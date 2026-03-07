Năm 2026 rồi mà vẫn có người nuôi dạy con trai kiểu này!

Câu chuyện "cậu ấm" và quả táo gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video về cậu con trai 12 tuổi rưỡi của mình, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, thậm chí nhiều người lầm tưởng cậu bé là trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Chuyện là người mẹ bị thu hút bởi tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp. Khi bước vào, chị thấy "cậu ấm" nhà mình đang đứng thẳng đơ, tay cầm dao chặt một quả táo. Quả táo nguyên vỏ, nguyên lõi, và nhát dao thì rơi rớt vô định. Cậu bé đứng tránh thật xa quả táo với vẻ mặt đầy hoảng sợ, dường như lo quả táo sẽ vỡ vụn và làm mình bị thương.

Điều đáng nói là khi chứng kiến cảnh tượng đó, người mẹ không hề bước tới hướng dẫn con cách cầm dao sao cho đúng. Chị chỉ đứng bên cạnh và không ngớt lời xuýt xoa: "Ây da, con trai mẹ làm được rồi, giỏi quá!" .





Những miếng táo do cậu bé bổ

Ban đầu, cư dân mạng không dám bình luận vì sợ xúc phạm một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng xem đến cuối đoạn video, họ mới vỡ lẽ: Đây là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, điều "bất thường" lại nằm ở phương pháp giáo dục của người mẹ. Việc một cậu thiếu niên sắp bước sang tuổi 13 lại sợ hãi trước một quả táo là điều khó có thể chấp nhận.

Thêm một chi tiết đáng suy ngẫm: bộ đồ mặc nhà mà người mẹ chọn cho con trai là áo cử nhân đại học. Điều này phần nào cho thấy gia đình đặt kỳ vọng rất lớn vào con đường học vấn của cậu bé.

Học giỏi chưa đủ, kỹ năng sống là tấm vé sinh tồn

Nếu ở độ tuổi này, trẻ vẫn mang kỹ năng tự lập kém cỏi như trên, thì giá trị của những điểm số học tập xuất sắc cũng sẽ giảm sút đáng kể. Trong tương lai, năng lực tự lập và thành tích học tập là hai yếu tố tương trợ lẫn nhau.

Có ý kiến cho rằng, nhiều thiên tài trên thế giới cũng có kỹ năng sống rất kém, mọi sinh hoạt đều cần người chăm lo. Lập luận này không sai. Những người quá đắm chìm vào học thuật thường dễ tồn tại khiếm khuyết trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, sự "kém cỏi" của họ xuất phát từ sự đam mê quên ăn quên ngủ và nhu cầu vật chất cực kỳ thấp. Chẳng hạn với quả táo kia, những bậc vĩ nhân thà nhịn ăn hoặc cắn trực tiếp chứ không lãng phí thời gian cầm dao đứng lóng ngóng trước thớt. Họ không bị khuyết thiếu kỹ năng, chỉ là họ không muốn lãng phí thời gian cho việc đó.

Hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt. Chỉ những "cậu ấm" được nuông chiều, lười biếng trong học tập lẫn sinh hoạt mới tìm cách lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh, cốt để đổi lấy lời khen ngợi sáo rỗng từ mẹ.

Hiện tại, cậu bé 12 tuổi rưỡi. Chỉ vài năm nữa, khi bước vào cấp ba, đại học và bắt đầu cuộc sống tự lập ở ký túc xá, những hệ lụy từ thói ỷ lại sẽ bộc lộ rõ nét. Điều này không chỉ phá hỏng các mối quan hệ xã hội mà còn tác động tiêu cực đến con đường học vấn của em.

Thực tế đã chứng minh, cha mẹ càng ôm đồm bao bọc, người chịu thiệt thòi cuối cùng chính là con trẻ. Đối với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, hành trang quan trọng nhất khi bước ra ngoài xã hội chính là kỹ năng sinh tồn. Ở trường học, các em có thầy cô dìu dắt, có bạn bè giúp đỡ.

Nhưng khi bước vào môi trường công sở khắc nghiệt, sẽ chẳng có vị sếp nào sẵn lòng dung túng một "cậu ấm", cũng không có đồng nghiệp nào đủ kiên nhẫn để cầm tay chỉ việc. Những nhọc nhằn mà trẻ chưa từng nếm trải thuở ấu thơ, cuối cùng, trường đời sẽ ép các em phải trả giá bằng những bài học cay đắng nhất.