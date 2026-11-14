Mỹ ra lệnh dừng toàn bộ chuyến bay trên toàn quốc

Chiều 13/11 (giờ địa phương), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh trên phạm vi cả nước, sau khi sự cố hệ thống thông tin liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc kể từ tháng 1/2023, khi một hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 7.000 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Các máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép tiếp tục hành trình và hạ cánh, nhưng toàn bộ máy bay đang ở mặt đất không được phép cất cánh.

Hoạt động hàng không tại nhiều sân bay lớn rơi vào tình trạng gián đoạn, trong khi các hãng bay chưa thể xác định thời điểm khôi phục lịch trình bình thường.

Mỹ ra lệnh dừng cất cánh các chuyến bay trên toàn quốc. (Reuters)

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận sự cố ảnh hưởng đến tất cả các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài trên toàn quốc.

“FAA đã ban hành lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh tại các sân bay trên khắp nước Mỹ sau sự cố thông tin liên lạc ảnh hưởng đến tất cả các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài. Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố. Chúng tôi sẽ lập tức cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có diễn biến mới”, ông Duffy viết trên mạng xã hội X.

Ngay trước khi đưa ra thông báo, FAA đã tạm dừng hoạt động hàng không tại Chicago do những vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin liên lạc kiểm soát không lưu.

Các quan chức hàng không cho biết FAA chưa đưa ra thời điểm cụ thể để dỡ bỏ lệnh đình chỉ. Tuy nhiên, những đánh giá ban đầu cho thấy hệ thống liên lạc tại một số khu vực đang có dấu hiệu cải thiện.

Chuyên gia hàng không Robert Mann, người đứng đầu công ty tư vấn R.W. Mann & Co., cảnh báo sự cố có thể gây ảnh hưởng kéo dài đến hoạt động của các hãng hàng không.

“Nếu lệnh đình chỉ tiếp tục kéo dài đến tối, nhiều khả năng phải mất cả cuối tuần mới có thể khắc phục những gián đoạn trong mạng lưới hoạt động của các hãng hàng không” , ông Mann nhận định.

Theo Reuters , hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong những năm gần đây, bao gồm thiết bị xuống cấp, sự cố liên lạc, thiếu nhân viên kiểm soát không lưu và cơ sở hạ tầng lạc hậu.

Cũng trong ngày 13/11, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Mỹ kêu gọi Quốc hội phê duyệt thêm 30,1 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống sân bay và kiểm soát không lưu đã xuống cấp.