Lương Thùy Linh sở hữu tỷ lệ hình thể nổi bật, trong đó đôi chân dài 1,22 m được xem là một trong những lợi thế dễ nhận thấy. Với chiều cao 1,78 m, nàng hậu có thể diện nhiều phong cách trang phục khác nhau. Ngay cả khi lựa chọn những bộ đồ đời thường như áo hai dây kết hợp chân váy ngắn, cô vẫn tạo được điểm nhấn nhờ vóc dáng thanh thoát, đôi chân dài và cách phối đồ trẻ trung.

Trước khi bước vào showbiz, Lương Thùy Linh từng là học sinh chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Cao Bằng. Sau đó, cô theo học Đại học Ngoại thương và đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 khi mới là sinh viên năm nhất.

Sau khi đăng quang, Lương Thùy Linh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các sự kiện giải trí, thời trang và hoạt động thương mại. Lịch trình làm việc dày đặc giúp người đẹp sớm tích lũy tài chính. Năm 21 tuổi, sau khoảng hai năm hoạt động trong showbiz, cô mua căn nhà đầu tiên.

Đó là một căn penthouse nằm trên tầng 39-40 của một tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, có tầm nhìn hướng ra Hồ Tây, cầu Nhật Tân và khu vực sông Hồng. Giá trị căn hộ từng được nhiều người ước tính hơn 20 tỷ đồng dựa trên mặt bằng thị trường thời điểm đó.

Không gian sống của nàng hậu được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng những gam màu trung tính như trắng, ghi và be. Hệ cửa kính lớn giúp căn hộ đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Phòng khách có sofa màu nâu kết hợp nội thất gỗ, trong khi khu vực bếp được bố trí liền mạch với phòng khách, sử dụng hệ tủ cao sát trần và bàn đảo.

Lương Thùy Linh từng chia sẻ niềm vui khi sở hữu ngôi nhà mà trước đó cô chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Với người đẹp, đây là thành quả vật chất lớn đầu tiên sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ, đồng thời đánh dấu bước chuyển sang cuộc sống tự lập.

Ngoài bất động sản, nàng hậu còn sở hữu nhiều món đồ thời trang hàng hiệu và thường xuyên đi du lịch trong, ngoài nước. Dù vậy, cô từng nhấn mạnh giá trị của những trải nghiệm tinh thần, đặc biệt là các chuyến đi thiện nguyện đối với bản thân.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và thương mại, Lương Thùy Linh còn dành nhiều sự quan tâm cho con đường học vấn. Năm 2024, ở tuổi 24, cô trúng tuyển chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đáng chú ý, người đẹp được tuyển thẳng từ bậc cử nhân lên Tiến sĩ mà không cần trải qua chương trình Thạc sĩ, sau khi đáp ứng các điều kiện tuyển sinh của nhà trường. Theo thông tin được công bố, Lương Thùy Linh có chứng chỉ IELTS 7.0 và dự kiến hoàn thành chương trình trong bốn năm.

Cô cho biết việc tiếp tục học tập không đơn thuần nhằm bổ sung bằng cấp, mà còn là cơ hội mở rộng kiến thức và hoàn thiện bản thân. Song song với chương trình nghiên cứu, người đẹp còn đảm nhận công việc trợ giảng tại một trường đại học. Công việc này giúp cô duy trì kết nối với môi trường học thuật, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật và khả năng truyền đạt.

Đồng thời, Lương Thùy Linh cũng tham gia các hoạt động xã hội và thử sức với kinh doanh khi ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Dự án từng nhận một số ý kiến trái chiều liên quan đến thiết kế và giá bán. Trước phản hồi của khách hàng, cô cho biết bản thân cùng đội ngũ đã lắng nghe để điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

(Tổng hợp)