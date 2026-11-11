Mỹ Tâm tung "Hoa nắng", bản ballad lụy tình gửi khán giả trước thềm concert

Sau khi hé lộ 19 giây giai điệu khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi, Mỹ Tâm đã chính thức phát hành ca khúc mới "Hoa nắng" trên các nền tảng âm nhạc vào đúng 11h ngày 11/11/2026. Đi kèm bài hát là một visualizer music video được đầu tư chỉn chu về hình ảnh. Đây cũng là món quà nữ ca sĩ dành tặng khán giả trước thềm Mỹ Tâm Live Concert "See The Light Day 2".

"Hoa nắng" mang màu sắc da diết, kể về một mối tình từng đẹp đẽ nhưng khép lại trong tổn thương và tiếc nuối. Hai người không đánh mất nhau vì hết yêu, mà vì những điều chưa kịp nói, những mong chờ không được sẻ chia và cả những hoài nghi khiến khoảng cách ngày một lớn dần.

Câu hát "Đến hôm nay mình vẫn chưa một lần nào nói ra những điều cả hai ước mong…" là chỗ chạm nhất của bài hát, kéo người nghe về với những ký ức tình yêu vừa ngọt ngào vừa day dứt. Hình ảnh "hoa nắng" trở thành biểu tượng cho những điều đẹp đẽ mà mong manh, từng rực rỡ rồi vụt qua kẽ tay, để lại nỗi niềm khó nguôi.

"Hoa nắng" là món quà Mỹ Tâm gửi khán giả trước thềm See The Light Day 2. Ảnh: Dzung Yoko

Visualizer đi kèm lấy bối cảnh một khu vườn hoa lãng mạn, chia làm hai không gian ngày và đêm. Khung hình ban ngày dịu dàng, thơ mộng, còn khu vườn đêm phủ sắc xanh huyền ảo, gợi cảm giác sâu lắng và hoài niệm. Mỹ Tâm xuất hiện trong hai bộ trang phục với hai tinh thần khác nhau, góp phần truyền tải trọn vẹn tâm trạng của bài hát.

Visualizer "Hoa nắng" chia làm hai không gian ngày và đêm. Ảnh: Dzung Yoko

Mỹ Tâm trong khu vườn đêm phủ sắc xanh huyền ảo. Ảnh: Dzung Yoko

"Hoa nắng" còn là lời hứa Mỹ Tâm dành cho người hâm mộ trước Mỹ Tâm Live Concert "See The Light Day 2", diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc (Vạn Phúc City), TP.HCM. Nữ ca sĩ mong khán giả có thời gian nghe và thuộc lời ca khúc mới để cùng cô hòa giọng, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn.

Với giai điệu giàu cảm xúc, câu chuyện tình dễ đồng cảm cùng phần hình ảnh được chăm chút, "Hoa nắng" hứa hẹn là món quà âm nhạc đặc biệt dành cho khán giả, đồng thời góp thêm những cảm xúc mới cho hành trình "See The Light" của Mỹ Tâm.