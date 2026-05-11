Mỹ nhân Vbiz lấy chồng sớm khi mới 21 tuổi: Chật vật đi lên từ 2 bàn tay trắng, nay flex mua đất

Chúng Huyền Thanh lần đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam vào năm 2016 và trở thành thành viên đội của Hồ Ngọc Hà. Thời điểm đó, cô mới 19 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt sáng cùng ngoại hình nổi bật. Tại cuộc thi này, Chúng Huyền Thanh giành ngôi vị Á hậu.

Sau The Face Vietnam 2016, Chúng Huyền Thanh có thêm nhiều cơ hội hoạt động trong showbiz. Người đẹp cũng từng ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng bất ngờ rút lui khi đã vào vòng chung kết vì lý do cá nhân.

Mới đây, Jay Quân - chồng của Chúng Huyền Thanh chia sẻ niềm vui vừa sở hữu mảnh đất đầu tiên tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng dòng trạng thái đầy xúc động về hành trình gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng.

Ông xã Chúng Huyền Thanh viết: "Sau nhiều năm phấn đấu đi lên từ bàn tay trắng vào TPHCM lập nghiệp... giờ vợ chồng mình đã chính thức được cầm trên tay tờ giấy hồng đầu tiên tại thành phố mà tụi mình coi như quê hương thứ 2 này. Đăng lên để truyền động lực cho các cặp đôi trẻ vậy thôi chứ giờ vợ chồng mình phải đi cày tiếp để trả nợ đây".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình nỗ lực của cặp đôi sau nhiều năm lập nghiệp tại TP.HCM. Không ít bình luận còn dành lời khen cho cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự đồng hành bền chặt của cả hai.

Năm 2017, người đẹp quyết định lên xe hoa khi mới khoảng 20–21 tuổi, trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển. Theo chia sẻ của Jay Quân, anh đã để ý và có tình cảm với Chúng Huyền Thanh từ khi cô mới 13 tuổi, khi cả hai cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ người mẫu trẻ. Sau nhiều lần gặp gỡ, cặp đôi chính thức tìm hiểu và yêu nhau khi Chúng Huyền Thanh 18 tuổi, còn Jay Quân 25 tuổi.

Sau gần hai năm hẹn hò, chuyện tình của cả hai có cái kết viên mãn bằng một đám cưới ngọt ngào. Việc học trò của Hồ Ngọc Hà quyết định kết hôn ở độ tuổi còn khá trẻ từng khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Đến tháng 5/2018, cặp đôi đón con trai đầu lòng, có tên thân mật là Joyce.

Chúng Huyền Thanh cũng từng thừa nhận bản thân có nhiều lo lắng khi lập gia đình và sinh con sớm. Sau kết hôn, hai vợ chồng trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là áp lực tài chính do tuổi đời còn trẻ và chưa có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Theo chia sẻ của cặp đôi, thời điểm mới cưới, cả hai làm được bao nhiêu thường chi tiêu hết bấy nhiêu, mãi đến khi có con mới bắt đầu học cách cân đối tài chính và xây dựng kế hoạch lâu dài cho gia đình.

Sau khi kết hôn, Chúng Huyền Thanh dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, cô vẫn giữ được sức hút trên mạng xã hội nhờ hình ảnh người vợ, người mẹ gần gũi cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã.

Người đẹp sinh năm 1997 từng tiết lộ ông xã là người quán xuyến phần lớn công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời sắp xếp lịch trình liên quan đến công việc người mẫu, quảng cáo hay sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cho cả hai. Dù bận rộn, Jay Quân vẫn chủ động san sẻ với vợ việc chăm con và vun vén tổ ấm.