Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội thăng tiến, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống xa hoa, thịnh vượng.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Tử vi học có nói, ngay tháng 4 âm sắp tới, tuổi Thìn sẽ là con giáp được hưởng lợi ích từ sao Thái Dương. Được cát tinh này chiếu mệnh, tuổi Thìn sẽ có quý nhân trợ giúp, công việc thăng tiến rạng rỡ, túi tiền ngày một rủng rỉnh. Đặc biệt, những người tuổi Thìn là nam giới sẽ càng xây dựng được sự nghiệp hoành tráng, cuộc sống sung túc, thịnh vượng, là chỗ dựa vững chắc cho người thân.

Con giáp tuổi Mùi

Được đánh giá cao với sự khéo léo và tinh tế trong cách đối nhân xử thế, tuổi Mùi là con giáp sẽ dễ bề thành công và thăng tiến. Được lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026 này.

Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn nhờ trí tuệ sáng suốt cùng uy tín cá nhân cao.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công. Khi được sao này chiếu mệnh, tinh thần bạn sẽ luôn lạc quan, rạng rỡ, từ đó thu hút thêm nhiều vận may và phúc lộc đến với gia đạo.

Cũng giống như tuổi Thìn, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp đón nhận những may mắn bất ngờ trong sự nghiệp với sự hỗ trợ của cát tinh Thái Dương. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, những người tuổi Mùi, đặc biệt là nam giới sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng thuận lợi và phát đạt. Khó khăn qua đi, nhường chỗ cho những thành tựu nổi bật trên con đường công danh. Có thể nói, tháng 7 âm, tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp thường có quý nhân trợ giúp vì sự tử tế, tích cực, nhân hậu và lòng bao dung của họ. Với bản tính điềm tĩnh và kiên nhẫn, con giáp này có khả năng chịu đựng áp lực cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm đáng tin cậy.

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Tháng 11 âm năm Bính Ngọ, nhờ được sao Thái Dương chiếu mệnh, những người tuổi Hợi, nhất là nam giới sẽ có sự nghiệp vô cùng thênh thang, xán lạn. Những nỗ lực bền bỉ trong năm của họ cuối cùng cũng được công nhận, đem tới thành công rực rỡ cho con giáp này. Thu nhập tăng lên rõ rệt, giúp tuổi Hợi về đích cuối năm viên mãn, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.