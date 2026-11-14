Mỹ nhân Việt cao 1m8 chạm mặt Ronaldo ở trung tâm thương mại, khiến siêu sao 30.000 tỷ để mắt đến

Cristiano Ronaldo không chỉ là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh mà còn sở hữu khối tài sản thuộc hàng khủng trong giới thể thao. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành tỷ phú, với tài sản ước tính đã cượt 1,2 tỷ USD (tương đương hơn 30.000 tỷ đồng). Thu nhập khổng lồ của Ronaldo đến từ tiền lương thi đấu, các hợp đồng quảng cáo, tài trợ và hoạt động kinh doanh gắn với thương hiệu cá nhân CR7.

Trong sự nghiệp, Ronaldo từng khoác áo hàng loạt câu lạc bộ hàng đầu như Manchester United, Real Madrid và Juventus trước khi chuyển sang thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Arabia. Không chỉ gây chú ý bởi thành tích trên sân cỏ, cuộc sống xa hoa và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng giúp Ronaldo thường xuyên trở thành tâm điểm truyền thông.

Giữa vô số câu chuyện xoay quanh siêu sao này, một lần chạm mặt tình cờ với người đẹp Việt Nam từng được nhắc lại nhiều lần. Nhân vật chính là Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thuý.

Mai Phương Thuý kể từng chạm mặt với Ronaldo khi đang đi mua sắm ở London

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, Mai Phương Thuý tiết lộ từng có dịp gặp Ronaldo khi đang đi mua sắm tại London, Anh. Nàng hậu kể: "Hôm đó, tôi và người quản lý đi mua sắm, tôi thấy một anh chàng cứ nhìn tôi, nhưng anh ta đi với bạn gái. Chắc vì thấy một cô gái châu Á mà cao bất bình thường nên anh ta ngạc nhiên".

Mai Phương Thuý cho biết cô không nhận ra ngay người đang nhìn mình chính là Ronaldo. Phải đến khi chàng trai rời đi, cô mới thấy gương mặt này quen thuộc và nhận ra đó là CR7. Mai Phương Thuý kể "Tôi thấy mặt anh này quen quá, sau khi anh ta đi khỏi tôi mới nhận ra đó là CR7".

Thời điểm ấy, Ronaldo đang khoác áo Manchester United và là một trong những ngôi sao được săn đón nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy tiết lộ bản thân lại đang yêu thích Arsenal, chứ không phải MU nên vì thế không nhận ra CR7 ngay từ đầu.

Mai Phương Thuý không nhận ra CR7 ngay từ đầu khi vô tình chạm mặt ở trung tâm thương mại

Dẫu đã 15 năm trôi qua, câu chuyện thoáng qua tại London vẫn khiến công chúng thích thú mỗi khi được nhắc lại. Một số khán giả tỏ ra tò mò, thậm chí hoài nghi về cuộc gặp này, trong khi fan của CR7 cũng đặt câu hỏi liệu nam cầu thủ có thực sự chú ý đến nàng hậu hay chỉ vô tình đưa mắt nhìn một người lạ giữa trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, Mai Phương Thuý cũng không suy diễn sự việc theo hướng đặc biệt. Người đẹp cho rằng Ronaldo có thể chỉ bất ngờ trước chiều cao nổi bật của một cô gái châu Á mà thôi, chứ không có dấu hiệu nào cho thấy anh chủ động muốn làm quen hay tìm hiểu cô.

Cuộc gặp gỡ Ronaldo mà Mai Phương Thuý kể được dân tình thỉnh thoảng chia sẻ lại

Sau gần hai thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý hiện không còn hoạt động showbiz với tần suất dày đặc như trước. Những năm gần đây, Mai Phương Thúy được biết đến nhiều hơn với vai trò nhà đầu tư tài chính, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản. Cô từng chia sẻ bản thân quan tâm đến việc đầu tư bài bản, tìm kiếm những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển dài hạn.

Về đời tư, Mai Phương Thuý khá kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, cũng không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí nếu không phải dịp đặc biệt của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nàng hậu dành thời gian cho gia đình, thường xuyên đi lại giữa TP.HCM và Hà Nội, tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đời thường, những chuyến đi và quan điểm về công việc, cuộc sống.

Sắc vóc của Hoa hậu Mai Phương Thuý ở ngưỡng 40

Ảnh: FBNV