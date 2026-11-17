Ban tổ chức và các nghệ sĩ tại buổi gặp gỡ báo chí chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chiều 16/11. Ảnh: BTC

Chiều 16/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí, công bố dàn nghệ sĩ và những điểm nhấn của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp", chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đêm diễn dài 120 phút, bắt đầu lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và dự kiến đón 50.000 khán giả, trong đó 38.000 vé được tặng miễn phí.

Dàn nghệ sĩ trải dài nhiều thế hệ

Lớp nghệ sĩ gạo cội có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Thế hệ ca sĩ đang ở đỉnh cao có Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó là Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia cùng các giọng ca nhí như Ali Thục Phương, Cao Phú Quý. Những màn kết hợp được hé lộ gồm liên khúc "Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui", "Tiếng ru cội nguồn" và "Made in Việt Nam", tiết mục cuối có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: BTC

Tùng Dương xếp lịch giữa lúc chuẩn bị live-concert riêng

Có mặt tại buổi gặp gỡ, Tùng Dương cho biết anh nhận lời dù đang tất bật chuẩn bị live-concert "Bay về phía mặt trời" diễn ra ngày 19/12, cũng tại Mỹ Đình. Ở "Muôn sắc Việt Nam", anh đảm nhận hai tiết mục mang âm hưởng dân gian đương đại, trong đó lần đầu thể hiện ca khúc "Tình ca" của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

"Tôi quan niệm khi là một nghệ sĩ, được góp tiếng hát vào sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc cũng là niềm vinh dự và trách nhiệm", Tùng Dương nói. Anh hình dung chương trình như một bản trường ca rực rỡ về văn hóa, bởi khi nhắc đến một quốc gia, người ta nghĩ ngay đến linh hồn của quốc gia ấy, và đó chính là văn hóa.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: BTC

Ca sĩ Cheng hứa hẹn "mang tất cả năng lượng và những gì mình có để cống hiến hết mình cho sân khấu". Giọng ca nhí Ali Thục Phương háo hức khi được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ lớn, tiết lộ sẽ hát một ca khúc quen thuộc gắn với nét văn hóa dân tộc nhưng giữ bí mật tên bài đến đêm diễn. Diễn viên Phương Nam của phim "Mưa đỏ" thì nói đứng trước hàng chục nghìn khán giả khác hẳn đứng trước ống kính, bởi sân khấu trực tiếp không có cơ hội làm lại.

Nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc khi tham gia "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Từ huyền tích đồng bào đến bức tranh 17 di sản

Chương trình mở đầu bằng phần khai từ "Đất nước muôn đời", tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ với bọc trăm trứng, trống đồng và cánh chim Lạc. Tiếp theo là 3 chương: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" nói về sức mạnh văn hóa trong lịch sử và đời sống; "Muôn sắc di sản" với tiết mục trung tâm "Bức tranh di sản" đưa 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh lên sân khấu cùng nghệ nhân và cộng đồng thực hành; "Bản sắc vươn xa" là nơi chất liệu dân tộc gặp ngôn ngữ đương đại qua "Lý cò style - Rock hạt gạo", "Máu đỏ da vàng". Đêm diễn khép lại bằng đại cảnh "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Ê-kíp sáng tạo giới thiệu phối cảnh sân khấu chương trình. Ảnh: BTC

Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết phần âm nhạc kết hợp epic-rock với dân ca và nhạc cụ truyền thống. Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói ê-kíp không đặt mục tiêu khán giả phải hát theo mọi ca khúc, mà muốn cả sân vận động cùng chung cảm xúc.

Ca khúc chủ đề "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do nhóm sản xuất DTAP sáng tác riêng, Phương Mỹ Chi thể hiện. Đi kèm là vũ điệu cộng đồng theo ý tưởng của NSND Trần Ly Ly, biên đạo Quang Đăng dàn dựng. "Chúng tôi mong muốn toàn bộ khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ cùng đứng lên, hòa nhịp, cùng múa và hát", cô Trần Ly Ly, tổng biên đạo chương trình, chia sẻ.

Ê-kíp thuyết trình về nội dung các chương của đêm diễn. Ảnh: BTC

Sân khấu trống đồng, 17 phút pháo hoa

Sân khấu rộng khoảng 3.000 m2 với 16 bàn nâng, trung tâm là màn LED tròn tượng trưng mặt trời, sàn diễn mô phỏng mặt trống đồng, hai bên là cánh chim Lạc. Khán đài chia thành 5 khu Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập, xếp thành hình bông hoa đại đoàn kết. Khán giả được khuyến khích mặc Việt phục.

Theo Ban tổ chức, đêm 24/11 sẽ có khoảng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 600 quả tầm thấp và 1.000 ống hỏa thuật trong khoảng 17 phút. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, H1 và ứng dụng VTVgo. Vé hoàn toàn miễn phí, chỉ phát qua kênh chính thức, Ban tổ chức cảnh báo tình trạng rao bán vé trên mạng xã hội.

Mô phỏng sân khấu trống đồng và khu khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: BTC

Đây là lần đầu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao thực hiện một đêm hội quốc gia quy mô lớn. Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Liêm gọi đây là "sự kiện đặc biệt mang tầm quốc gia, vì thế cũng là niềm vinh dự đối với một cơ quan báo chí của Thủ đô". "Muôn sắc Việt Nam" nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức trên toàn quốc, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.