Mỹ tưởng niệm sự kiện 11/9 trong bối cảnh đặc biệt

Mỹ ngày 11/09 đã tổ chức tưởng niệm lần thứ 19 ngày xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ở ba địa điểm gồm thành phố New York, thành phố nhỏ Shanksville, bang Pennsylvania và tại Lầu Năm Góc. Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức cả trực tuyến và trực tiếp với số lượng người tham dự hạn chế.

Mỹ tưởng niệm sự kiện 11/9 trực tuyến trong bối cảnh đặc biệt của dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Getty)

Tổng thống Donald Trump và phu nhân, cùng một số quan chức, nghị sĩ liên bang và địa phương, một số thân nhân của những người thiệt mạng, đã tham dự lễ tưởng niệm tại Shanksville, bang Pennsylvania. Sự kiện 50 phút đóng cửa đối với công chúng và được phát trực tiếp.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Donald Trump bày tỏ: “Mười chín năm trước, vào ngày này và đúng giờ phút này trên cánh đồng này, 40 người đàn ông, phụ nữ dũng cảm đã chiến thắng nỗi kinh hoàng và hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ đất nước của chúng ta. Tên tuổi và câu chuyện của họ mãi mãi được ghi danh muôn đời như những anh hùng của nước Mỹ. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của họ và vô cùng thương tiếc cho gần 3.000 linh hồn cao đẹp đã bị tước đoạt vào ngày 11/9/2001”.

Lễ tưởng niệm trực tiếp tại thành phố New York bắt đầu từ 8h30 sáng. Tham dự buổi lễ trực tiếp tại “khu vực số không” có Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân; cựu Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân; cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg; Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer; và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo…

Lễ tưởng niệm tổ chức tại Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia ở thành phố New York cũng đã bỏ qua nghi thức truyền thống là đọc trực tiếp tên của những người thiệt mạng. Thay vào đó, một đoạn video thu trước ghi tên những nạn nhân được chiếu trên màn hình.

Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã chủ trì buổi lễ tại Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 của Lầu Năm Góc và sự kiện này được truyền hình trực tiếp. Gia đình của những người thiệt mạng do chuyến bay số 77 của hãng hàng không American Airlines đâm vào Lầu Năm Góc không có mặt tại buổi lễ tưởng niệm, nhưng họ sẽ có thể đến thăm đài tưởng niệm theo nhóm nhỏ suốt cả ngày./.