngày 30/8 – 1/9.

Đây không chỉ là nơi du khách được đi chợ không cần dùng tiền, thưởng thức đặc sản ẩm thực Nam Bộ, mà còn được hoà vào không gian sôi động và bình dị, tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn.

Ngay giữa quảng trường trên đỉnh núi, không gian "Triển lãm nghệ thuật sắp đặt gốm tâm linh có quy mô lớn nhất tại Việt Nam" thành điểm check-in được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Triển lãm nổi bật với hơn 400 kiệt tác điêu khắc gốm của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng – làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi của Bắc Ninh.

Tại đây, du khách còn hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn liền với nghệ thuật gốm như workshop thực hành làm gốm, thưởng thức các show diễn nghệ thuật sôi động, tạo nên những trải nghiệm văn hoá mới lạ cho kỳ nghỉ lễ năm nay.

Sáng 2/9, Lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm trên đỉnh núi được mệnh danh là "con mắt thần" trong kháng chiến chống Mỹ. Đồng thời, triển lãm lịch sử với các hình ảnh và tư liệu và các vật dụng thời chiến, và khu ẩm thực tiền tuyến miễn phí là không gian thu hút đông đảo du khách tìm hiểu về những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh.

Phú Quốc: Dẫn đầu xu hướng du lịch biển

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong ba ngày (từ 29/8 – 31/8), đặc khu Phú Quốc ước đón 78.541 lượt khách, trong đó khoảng 15.816 lượt là khách quốc tế. Điểm đến có sức hút lớn bậc nhất tại Phú Quốc thuộc về Thị trấn Hoàng Hôn (phía Nam đảo), với sắc đỏ hiện diện từ những dãy phố hướng biển mang cảm hứng Địa Trung Hải đến Cầu Hôn đẹp như một dải lụa vươn mình ra biển. Cây cầu mang tính biểu tượng này trở thành điểm check-in đặc biệt với những lá quốc kỳ tung bay dọc hai bên thành cầu, nổi bật trên nền trời và mặt biển xanh.

Không khí lễ hội còn hiện diện tại các điểm ẩm thực nổi tiếng như Apollo – quán cà phê gây ấn tượng với thiết kế "Thị trấn Hoàng Hôn lộn ngược" hay những chiếc bánh tại cửa hàng bánh Pháp Eric Kayser và Maison Kayser được trang trí sắc đỏ, điểm xuyết ngôi sao vàng; những ly nước "đội" nón lá nhỏ xinh, mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.

Trong ngày 2/9, các tòa nhà Hillside Residence đồng loạt lên đèn vào khoảng 7-8h tối, ghép thành biểu tượng "2/9" nổi bật trên sườn đồi, như một lời chào rực rỡ gửi tới ngày Quốc khánh.

Khi màn đêm buông xuống, hành trình "chạm tự hào" bước vào khoảnh khắc rực rỡ với hai màn pháo hoa hoành tráng tại show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea, làm nên không khí lễ hội sôi động tại hòn đảo thiên đường.

Vũng Tàu: Trải nghiệm biển ngay sát trung tâm TP.HCM

Đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều bậc nhất trong dịp lễ 2/9 năm nay của nền tảng Agoda, Vũng Tàu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến vui chơi nhờ vị trí thuận lợi chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng hơn 1 giờ chạy xe.

Ngoài các điểm đến truyền thống như Bãi Sau, Bạch Dinh, Tượng Chúa Kitô, mũi Nghinh Phong… Sun World Vung Tau là điểm đến mới hot bậc nhất tại phố biển. Ngay từ 29/8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Sun World Vung Tau đã khai tiệc bằng màn pháo hoa hoành tráng và không khí tiệc tùng bên hồ bơi, buffet thịt nướng BBQ cùng bia tươi sôi động.

Tối 1/9, Sun World Vung Tau tiếp tục mang đến một đêm bùng nổ cho Vũng Tàu với màn trình diễn pháo hoa hoành tráng mừng 81 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Trước đó ngay từ 5h chiều, chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô đã thổi bùng sức nóng của kỳ nghỉ lễ bằng các màn trình diễn nghệ thuật sôi động từ DJ, MC Hype, Led show, Fire Show…

"Chúng tôi không có nhiều điều kiện để đi du lịch xa, vì vậy Vũng Tàu là một lựa chọn rất hợp lý khi vừa có biển, vừa có không khí sôi động của đô thị trong ngày lễ lớn của đất nước, và rất thuận lợi để gia đình tôi tối ưu chi phí" - chị Ánh Hoa (TP.HCM) chia sẻ.

Tính đến hết ngày 31/8, theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP.HCM), Vũng Tàu đã đón khoảng 119.000 lượt khách trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ và trở thành một trong số các điểm đến biển hàng đầu tại Nam Bộ trong kỳ nghỉ lễ năm nay.