Ôn Bích Hà là đại mỹ nhân tuổi Bính Ngọ đình đám của showbiz Hoa ngữ. Trong Tết Nguyên đán 2026, "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" đã có màn phát lì xì siêu khủng khiến dân mạng nổi sóng. Theo đó, minh tinh này đã tự bỏ tiền túi mời trợ lý và các nhân viên thân thiết của mình sang Bali (Indonesia) đón năm mới và nghỉ dưỡng. Con số Ôn Bích Hà chi ra để lo vé máy bay, lưu trú trong khách sạn cao cấp, ăn uống, vui chơi trong nhiều ngày cho gần chục người ước tính lên đến hàng chục triệu HKD (tương đương với hàng chục tỷ đồng).

"Thường ngày công việc của tôi rất bận rộn, gần như tất cả dịp lễ thông thường đều phải đi làm. Chỉ riêng Tết Âm lịch là tôi nhất định phải nghỉ ngơi, gác lại công việc để toàn tâm toàn ý ở bên gia đình, đồng thời cũng coi đó là dịp tri ân các nhân viên đã vất vả vì tôi suốt một năm qua. Số tiền tôi bỏ ra mời mọi người du lịch, đón Tết ở nước ngoài chẳng đáng bao nhiêu so với công sức, tình cảm và sự tận tụy của các nhân viên dành tôi", Ôn Bích Hà chia sẻ.

Ôn Bích Hà đưa trợ lý, nhân viên sang Bali đón Tết, nghỉ dưỡng. Ảnh: HK01.

Màn lì xì Tết đẳng cấp của Ôn Bích Hà cho nhân viên khiến MXH bùng nổ. Khi thông tin được lan truyền, cộng đồng người hâm mộ vừa choáng váng, vừa phấn khích ước mình có 1 người chủ hào phóng, chịu chi như minh tinh hàng đầu xứ Hương Cảng.

Thực tế, đúng như Ôn Bích Hà nói, số tiền cô bỏ ra mời nhân viên đi nghỉ dưỡng ở Bali chẳng là gì so với thu nhập mà nữ diễn viên kiếm được hàng năm. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, Ôn Bích Hà vẫn được các thương hiệu trả mức thù lao 500.000 NDT/sự kiện (1,8 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn sở hữu đế chế thương nghiệp hùng mạnh khi kinh doanh rượu vang, có hơn 100 cửa hàng hoa và chuỗi cửa hàng ẩm thực, công ty điện ảnh.

Truyền thông Trung Quốc ước tính nữ diễn viên và chồng doanh nhân Hà Tổ Quang sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ HKD (hàng nghìn tỷ đồng). Hà Tổ Quang từng là Phó chủ tịch Ngân hàng đầu tư Salomon Brothers Hong Kong và công ty TNHH Asia Pacific.

Ôn Bích Hà sở hữu khối tài sản kếch xù. Ảnh: Sina.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, được báo chí xứ tỷ dân mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc)". Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà có vẻ ngoài tươi trẻ đáng ngưỡng mộ, cuộc sống giàu có và hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang.

Đát Kỷ là vai diễn làm nên tên tuổi cho Ôn Bích Hà. Ảnh: Sina.

Minh tinh có cuộc sống giàu sang bên chồng doanh nhân. Ảnh: Sina.

Nguồn: HK01, Sina