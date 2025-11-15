Năm Bính Ngọ 2026, ai có nốt ruồi ở đây thì làm gì cũng ra tiền

Trong nhân tướng học, nốt ruồi được coi là “thiên cơ” ẩn hiện trên cơ thể, phản chiếu phần nào vận mệnh của một người. Có nốt ruồi mang ý nghĩa tài lộc, có nốt ruồi lại tượng trưng cho trí tuệ hay quý nhân phù trợ. Năm 2026, năm Bính Ngọ được đánh giá là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư, và khởi nghiệp. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu bạn sở hữu một trong ba vị trí nốt ruồi “vượng tài” dưới đây, rất có thể năm tới sẽ là năm thăng hoa về tài vận, mở ra bước ngoặt mới trong cuộc sống và sự nghiệp.

1. Nốt ruồi ở dái tai: biểu tượng của phúc khí và của cải

Trong tướng học, đôi tai đại diện cho trí tuệ và phúc đức. Người có dái tai đầy đặn, tròn trịa lại thêm nốt ruồi đen sáng, thường là người có “thiên phú” về tài vận.

Nốt ruồi ở dái tai được gọi là “nốt ruồi giữ của”, tượng trưng cho khả năng tích lũy và bảo toàn tài sản. Họ thường gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, biết nắm bắt cơ hội đầu tư và có quý nhân giúp đỡ đúng lúc.

Đặc biệt trong năm 2026, vận trình của nhóm người này sẽ khởi sắc rõ rệt: công việc thuận lợi, dễ được tin tưởng giao phó trọng trách, thu nhập tăng đều, và nếu kinh doanh riêng thì có thêm mối khách hàng tốt. Những ai làm nghề sáng tạo, tài chính, hoặc dịch vụ cũng dễ được ghi nhận, có bước tiến dài.

Gợi ý phong thủy: Người có nốt ruồi ở dái tai nên chú trọng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, vì đây là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến “khí” của vùng đầu. Giữ tâm an tĩnh, biết cho đi đúng lúc, tài khí sẽ bền lâu.

2. Nốt ruồi ở giữa lòng bàn tay: “có của trong tay không mất”

Câu nói dân gian “nốt ruồi trong tay, tiền cầm chẳng rơi” không phải vô cớ. Nốt ruồi nằm giữa lòng bàn tay được xem là dấu hiệu của người có khả năng quản lý tiền bạc và tạo ra của cải.

Người sở hữu vị trí này thường có tư duy thực tế, biết hoạch định tương lai và không ngại thử sức. Họ có thiên hướng làm chủ hơn là làm thuê, dễ thành công trong đầu tư, kinh doanh hoặc lĩnh vực cần tính toán.

Bước vào năm 2026, năm được xem là “năm hành Hỏa vượng”, nhóm người này càng gặp vận đỏ trong sự nghiệp và tài chính. Từ giữa năm trở đi, các cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh, thậm chí là chuyển việc đều có lợi.

Điều đáng quý là họ biết giữ chữ tín và không để tiền bạc chi phối con người. Chính sự bền bỉ và thẳng thắn giúp họ có được niềm tin của đối tác, đồng nghiệp, yếu tố quan trọng tạo nên thành công lâu dài.

Gợi ý phong thủy: Người có nốt ruồi ở lòng bàn tay nên thường xuyên rửa tay bằng nước muối loãng hoặc xông tinh dầu cam, sả giúp thanh lọc năng lượng và giữ tâm thế tích cực khi ra quyết định tài chính.

3. Nốt ruồi ở vai phải: gánh lộc, gánh tài, càng làm càng giàu

Trong nhân tướng học, vai phải tượng trưng cho khả năng gánh vác và trách nhiệm. Ai có vai phải cao, da sáng mịn, thêm nốt ruồi ở gần xương vai thì được coi là người “gánh tài” tức mang trong mình sứ mệnh thu hút tiền của.

Họ thường là người đáng tin, giỏi quản lý, biết nắm cơ hội và dám mạo hiểm. Dù xuất phát điểm không cao, nhưng nhờ bản lĩnh và lòng kiên định, họ dễ đạt được thành tựu đáng nể khi bước qua tuổi 35.

Năm 2026 đặc biệt thuận lợi với những người có nốt ruồi ở vai phải. Sao Thái Dương chiếu mệnh giúp công việc thăng tiến, tiền bạc tăng nhanh, và quý nhân xuất hiện đúng lúc. Nếu đang đầu tư hoặc khởi nghiệp, đây là giai đoạn “ra quả ngọt”, những nỗ lực trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Gợi ý phong thủy: Người có nốt ruồi ở vai phải nên tránh ôm đồm việc người khác quá nhiều, giữ cân bằng giữa “gánh” và “buông”. Đeo vòng phong thủy bằng đá mắt hổ hoặc thạch anh vàng giúp tăng vận khí, hút tài lộc.

Nốt ruồi chỉ là một phần trong bản đồ nhân tướng, phản ánh khuynh hướng chứ không quyết định số phận. Điều quan trọng nhất vẫn là cách sống và năng lượng mà ta nuôi dưỡng mỗi ngày. Người biết đối đãi tử tế, chăm chỉ, sống hướng thiện thì dù không có “nốt ruồi may mắn” vẫn có thể tự tạo vận may cho chính mình.

Năm 2026 hứa hẹn là thời điểm khởi sắc, đặc biệt với những ai biết tận dụng thời cơ. Dù bạn có nốt ruồi ở tai, ở tay hay ở vai, điều quan trọng là giữ tâm vững vàng, làm việc bằng đam mê và tử tế. Khi năng lượng bên trong sáng, vũ trụ sẽ tự khắc gửi đến những cơ hội và con người phù hợp.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)