NAKO GROUP – Thiết bị làm mát công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Đối với nhà xưởng, khu công nghiệp, kho bãi hay trang trại quy mô lớn, nhiệt độ cao và không khí tù đọng có thể làm giảm hiệu suất làm việc, ảnh hưởng đến máy móc và gia tăng chi phí vận hành. Vì vậy, lựa chọn giải pháp làm mát tối ưu, tiết kiệm năng lượng và bền vững đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp.

Thấu hiểu sâu sắc những thách thức đó, NAKO GROUP tự hào là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp làm mát công nghiệp toàn diện và hiệu quả. Với định hướng phát triển bền vững, NAKO GROUP không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường. Chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị, mà còn mang đến giải pháp tổng thể, giúp doanh nghiệp tối ưu môi trường làm việc, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí dài hạn.

Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, NAKO GROUP đã xây dựng được nền tảng vững chắc cả về năng lực kỹ thuật lẫn uy tín thương hiệu. Trong suốt chặng đường đó, chúng tôi đã không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm: máy làm mát công nghiệp, tấm làm mát cooling pad, quạt hút công nghiệp, quạt trần công nghiệp, quạt hút thông gió công nghiệp,... và nhiều giải pháp phụ trợ khác. Mỗi sản phẩm đều được lựa chọn và sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng ổn định, độ bền cao và khả năng vận hành hiệu quả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

NAKO GROUP tự hào đã cung cấp ra thị trường gần 300.000 sản phẩm, được đông đảo khách hàng và đối tác trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn.

Các dòng máy làm mát công nghiệp do NAKO GROUP cung cấp được thiết kế nhằm tối ưu khả năng làm mát trên diện tích lớn, giúp giảm nhiệt nhanh chóng mà vẫn tiết kiệm điện năng so với các phương pháp làm mát truyền thống. Kết hợp với đó là hệ thống tấm làm mát cooling pad chất lượng cao, có khả năng thấm nước tốt, tuổi thọ dài và hiệu suất trao đổi nhiệt vượt trội. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các nhà xưởng sản xuất, xưởng may, xưởng gỗ, nhà kho hay khu vực đông công nhân làm việc liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, các sản phẩm quạt hút công nghiệp và quạt hút thông gió công nghiệp của NAKO GROUP đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông không khí, loại bỏ khí nóng, bụi bẩn và mùi khó chịu ra khỏi không gian sản xuất. Nhờ thiết kế chắc chắn, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ổn định, các sản phẩm này giúp duy trì môi trường làm việc thông thoáng, an toàn và thân thiện hơn với người lao động. Đối với các không gian trần cao, quạt trần công nghiệp là giải pháp tối ưu giúp phân bổ luồng gió đều khắp nhà xưởng, giảm nhiệt độ cảm nhận và tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.

Sở hữu văn phòng tại Hà Nội cùng hai nhà xưởng tại khu vực miền Bắc và miền Nam, NAKO GROUP có năng lực phục vụ nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Với phương châm hoạt động "Chất lượng cao – Giá trị thực – Dịch vụ tận tâm", NAKO GROUP không chỉ hướng đến việc bán sản phẩm mà còn mong muốn trở thành đối tác tin cậy lâu dài của khách hàng. Chúng tôi tin rằng, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với việc tạo ra giá trị thực cho khách hàng và cộng đồng. Chính triết lý đó đã giúp NAKO GROUP từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường giải pháp làm mát công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục vươn xa trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Website: https://nako.vn/

Email: nakogroupvn@gmail.com

SĐT: 0936 296 539

Địa chỉ trụ sở chính: Bình Minh, Tây Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch: L7-50 KĐT Athena Fulland, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.