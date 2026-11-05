Mỹ nhân VTV kiếm 7 tỷ 1 năm, nói được 4 thứ tiếng, cả đời chưa từng biết mùi flop là gì

Nhắc đến Lan Phương, khán giả sẽ nhớ ngay đến nữ diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Không phải lúc nào cũng đảm nhận vai chính nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách tạo dấu ấn riêng, khi khiến người xem bật cười bởi nét duyên dáng, lúc lại làm khán giả khó chịu vì những nhân vật nhiều mưu mô, thậm chí gây tranh cãi. Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lan Phương vẫn là gương mặt ấn tượng của phim truyền hình lẫn điện ảnh Việt.

Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên ghi dấu qua nhiều bộ phim như Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Trói Buộc Yêu Thương hay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Trong đó, vai Ngọc Hà - nàng dâu hoạt ngôn, trẻ con, thích hóng chuyện và đôi khi có phần ích kỷ trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình - của cô từng khiến MXH tranh cãi ít nhiều. Cách Lan Phương thể hiện một nhân vật vừa đáng yêu, vừa khiến người xem không ít lần phát bực cho thấy nét duyên riêng trong diễn xuất của cô.

Gần đây nhất, trong Đồng Hồ Đếm Ngược, nữ diễn viên cũng khiến khán giả phát sợ khi thể hiện quá chân thật nhân vật Kiều Thơ - người phụ nữ giàu có, quyền lực, có tính cách ái kỷ và ham muốn kiểm soát cực đoan. Vai diễn cũng nhận về nhiều lời khen nhờ ánh mắt sắc lẹm, biểu cảm biến đổi liên tục, khi thì dịu dàng khi lại đáng sợ.

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình

Đồng Hồ Đếm Ngược

Trên màn ảnh rộng, Lan Phương cũng góp mặt trong các dự án trăm tỷ như Bố Già, Kẻ Ăn Hồn, Tử Chiến Trên Không hay Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Từ những vai diễn hài hước, đời thường đến các nhân vật ma mị, phức tạp, Lan Phương cho thấy khả năng biến hóa và không ngại thử sức với nhiều dạng hình tượng khác nhau. Ngay cả mảng phim trực tuyến, Lan Phương cũng có một dấu ấn đặc biệt với Tết Ở Làng Địa Ngục - series phát hành trên Netflix. Bộ phim từng đứng đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình tại Việt Nam trên Netflix, giúp vai diễn của Lan Phương tiếp cận thêm lượng lớn khán giả.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Tết Ở Làng Địa Ngục

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lan Phương còn có nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ đáng nể. Cô từng theo học Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đồng thời có khả năng sử dụng 4 thứ tiếng bao gồm Anh, Pháp, Nga và Nhật.

Sự thành công của Lan Phương còn được minh chứng qua năng lực tự chủ tài chính - điều từng giúp cô giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn chồng Tây. Theo đó, nữ diễn viên có mức thu nhập 7 tỷ đồng/năm. Đây không chỉ là nguồn thu từ việc đóng phim mà còn từ hoạt động quảng cáo và kinh doanh riêng của người đẹp.

Hiện tại, Lan Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc hai con và phát triển công việc kinh doanh. Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với các dự án phim ảnh. Chỉ trong năm nay, cô đã ra mắt 2 bộ phim là Đồng Hồ Đếm Ngược và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, sắp tới lại tiếp tục xuất hiện trên mãn ảnh rộng với Huyết Thống. Với Lan Phương, sức hút của cô không chỉ nằm ở số lượng vai diễn hay độ phủ sóng trên truyền hình mà còn ở khả năng tạo ra những nhân vật đủ "wow" để khán giả luôn nhớ đến.