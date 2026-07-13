Lưu Tá Ninh đang nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội khi 2 màn múa cổ trang của cô trên phim trường Công Chúa được chia sẻ rầm rộ. Mỹ nhân sinh năm 1996 gây ấn tượng với những động tác uyển chuyển, thần thái cuốn hút cùng nhan sắc đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Không ít khán giả phải xuýt xoa trước khí chất của Lưu Tá Ninh, thậm chí còn nhận xét vui rằng mỹ nhân thời cổ đại đẹp thế này bảo sao ngày xưa lắm hôn quân.

2 màn múa cổ trang của Lưu Tá Ninh trên phim trường Công Chúa đang gây chú ý.

Lưu Tá Ninh xinh đẹp, tạo hình hút mắt và múa cổ trang cũng rất ổn.

Bên cạnh việc khen ngợi ngoại hình nổi bật của Lưu Tá Ninh, nhiều khán giả còn đánh giá cao thần thái và khả năng thể hiện nhân vật của cô. Không ít ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn vài đoạn clip ngắn cũng đủ thấy nữ diễn viên rất hợp với dòng phim cổ trang.

Bình luận của netizen về nhan sắc và màn múa cổ trang của Lưu Tá Ninh:

- Công chúa 2 kiếp mang đến 2 màn vũ khúc đẹp mê.

- Chẳng lẽ tui đã trách nhầm Trụ Vương. Cỡ này bảo sao xưa lắm hôn quân là đúng rồi.

- Cổ hợp đóng cổ trang quá.

- Như tiên nữ.

- Đại tỷ của Ngũ Phúc Lâm Môn đây mà. Múa giỏi quá.

- Bộ xanh đẹp thế.

- Lần đầu tiên nhìn chị này là nghĩ đến diễn viên đóng vai Hằng Nga trong Tây Dú Ký.

Cho những ai chưa biết, Công Chúa là dự án cổ trang mới nhất của Lưu Tá Ninh và vừa được công bố cách đây không lâu. Trong phim, cô đóng cặp cùng nam diễn viên Diêu Thỉ. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Công Chúa Quy Lai, xoay quanh câu chuyện giữa Bảo Hoa công chúa Tạ Ngọc Chương và Lý Cố với nhiều biến cố, âm mưu và những lựa chọn làm thay đổi số phận.

Lưu Tá Ninh vào vai nữ chính Bảo Hoa công chúa Tạ Ngọc Chương.

Ở dự án mới, khán giả sẽ chứng kiến màn hợp tác của cô và Diêu Thỉ.

Theo nội dung nguyên tác, Tạ Ngọc Chương bị đưa đến sa mạc phương Bắc để thực hiện một cuộc liên hôn chính trị. Chịu đựng đủ mọi tủi nhục và hy sinh vì đại cục, nàng vẫn không thể cứu vãn vận mệnh của đất nước. Từ phương xa, những gì nàng nghe được là Lý Cố, người từng hộ tống nàng đến lễ cưới đã tạo nên cuộc bạo loạn thay triều đổi đại. Sau này, dù Tạ Ngọc Chương được đưa trở về, cuối cùng nàng vẫn phải qua đời trong bi kịch.

Thế nhưng, số phận đã trao cho Tạ Ngọc Chương cơ hội làm lại từ đầu khi nàng được quay trở về thời điểm mọi biến cố còn chưa xảy ra. Lần này, nàng chủ động tiếp cận Lý Cố với hy vọng thay đổi tương lai, ngăn chặn những bi kịch của kiếp trước và viết lại vận mệnh của chính mình.