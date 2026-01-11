Cảnh sát trưởng Hạt Clay - ông Eddie Scott - đăng bài trên mạng xã hội Facebook cho biết “nhiều sinh mạng vô tội” đã mất do bạo lực tại thị trấn West Point, gần khu vực giáp ranh với bang Alabama. Theo đó, 6 người đã thiệt mạng tại 3 địa điểm khác nhau.

Ông Scott khẳng định một nghi phạm đã bị bắt giữ và không còn bất cứ mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Cơ quan thực thi pháp luật đã xác định Daricka Moore là nghi phạm đã bắn chết 6 người. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông 24 tuổi này tại hiện trường và đưa y vào nhà tù hạt Clay.

Phó cảnh sát trưởng Steven Woodruff cho biết nghi phạm đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, có thể bị nâng lên thành tội giết người có chủ đích. Các nhà chức trách cho biết anh ta có thể phải đối mặt với thêm các tội danh giết người khác.