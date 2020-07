Chú chó làm bảo mẫu bất đắc dĩ của vịt con nhưng luôn cưng nựng hết mực, đi đâu cũng cõng trên lưng

Vào một ngày nọ, khi ông Will Hall (ở Winchester, Hampshire) đang dẫn chú chó của mình là Meg đi dạo thì vô tình nhặt được một quả trứng vịt lăn lóc giữa đường.

Vì là một người yêu động vật và hi vọng quả trứng vịt này có sự sống nên ông Will đã mang nó về nhà để ấp. May mắn thay, vài hôm sau quả trứng vịt đó đã nở. Theo bản năng, vịt con nhận sinh vật đầu tiên mà nó thấy làm mẹ, và đó chính là chú chó Meg.

Lúc đầu, chó ta cũng cảm thấy khá phiền phức khi có kẻ suốt ngày kêu “vít vít” đeo bám. Chó ta hoảng sợ và chạy trốn bất cứ khi nào vịt con đến gần.

Nhưng chỉ vài ngày sau, vịt con đã cảm hóa được trái tim của chó Meg. Nó chấp nhận làm ông bố bất đắc dĩ và thậm chí còn cho vịt con ngồi chễm chệ trên đầu mình.

Dường như Meg đã phải chào thua sự đáng yêu của vịt con. Nó thôi không bỏ chạy và tập cách làm quen với vịt.

Chứng kiến tình huống có một không hai đó, ông Will rất cảm động: "Tôi bất ngờ khi chú chó và vịt con lại có thể gắn kết như vậy. Ban đầu Meg rất sợ và luôn bỏ chạy khi con vịt đến gần, việc nó chấp nhận đứa con này là một sự thay đổi lớn.

Tôi cũng tin vào phẩm chất của Meg và tự tin rằng nó sẽ không làm đau hoặc tấn công vịt con".

Vịt con tin rằng Meg chính là mẹ của mình. Còn chú chó thì bắt đầu yêu quý vịt con hơn.

Những ngày tiếp theo là một điều kỳ diệu, Meg mang vịt con theo mọi nơi mà nó đi, luôn để chú vịt trên đầu một cách cân bằng. Cứ thế, vịt con sẽ cùng tham gia với Will Hall và Meg trong những buổi đi dạo vào mỗi sáng.

Chú chó còn tỏ ra mình đúng là một ông bố có trách nhiệm. Meg cõng vịt con trên lưng, bơi dưới suối và giúp "đứa con" của mình làm quen với nước.

Meg hướng dẫn "đứa con" của mình làm quen với nước.

Khoảnh khắc quý giá của 2 sinh vật này khiến cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng. Nhiều dân mạng đã chia sẻ lại những hình ảnh này và hết lời khen ngợi chú chó tình cảm.

Được biết, Meg thuộc giống chó săn lông ngắn Đức. Giống loài này được lai tạo để hỗ trợ việc đi săn hoặc chơi thể thao, đặc biệt nó được dùng nhiều để săn chim và vịt trời. Ấy vậy mà chú chó lại dành tình cảm đặc biệt với vịt, quả thực là hiếm thấy.

Nguồn: Dailymail